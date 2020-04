Rần rần tin Taylor Swift chuẩn bị lên xe hoa cùng bạn trai Joe Alwyn, kế hoạch đều rõ ràng chỉ chờ ngày tổ chức?

Mới đây, trang tin điện tử Heat của Mỹ đã đưa tin về kế hoạch tổ chức một đám cưới giản dị của Taylor Swift và bạn trai Joe Alwyn.

Nguồn tin giấu tên của tờ báo cho hay: "Taylor quả quyết muốn tổ chức đám cưới thật đơn giản tại quán rượu nhỏ và chỉ mời gia đình cùng bạn bè thân thiết. Mặt khác, một phần nào đó trong cô lại luôn hy vọng có một đám cưới hoành tráng như truyện cổ tích. Mối tình với Joe Alwyn đã hoàn toàn thay đổi khái niệm yêu đương của Taylor. Điều đó khiến cô trăn trở về lý do tại sao cô lại muốn ngày trọng đại của mình diễn ra như vậy và nó thật sự dành cho ai".

Thông tin này hiện đang khiến công chúng dậy sóng. Cuối cùng sau bao mối tình ồn ào, cả danh sách người tình trải dài, chị đẹp đã quyết định theo chàng về dinh?

Mối tình với Joe Alwyn là mối tình dài hơi nhất, cũng kín đáo nhất của Taylor Swift từ khi cô bước chân vào showbiz

Khi được hỏi về lý do Swift chọn Bắc London là địa điểm tổ chức lễ cưới, nguồn tin bí mật tiết lộ: "Cô ấy biết rõ Joe sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi xa rời nơi thị phi và thật sự yêu mến cuộc sống bình yên ở Anh". Thêm vào đó, người này còn bổ sung rằng London cũng được coi là nơi ẩn nấp lý tưởng dành cho giọng ca "Shake it Off": "Cô ấy sẽ cắt giảm lượng khách được mời đến tiệc cưới, bao gồm họ hàng xa và rất nhiều bạn bè là người nổi tiếng. Nhưng Taylor cũng muốn chung vui với họ trong 1 bữa tiệc lớn hơn được tổ chức tại Mỹ".

Tuy nhiên GossipCop một lần nữa vào cuộc và làm rõ thông tin mà tờ Heat đưa ra. Một nguồn tin thân cận với cặp đôi nổi tiếng đã xác nhận rằng tin tức trên là hoàn toàn sai lệch. Sự thật duy nhất trong bài báo là việc Taylor Swift dành rất nhiều thời gian ở bên Alwyn tại London. Hơn nữa, Taylor Swift và Joe Alwyn thậm chí còn chưa chính thức đính hôn chứ đừng nói tới kế hoạch kết hôn.

Nguồn: GossipCop