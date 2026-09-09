Đừng chỉ om cà tím, 2 công thức đơn giản này vô cùng ngon miệng, mềm tan và rất hợp với cơm

Trong tất cả các bữa ăn hàng ngày, không gì mang lại cảm giác dễ chịu hơn mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp. Những nguyên liệu đơn giản, bình dị, được chế biến cẩn thận, tạo nên một bàn ăn đầy ắp những món ngon mà mọi người đều yêu thích. Gia đình quây quần bên bàn ăn, cùng nhau thưởng thức một bữa ăn vui vẻ và ấm cúng - đó là những khoảnh khắc chữa lành nhất trong cuộc sống.

Cà tím là một loại rau phổ biến thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn. Nó vô cùng đa năng và có thể được hấp, xào, hầm hoặc om. Nhiều người chỉ thường xuyên om cà tím, điều này có thể khiến loại nguyên liệu này trở nên nhàm chán sau một thời gian. Nhưng với những mẹo đúng đắn, ngay cả một quả cà tím đơn giản cũng có thể trở nên thơm ngon, rất ngon .

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 2 công thức chế biến cà tím vô cùng tiện lợi: Một là món xào thơm ngon, và món còn lại là cà tím hấp mềm. Cả 2 công thức này đều không hề phức tạp; bạn có thể dễ dàng nấu nhanh. Kết quả là một mùi thơm khó cưỡng, và cà tím mềm, dễ nhai cho người già, trong khi trẻ em cũng sẽ thích. Món ăn sẽ hết veo trong nháy mắt.

1. Cà tím thái sợi xào

Những miếng cà tím được chiên cho đến khi mềm bên ngoài và mọng nước bên trong, mỗi miếng đều được phủ một lớp nước sốt sánh mịn, bóng bẩy, có vị chua ngọt và hơi cay. Kết hợp với mộc nhĩ giòn, cà rốt và ớt chuông xanh, mỗi miếng ăn đều mang đến hương vị phong phú và đa tầng, giữ trọn vẹn vị ngon. Món này cực kỳ ngon khi ăn kèm với cơm, càng ăn càng thấy ngon.

Chuẩn bị nguyên liệu làm món cà tím thái sợi xào

2-3 quả cà tím dài, một ít mộc nhĩ, cà rốt, ớt ngọt xanh, hành lá, gừng, tỏi, tương đậu nành, đường, giấm, 2 thìa canh nước tương, rượu nấu ăn, muối, tinh chất cốt gà và tinh bột bắp.

Cách làm món cà tím thái sợi xào

Bước 1: Rửa sạch cà tím, gọt vỏ và cắt thành từng miếng dạng dải đều nhau. Ngâm nấm mộc nhĩ trước cho nở mềm rồi chần qua nước sôi, vớt ra và thái sợi mỏng. Gọt vỏ cà rốt và thái thành dạng sợi. Thái ớt ngọt xanh thành dạng dải nhỏ. Tiếp theo, rắc muối, trộn đều để hút bớt nước thừa rồi vắt khô. Phủ một lớp mỏng tinh bột khô lên bề mặt. Bước này rất quan trọng; nó giúp giữ ẩm cho cà tím và ngăn không cho cà tím hấp thụ quá nhiều dầu khi chiên.

Bước 2: Đổ dầu thực vật vào chảo và đun nóng đến 60-70% nhiệt độ tối đa. Cho các miếng cà tím vào và chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi cà tím chín và bề mặt hơi vàng. Vớt ra và để ráo dầu thừa. Thêm một chút dầu ăn vào chảo, thêm hành lá, gừng và tỏi vào xào thơm. Tiếp đó cho cà rốt thái sợi vào xào đến khi mềm. Đẩy cà rốt sang một bên và thêm một thìa tương đậu nành và đảo đều trên lửa nhỏ cho đến khi dầu chuyển sang màu nâu đỏ và dậy mùi thơm của tương.

Bước 3: Cho ớt chuông xanh và mộc nhĩ vào chảo và xào nhanh để rau củ dậy mùi thơm tự nhiên. Tiếp đó bạn cho phần nước sốt đã pha (gồm một chút muối, tinh chất cốt gà, đường, giấm, nước tương, rượu nấu ăn và nửa tô nước, bột bắp và khuấy đều), đun nhỏ lửa cho đến khi hơi sánh lại. Sau đó cho các miếng cà tím đã chiên vào, tăng lửa và đảo nhanh để mỗi miếng cà tím được phủ đều nước sốt. Như vậy là món ăn đã hoàn thành để thưởng thức.

2. Cà tím hấp thịt băm

Nếu bạn không thích đồ chiên rán, nhất định phải thử món cà tím hấp thịt băm này. Sau khi hấp, cà tím mềm và mọng nước, rồi được phủ lên trên lớp nước sốt thịt băm thơm lừng. Vị đậm đà của tương đậu nành hòa quyện hoàn hảo với vị cay của tương ớt, tạo nên một hương vị khó cưỡng. Khi được trộn đều, cà tím ngấm nước sốt, trở nên mềm và ngon mà không bị quá ngấy.

Chuẩn bị nguyên liệu làm món cà tím hấp thịt băm

Cà tím dài, 150g thịt nạc vai, gừng băm, tỏi băm, tương đậu nành, tương ớt, muối, nước tương, dầu hào, bột nêm (tùy thích).

Cách làm món cà tím hấp thịt băm

Bước 1: Rửa sạch cà tím, cắt thành từng dải dài, xếp gọn gàng lên đĩa rồi cho vào nồi hấp. Sau khi nước sôi, hấp ở lửa lớn trong 10 phút, hoặc cho đến khi dùng đũa xiên được dễ dàng, tức là cà tím đã chín.

Bước 2: Trong khi hấp cà tím, hãy làm nước sốt thịt băm. Bạn rửa sạch rồi thái thịt heo thành miếng mỏng rồi băm nhỏ. Cho một ít dầu vào chảo và phi thơm gừng và tỏi băm. Cho thịt băm vào và xào liên tục cho đến khi thịt đổi màu hoàn toàn và tiết mỡ. Thêm một thìa tương đậu nành và một ít tương ớt, xào nhỏ lửa để hai loại gia vị dậy mùi thơm.

Bước 3: Tiếp theo, cho lượng muối, nước tương và dầu hào vừa đủ vào, rồi tiếp tục xào. Giảm nhỏ lửa để nước sốt sánh lại, tạo thành nước sốt thịt băm sệt. Lấy cà tím đã chín ra khỏi nồi hấp và đổ nước sốt thịt băm nóng trực tiếp lên các miếng cà tím. Trộn đều trước khi ăn để nước sốt phủ đều từng sợi cà tím, tạo nên hương vị thơm ngon đậm đà.

2 món cà tím này đều có hương vị riêng biệt. Món cà tím xào có vị chua ngọt, rất thích hợp làm món khai vị khi bạn muốn thưởng thức món ăn có hương vị đậm đà. Trong khi đó món cà tím hấp thịt băm thì nhẹ nhàng và thanh mát hơn, phù hợp cho cả người lớn tuổi và trẻ em.