Quỳnh Anh Shyn nghỉ chơi Chi Pu vì phạm quy ước “yêu bồ cũ bạn thân”, hội stylist riêng lập tức nhảy vào bóng gió vạch mặt?

Vừa qua, trên trang cá nhân 2 stylist riêng của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn đã có những bài đăng mỉa mai liên quan tới vụ lùm xùm yêu "bồ cũ" bạn thân giữa hai cô chị em thân thiết đình đám này.

Cụ thể, trên trang cá nhân Kelbin Lei - stylist đồng thời cũng là bạn thân của Quỳnh Anh Shyn đã chia sẻ dòng trạng thái được xem là đang mỉa mai Chi Pu: "Better to have an enemy who slaps you in the face than a friend who stabs you in the back" (tạm dịch: Thà có một kẻ thù tát vào mặt bạn còn hơn là một người bạn đâm sau lưng bạn).

Chia sẻ của stylist Kelbin Lei.

Về phần Kenshij Phạm - stylist riêng của Chi Pu, anh cũng có động thái cà khịa Quỳnh Anh Shyn. Kenshij Phạm đăng lời "quả gì mà cay cay thế xin thưa rằng quả báo", đồng thời in đậm chữ "ngu". Dân tình suy đoán, Kenshj Phạm đang bóng gió cho rằng Quỳnh Anh Shyn ngu và đây là quả báo. Trước đây, Kenshij Phạm vốn là stylist riêng của Quỳnh Anh Shyn nhưng sau đó anh đã chuyển qua làm cho Chi Pu.

Chia sẻ của Kenshij Phạm.

Thời gian gần đây, dân tình liên tục xôn xao về tin đồn Chi Pu đang hẹn hò cùng một thiếu gia nức tiếng ở Hà Thành. Người này thậm chí còn từng có thời gian hẹn hò cô bạn thân của Chi Pu là Quỳnh Anh Shyn. Sau khi thông tin được lan truyền, Quỳnh Anh Shyn lại bất ngờ có động thái "nghỉ chơi" với nhau khi "unfollow" tài khoản của Chi Pu trên trang mạng xã hội.

Cô còn đăng tải dòng trạng thái: "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội). Dân tình cho rằng, Quỳnh Anh Shyn đang muốn ám chỉ Chi Pu. Từ những điều này khiến cho dân tình chắc chắc rằng mối quan hệ thân thiết giữa Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn đã đổ vỡ chỉ vì giọng ca "Anh ơi ở lại" hẹn hò "bồ cũ" của bạn thân.

Tất cả những điều trên chỉ là suy đoán của dân mạng, trong khi nhân vật chính trong câu chuyện lùm xùm này tới thời điểm hiện tại vẫn chưa hề chính thức lên tiếng phản hồi về tin đồn.