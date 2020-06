Hội "chị chị em em" của Vbiz bất ngờ cạch mặt: Hầu như đều vì "cà khịa", nghi vấn Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu lục đục gây tò mò lớn

Hội bạn thân Ốc Thanh Vân - cố diễn viên Mai Phương, Hà Tăng - Thân Thúy Hà, BB Trần và Hải Triều... khiến nhiều người ngưỡng mộ vì mối quan hệ tốt đẹp, bao năm chơi chung vẫn chưa 1 lần xảy ra bất hoà.

Tuy nhiên, showbiz Việt cũng tồn tại lắm hội bạn hôm trước "chị chị em em" cực thân thiết, hôm sau đã vội "toang", tố nhau không kiêng nể. Nguyên nhân phía sau những lần hội bạn rạn nứt cũng khiến dân tình dành sự chú ý đặc biệt.

Chi Pu bất ngờ lộ tin hẹn hò thiếu gia Hà thành, Quỳnh Anh Shyn âm thầm unfollow bạn thân?

Mới đây, tin đồn rạn nứt của Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu khiến người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm. Trước khi xảy ra lùm xùm, cả hai cùng Sun Ht và Salim là hội bạn toàn mỹ nhân đình đám Vbiz. Đặc biệt, Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu là thân thiết với nhau hơn cả.

Chuyện là, những ngày gần đây, dân tình rần rần khi thông tin Chi Pu có bạn trai mới là thiếu gia Hà thành, người này hẹn hò với một vài "gái xinh" trước đó. Giữa lúc người chị thân thiết có bạn trai mới, Quỳnh Anh Shyn bất ngờ unfollow (huỷ theo dõi) tài khoản MXH của Chi Pu, kèm theo đó, cô còn đăng một story ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội). Động thái này của cả 2 làm dấy lên nghi vấn bạn trai hiện tại của Chi Pu có mối quan hệ đặc biệt với Quỳnh Anh Shyn trước đó. Cả Salim cũng unfollow Chi Pu trong đêm. Hiện, người trong cuộc vẫn chưa có phát ngôn chính thức về việc này.

Cách đây ít ngày, Quỳnh Anh Shyn còn xuất hiện trong sinh nhật Chi Pu

Tuy nhiên, ngay sau khi Chi Pu lộ tin có người yêu, Quỳnh Anh Shyn đã huỷ theo dõi người bạn thân thiết

Hiện tại, lùm xùm của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn vẫn khiến người hâm mộ dành sự chú ý đặc biệt.

Lệ Quyên - Hà Hồ dính tin đồn cạch mặt vì một bình luận "cà khịa"

Lệ Quyên và Hà Hồ từng là những người bạn thân thiết trong showbiz Việt, người được mệnh danh là "nữ hoàng giải trí", người được xem là "nữ hoàng phòng trà". Tình bạn thân thiết của 2 mỹ nhân hàng đầu Vbiz khiến người hâm mộ vô cùng thích thú và ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, cách đây nhiều năm, cả hai vướng lùm xùm nghỉ chơi do bình luận "cà khịa" qua lại. Cụ thể, Hà Hồ bất ngờ ẩn ý "ai đó" thích khoe của, "có gì đâu mà khoe", ngay sau đó Lệ Quyên cũng đáp trả vu vơ cho rằng "ai kia" không xứng tầm với mình. Từ sau lùm xùm đó, cả hai không còn tương tác cũng như xuất hiện bên nhau như trước nữa. Cho đến mới đây, Lệ Quyên đã dành lời chúc mừng sinh nhật con trai Hà Hồ, tuy nhiên cô lại để lại bình luận trên trang của Cường Đô La chứ không trực tiếp tương tác với "nữ hoàng giải trí".

Hà Hồ và Lệ Quyên từng thân thiết với nhau

Bình luận khiến cư dân mạng dậy sóng vì được cho là "cà khịa" của Hà Hồ và Lệ Quyên

Minh Hằng từng trân trọng và biết ơn Hà Hồ, bỗng 1 ngày cả 2 xảy ra loạt ồn ào, tranh chấp?

Minh Hằng và Hà Hồ từng được biết đến là đôi chị em cực thân thiết của showbiz Việt. Thậm chí, Minh Hằng từng chia sẻ cô biết ơn vì được đàn chị hỗ trợ trong một show diễn nước ngoài. Tuy nhiên, đùng 1 ngày, Minh Hằng và Hà Hồ xảy ra liên hoàn "drama". Theo một vài tin đồn, nguyên nhân là do Hồ Ngọc Hà do tranh chấp hợp đồng quảng cáo với Minh Hằng. Sau đó, nhiều thông tin còn cho hay Hồ Ngọc Hà không muốn cùng ngồi ghế nóng với Minh Hằng, khiến nữ ca sĩ này phải rút lui khỏi "The Face". Minh Hằng cùng từng lên mạng xã hội khóc lóc ngầm ám chỉ bị "Nữ hoàng giải trí" chèn ép.

Cho đến gần đây, Hà Hồ bất ngờ khui lại ồn ào năm xưa ngồi ghế nóng năm xưa. Mặc dù "Nữ hoàng giải trí" không trực tiếp nhắc về Minh Hằng nhưng cô lại chia sẻ rằng, chất xám đã dùng hết cho mùa một và nếu Ban tổ chức muốn chọn "người mới" thì cứ để họ làm. Và tất nhiên công chúng đủ hiểu "người mới" ở đây là ai.



Thanh Duy và Tronie nghỉ chơi vì ẩn ý "ai kia" cư xử không đẹp?

Nghi vấn Thanh Duy - Tronie Ngô cạch mặt nhau bắt đầu được dấy lên từ đầu tháng 4/2018 sau khi fan phát hiện cả hai "đá xéo" nhau trên trang cá nhân. Thời điểm đó, Tronie ẩn ý tố 1 người bạn hay tỏ thái độ, cư xử không đẹp thì Thanh Duy cũng lên tiếng: "Sắp ra mắt 'Người lạ thân quen' thì không ngờ có 'Người lạ thân quen' thật. Thật buồn vì không ngờ từng là anh em chí cốt có nhau mà có ngày nhìn nhau không nói được với nhau một câu nào". Ngay sau phát ngôn Thanh Duy, Tronie cũng không có mặt trong những lần hội họp của hội bạn thân suốt 1 thời gian dài.



Được biết, sau tình bạn tan vỡ, Tronie từng chia sẻ anh sống khép kín hơn, thậm chí còn bị mắc chứng trầm cảm nặng hơn, hay ngồi suy nghĩ lung tung. Cho đến thời gian gần đây, dân tình rần rần khi Đại Nhân, Khởi My, Kelvin Khánh - Tronie - Thanh Duy bất ngờ tái hợp trong một sự kiện. Thanh Duy sau đó cũng lên tiếng xác nhận đã "nối lại tình xưa": "Chúng tôi chơi lại với nhau vì không muốn những người mình yêu quý phải buồn nữa. Với lại bản chất câu chuyện ngay từ đầu, cả hai chúng tôi đều không có lỗi". Chia sẻ này của Thanh Duy khiến những người yêu mến hội bạn vô cùng vui mừng.