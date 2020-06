Mới đây, Quỳnh Anh Shyn đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh gợi cảm và cá tính. Nhưng gây chú ý nhất lại là dòng chú thích: "Anh thật sự ngu ngốc".

Giữa thời điểm tin đồn nghỉ chơi với Chi Pu vì người chị thân thiết hẹn hò bạn trai cũ của mình, dòng trạng thái lạ của Quỳnh Anh Shyn khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc liệu cô nàng có ẩn ý gì sau câu nói này không.

Trước đó, vào đêm 21/6, Quỳnh Anh Shyn bất ngờ đăng tải dòng trạng thái: "Be a good person in real life. Not in social media" (Hãy là một người tốt ngoài đời, không phải trên mạng), làm dấy lên tin đồn rạn nứt tình bạn với Chi Pu.

Không lâu sau, Quỳnh Anh Shyn cũng bất ngờ hủy theo dõi đàn chị. Có tin đồn cho rằng bạn trai mới của Chi Pu - một thiếu gia quyền thế tên H chính là người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn.

Chi Pu bị cho là yêu bạn trai cũ của Quỳnh Anh Shyn khiến tình chị em rạn nứt

Giữa thời điểm tin đồn lan truyền chóng mặt và gây sốt trên mạng xã hội, Quỳnh Anh Shyn lẫn Chi Pu đều không lên tiếng thanh minh nhưng vẫn cập nhật hoạt động bình thường. Điều này khiến nghi vấn "cạch mặt" giữa hai chị em càng được tin tưởng hơn.