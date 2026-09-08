Tôi cực kỳ thích món hấp với 3 nguyên liệu trong một nồi: Đủ thịt và rau, thơm, mềm cực ngon miệng

Món ăn hôm nay có 3 nguyên liệu: Củ mài, bí đỏ và thịt heo thái lát. Tất cả những nguyên liệu này đều phổ biến và sẵn có ngoài chợ. Bí đỏ và củ mài đều là những nguyên liệu bổ dưỡng, rất tốt để ăn nhiều hơn vào mùa thu. Nguyên liệu chính hôm nay là thịt heo thái lát. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp hấp để chế biến món ăn này. Thịt nạc được phủ một lớp bột thính gạo, làm cho nó thơm ngon và mềm. Ăn mãi không chán. Món này ngon và dễ làm. Chắc chắn món ăn này sẽ được cả nhà yêu thích. Và khi bạn đang lúng túng không biết nấu món ăn gì cho cả gia đình thưởng thức trong bữa cơm tối nay thì hãy thử ngay món ăn này nhé!

Nguyên liệu làm món thịt heo hấp bí ngô và củ mài

Một quả bí non, một đoạn củ mài, 300g thịt nạc vai, một lượng bột thính gạo vừa đủ (loại bôt dùng để hấp thịt), hành lá thái nhỏ.

Cách làm món thịt heo hấp bí ngô và củ mài

Bước 1: Trước tiên, rửa sạch thịt thịt nạc vai, dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái mỏng thịt heo thành các lát mỏng cho vào bát. Thêm một lượng bột thính gạo vừa đủ vào. Loại bột gạo này được mua sẵn và đã có muối và các gia vị khác, nên có thể dùng ngay. Trộn đều để bột phủ đều thịt. Hoặc bạn cũng có thể tự làm bột gạo. Rất đơn giản: Vo gạo tẻ và gạo nếp, thêm một ít gia vị, rồi rang đến khi hạt gạo hơi vàng. Sau đó, xay nhuyễn trong máy xay thực phẩm và thêm muối cho vừa ăn.

Bước 2: Trong khi thịt đang ướp, chúng ta hãy chuẩn bị các nguyên liệu khác. Cắt đôi quả bí ngô non, bỏ ruột và hạt sau đó cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào đĩa sâu lòng. Tiếp đó, gọt vỏ củ mài, rửa sạch rồi cắt thành đoạn nhỏ, đặt lên trên bí đỏ. Lưu ý trong quá trình sơ chế củ mài, bạn hãy đeo găng tay để tránh bị ngứa. Lấy các lát thịt đã ướp ra và rải đều lên trên bí ngô và củ mài. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, món ăn đã sẵn sàng để hấp.

Bước 3: Cho nước vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Giữ cho nước sôi, sau đó đặt nguyên liệu lên trên xửng hấp, đậy nắp và hấp trên lửa lớn. Hấp trong khoảng 20 đến 30 phút. Nếu lượng nguyên liệu nhiều và các lát thịt thái dày, bạn hãy điều chỉnh thời gian hấp dài hơn; những lát thịt mỏng có thể hấp trong khoảng 20 phút. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí và tăng hương vị trước khi dùng.

Thành phẩm món thịt heo hấp bí ngô và củ mài

Những lát thịt được phủ lớp bột thính gạo sau khi hấp trở nên mềm thơm và mọng nước. Bí ngô và củ mài ngấm tinh chất nước dùng tiết ra từ thịt càng thêm thơm ngon tuyệt vời. Món ăn với 3 nguyên liệu là 3 tầng hương vị hấp dẫn, màu sắc cũng bắt mắt. Nhất định bạn hãy làm món ă này cho gia đình mình thưởng thức nhé!

Chúc bạn ngon miệng với món thịt heo hấp bí ngô và củ mài!