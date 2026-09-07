Thịt heo đừng chỉ kho, làm món này vừa dễ lại ngon miệng, ăn kèm với cơm thì tuyệt vị, trẻ con đặc biệt thích

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một công thức nấu món ăn ngon từ thịt heo. Đó là món thịt heo thái lát tẩm một lớp bột mỏng rồi sốt chua ngọt. Thịt được chiên đến khi hơi giòn, còn bên trong vẫn rất mềm và không hề bị khô. Nước sốt có vị chua ngọt nhẹ, phủ đều lên miếng thịt. Món ăn rất ngon miệng và không hề ngấy; cả người lớn lẫn trẻ em đều sẽ thích.

Khi bạn không biết nên nấu món ăn gì cho gia đình trong bữa cơm, thì món này có thể kích thích vị giác và giúp con bạn có chủ đề để trò chuyện, hứng khởi hơn trong bữa ăn. Giờ thì cùng tìm hiểu cách làm món ăn này nhé!

Nguyên liệu làm món thịt heo thái lát chua ngọt

1 miếng thịt ba chỉ lấy phần thịt nạc gần sát với da (hoặc dùng thịt nạc nọng), 1 miếng thịt vai, 1 quả trứng gà, một nhúm tiêu trắng, một nhúm muối, 1 muỗng canh tinh bột khoai tây, 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh giấm trắng, một chút nước tương và một ít dầu ăn.

Cách làm món thịt heo thái lát chua ngọt

Bước 1: Lấy một miếng thịt ba chỉ tươi (hoặc nạc nọng) và một miếng thịt vai heo, rửa sạch, dùng khăn bếp thấm khô. Sau đó cắt thịt heo thành từng dải dài và cho vào bát. Đập thêm một quả trứng gà, một nhúm tiêu trắng, một nhúm muối, một muỗng canh tinh bột khoai tây và nửa muỗng canh dầu ăn vào các miếng thịt. Đeo găng tay dùng một lần và trộn đều, sau đó ướp trong nửa tiếng.

Bước 2: Tiếp theo, cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo. Khi dầu nóng, cho các miếng thịt vào và bắt đầu chiên trên lửa lớn cho đến khi chín. Sau đó, giảm lửa xuống mức trung bình thấp và chiên cho đến khi các miếng thịt giòn.

Bước 3: Chuẩn bị một chiếc bát để làm nước sốt chua ngọt. Cho 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh giấm trắng và một chút nước tương vào, trộn đều. Như vậy là bạn đã có phần nước sốt chua ngọt. Tiếp theo sau khi thịt đã được chiên giòn, bạn lấy ra. Để lại một chút dầu trong chảo, đổ nước sốt chua ngọt vừa pha vào và đun nhỏ lửa cho đến khi đường tan hết đồng thời xuất hiện nhiều bọt nhỏ.

Bước 4: Cho thịt đã chiên vào, đảo nhanh để từng miếng thịt được phủ đều nước sốt. Sau khi món ăn hoàn thành, bạn lấy ra đĩa và dùng ngay.

Mẹo cần lưu ý khi làm món thịt heo thái lát chua ngọt

1. Những người cần kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể, hoặc những người dễ bị nóng trong người hoặc khó chịu ở dạ dày, nên ăn ít hơn hoặc tránh hoàn toàn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

2. Khi tôi làm các món chua ngọt, tỷ lệ đường và giấm trắng thường là 1:1. Nếu kiểm soát tốt nhiệt độ khi đun nước sốt, hương vị luôn khá ngon. Để giữ cho các miếng thịt giòn và không bị mềm nhão, không nên cho trứng vào. Nếu cho trứng vào thì nên ăn ngay.