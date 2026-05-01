Quyết không để phim Hàn siêu hay mất tích không bọt sóng: Cặp chính gọi tên nhau cũng ra chemistry, xem liền 6 tập vẫn thèm

Trong số các phim Hàn đang phát sóng thời điểm hiện tại, Absolute Value of Romance (tựa Việt: Giá Trị Tuyệt Đối Của Sự Lãng Mạn) là một cái tên rất thú vị. Bộ phim này không tạo được tiếng vang quá lớn, nhưng rất nhiều khán giả xem phim đều nói rằng nó xứng đáng được biết đến nhiều hơn.

Nội dung phim Absolute Value of Romance kể về Yeo Eui Ju, một nữ sinh trung học không có gì nổi bật và luôn cố gắng sống khép kín ở trường. Nhưng vào ban đêm, cô bí mật trở thành một nhà văn, đăng tải những tiểu thuyết đam mỹ táo bạo dành cho người lớn lên mạng. Mặc dù rất nhiệt huyết, tác phẩm của cô hầu như không nhận được lượt xem nào. Còn ở ngoài đời, dù là người tinh ý và giàu lòng trắc ẩn, cô luôn vô vọng trong chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, bước ngoặt bất ngờ xảy đến nhờ sự xuất hiện của 4 nam giáo viên điển trai. Họ là Ga Woo Su, một thần đồng toán học lạnh lùng và xuất sắc đến từ một gia đình có truyền thống toán học. Anh đã từ bỏ việc du học sau biến cố thay đổi cuộc đời suýt khiến bản thân mất đi thị lực.

Noh Da Ju là một giáo viên người Nhật vui vẻ và tinh nghịch. Anh sinh ra trong gia đình giàu có, thông thạo nhiều ngôn ngữ và là bạn lâu năm của Ga Woo Su bất chấp những cuộc cãi vã thường xuyên giữa hai người. Jung Gi Jeon là một cựu vận động viên trượt tuyết buộc phải giải nghệ vì chấn thương, hiện là một giáo viên thể thao ấm áp nhưng vụng về, được học sinh yêu mến. Anh là người nhận ra tài năng chạy bộ xuất sắc của Yeo Eui Ju. Cuối cùng, Yoon Dong Ju là một giáo viên người Hàn Quốc ấm áp và khiêm tốn. Anh luôn lễ độ, nói năng nhỏ nhẹ và đối xử với học sinh bằng sự tôn trọng. Khi 4 giáo viên mới đáng mến này đến trường, họ trở thành nguồn cảm hứng bất ngờ của cô. Sự hiện diện của họ đã đảo lộn cả cuộc sống thường nhật và việc viết lách của Yeo Eui Ju.

Absolute Value of Romance có sự tham gia của dàn diễn viên Kim Hyang Gi, Cha Hak Yeon, Kim Jae Hyun, DEMIAN và Kim Dong Kyu. Dù không phải những tên tuổi hàng đầu trong showbiz Hàn, thế nhưng họ lại đang mang đến màn trình diễn rất tốt. Cặp đôi chính Kim Hyang Gi - Cha Hak Yeon được nhận xét là rất đẹp đôi, diễn xuất ăn ý đến độ gọi tên nhau cũng ra chemistry. Tất cả đã cùng nhau tạo nên một bộ phim khiến khán giả dù đã xem 6 tập vẫn còn thấy thòm thèm, chỉ mong các tập còn lại mau mau chiếu.

Bình luận của netizen về phim Absolute Value of Romance:

- Gì mà chemistry tràn màn hình luôn vậy. Gọi tên thôi chemistry lên luôn mới đỉnh, chỉ cần đứng chung khung hình, không thoại gì tới tình cảm hay mập mờ vẫn chemistry, ta nói nó đỉnh thật sự. Xem phim mà tui cứ tủm tỉm hoài luôn ấy trời.

- Nam chính gu tui nha, kiểu trầm trầm, nghiêm nghiêm mà dịu dàng á, huhu.

- Phim nên được biết đến nhiều hơn. Chemistry cưng xỉu, cute, coi chill chill quá ổn.

- Á á ra hết chưa tui đu chung. Haha già rồi nhưng tui mê mấy thể loại này mới đau lòng.

- Mê luôn. Dặn lòng coi ít ít còn chừa ai ngờ dứt 6 tập còn thòm thèm. Chemistry đỉnh dữ luôn á.

- Mọi người ơi giới thiệu cho tui bộ nào đó na ná vậy được không ạ chứ chờ ra tập mới lâu quá, hic.

Nguồn: Mydramalist, COUPANG TV