Ngọc Thanh Tâm khoe ảnh với bạn thân kèm lời "bóng gió" Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn: "Tình bạn chỉ bền khi 2 người có cùng gu rượu và khác gu trai"

Trong khi chủ đề về chuyện yêu "bồ cũ" của bạn thân chưa kết thúc, mới đây trên trang cá nhân Ngọc Thanh Tâm đã có bài đăng liên quan tới tình bạn kéo dài 15 năm với cô bạn thân. Đồng thời, không quên "mỉa mai" câu chuyện của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn.



Cụ thể, Ngọc Thanh Tâm viết: "Mấy năm trước trên facebook có 1 cái meme ghi 'tình bạn thân chỉ bền khi 2 người có cùng gu rượu và khác gu trai' mình và bạn tag nhau vào cười haha nửa giỡn nửa thiệt. Hai hôm nay có một vụ cặp bạn thân tan tành vì chẳng may cùng gu trai, mình chợt nhớ lại câu trên và chưa bao giờ thấy câu đó thấm như vậy".

Bài đăng của Ngọc Thanh Tâm.

Ngọc Thanh Tâm chia sẻ thêm: "Mình nghĩ chắc một phần mình và bạn bền tới gần 15 năm như vậy cũng do khác gu trai. Tuy nhiên mình cũng có lúc nghĩ lại, nếu chẳng may có một thời điểm nào đó xui rủi có một anh đúng gu cả hai, không biết mình có đủ tử tế như mình nghĩ không nên không dám khẳng định, nhưng mình nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức có thể để không vì một ai mà phá đi tình bạn này. Đơn giản là vì đây không còn là tình bạn nữa, mà là tình chị em và cái gì cũng có thể tìm lại được, nhưng tình chị em gần 15 năm thì không".

Ngọc Thanh Tâm và cô bạn thân lâu năm.

Những ngày vừa qua, câu chuyện ồn ào xung quanh chuyện Chi Pu bị đồn có bạn trai mới là thiếu gia nổi tiếng đất Hà Thành. Dân tình đồn đoán, chàng trai này từng có thời gian hẹn hò với chị em tốt của Chi Pu là Quỳnh Anh Shyn. Sau khi tin tức này lan rộng, Quỳnh Anh Shyn đã có động thái dường như muốn "cạch mặt" người chị em tốt, khi cô "unfollow" Chi Pu trên trang cá nhân.

Quỳnh Anh Shyn còn đăng tải một dòng trạng thái bóng gió giống với của Gil Lê trước đây: "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội). Dân tình cho rằng, Quỳnh Anh Shyn đang muốn ám chỉ Chi Pu. Tất cả những điều trên chỉ là suy đoán của dân mạng, trong khi nhân vật chính trong câu chuyện lùm xùm này tới thời điểm hiện tại vẫn chưa hề chính thức lên tiếng phản hồi về tin đồn.