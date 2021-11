Rap Việt tập 5: Gặp gái xinh gợi cảm, Rhymastic và Trấn Thành lộ ngay bản chất... sợ vợ

Tập 5 của chương trình Rap Việt trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của các "quái vật" cùng nhiều nhân tố mới.

Lil’ Wuyn - cái tên khiến khán giả và bộ sáu quyền lực đứng ngồi không yên ngay từ khi xuất hiện. Bản rap Còn Thở Còn Gỡ dựa trên bài hát gốc Kiếp Đỏ Đen với lyric ấn tượng đã chinh phục cả 4 HLV. Lil’ Wuyn mong ước trở thành thành viên của Karik nhưng chiếc nón vàng của Rhymastic đã xuất hiện để mang nhân tố tiềm năng này về đội.

Lil’ Wuyn.

Như "luồng gió mới" đầy bùng nổ, Dlow khiến người nghe bị mê hoặc xuyên suốt cả bản rap. Thậm chí, chàng rapper trẻ còn nhận được lời khen cực giá trị từ HLV JustaTee rằng: "Nếu mà nói không ngoa thì cái đoạn của em hoàn toàn có thể thay thế được đoạn Binz trong ca khúc đấy". Đứng trước thí sinh đầy tiềm năng, Rhymastyic càng thể hiện ham muốn có được Dlow về đội mình. Sau khi đắn đo lựa chọn, 2 GK đã quyết định để Dlow về với đội của Rhymastic.

Dlow.

Im Possible đã chinh phục thành công HLV Rhymastic và Binz với màu sắc âm nhạc riêng chạm đến được người nghe. Thậm chí, MC Trấn Thành còn cho rằng nếu mình được bỏ phiếu thì sẽ bỏ cho Im Possible một phiếu vì rất thích phần trình diễn vừa rồi. Và thời khắc đưa ra quyết định cuối cùng đã đến, giám khảo LK và JustaTee đã quyết định đưa Im Possible về với team Binz mặc cho mọi sự lôi kéo "chiêu trò" từ HLV Rhymastic.

Im Possible.

Nữ rapper Sidie khiến sân khấu Rap Việt – Mùa 2 phải rung lên vì màn trình diễn đầy bản lĩnh. Cô nàng đã chinh phục thành công HLV Karik. HLV Karik cho rằng Sidie có nhiều tiềm năng. HLV hy vọng bản thân sẽ làm cho thí sinh này tốt hơn nếu cô về đội của mình.

Sidie.

Chia sẻ về lý do không chọn Sidie, Rhymastic cho rằng bản thân không đủ khả năng để "handle" (chỉ huy) một cô gái có cá tính quá mạnh mẽ. Anh tiết lộ bà xã ở nhà cũng là một người giống Sidie, từng khiến anh không ít lần phải đầu hàng. Ngay lập tức, Trấn Thành cũng phải thể hiện sự đồng cảm: "Anh rất mong vợ em và vợ anh gặp nhau thử một lần".

Rhymastic gây chú ý với tiết lộ "sợ vợ" trên sóng truyền hình.

Vừa xuất hiện, Killic đã viết hẳn tên Karik lên mặt nạ thể hiện sự hâm mộ nam HLV này. Chia sẻ về lý do lựa chọn thí sinh, Karik cho biết: "Em viết một bài nhạc tình yêu nhưng mọi thứ đang rất mơ hồ, nó chưa chạm được đến anh và điều đó làm cho bài nhạc mất đi 30% sự thu hút. Tuy nhiên, điều mà em thu hút anh nhất đó là em rất tự tin trên sân khấu, nhất là cách em feel mọi thứ".



Killic.

Đến với Rap Việt – Mùa 2, Phaos đã đánh thuyết phục được trái tim của Wowy và nhận về một chọn từ vị HLV này. Wowy chia sẻ: "Tinh thần mà Phaos đem lại rất tươi trẻ lạc quan và yêu đời, đó cũng là một trong những quân cờ mà Wowy cần trong kế hoạch của vòng 2".

Phaos.

Rap Việt – Mùa 2 phát sóng vào lúc 20h thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV2 và ứng dụng VieOn.