Đây là cái tên sẽ hồi sinh phim Trung Quốc: Nam chính 11 năm trên đỉnh showbiz, nữ chính đẹp đến tận cùng

Thời điểm hiện tại, thị trường phim dài tập Trung Quốc vẫn chưa thể thoát khỏi thời kỳ lạnh giá. Trong số các tác phẩm đang chiếu cũng có những bộ phim chất lượng và tạo được tiếng vang nhất định, thế nhưng chúng đều không thể khiến cho bầu không khí thực sự nóng lên.

Vũ Lâm Linh được cho là sắp lên sóng và hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt lớn khi ra mắt.

Dẫu vậy, mọi thứ có thể sẽ thay đổi khi Vũ Lâm Linh lên sóng. Hiện tại, chẳng ít người hâm mộ đang đồn đoán rằng tác phẩm này sắp ra mắt. Thậm chí, có thông tin rằng phim sẽ ra mắt vào ngày 16/5. Tất nhiên, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn, thế nhưng nó vẫn đủ để khiến khán giả mong chờ, nhất là trong bối cảnh bộ phim vừa tung tư liệu mới.

Cụ thể, đây là đoạn video chia sẻ về những cảnh quay võ thuật trong phim. Theo tiết lộ từ tổng đạo diễn Lưu Hồng Nguyên, Vũ Lâm Linh sẽ là một tác phẩm với nhiều cảnh hành động có độ khó cao. Trong khi đồng đạo diễn Tần Bằng Phi hé lộ, ekip sẽ đưa một số bài quyền, môn phái và binh khí trong võ thuật cổ truyền vào tác phẩm.

Dương Dương đóng vai Triển Chiêu.

Các động tác võ thuật sẽ được thiết kế riêng dựa trên nét đặc trưng riêng của từng nhân vật. Chẳng hạn như nam chính Triển Chiêu bình thường sẽ đánh theo lối kiếm không ra khỏi vỏ. Tuy nhiên khi bị dồn ép vào thế cấp bách, anh mới rút kiếm. Điều này phù hợp với tính cách điềm tĩnh của nhân vật. Ở các tình huống chiến đấu quyền cước, võ thuật của Triển Chiêu được thiết kế dựa trên Hồng quyền. Ngoài ra, nhân vật triển chiêu còn sử dụng Song Thủ Kiếm, tuyệt kỹ từng được cố diễn viên gạo cội Vu Thừa Huệ (rất nổi tiếng với loạt vai diễn trong các phim võ hiệp) sử dụng.

Chương Nhược Nam đóng vai Hoắc Linh Lung.

Tương tự, các chiêu thức võ thuật của hai nhân vật chính khác là Hoắc Linh Lung và Bạch Ngọc Đường cũng được thiết kế riêng. Điều này cho thấy sự tâm huyết đến từ ekip sản xuất. Dĩ nhiên, nó sẽ tiếp thêm niềm tin cho khán giả rằng đây sẽ là một tác phẩm đưa thể loại võ hiệp - cổ trang trở lại đỉnh cao như nó đã từng.

Một lý do khác để tin rằng Vũ Lâm Linh không phải một quả bom xịt, đó là sự hiện diện của bộ ba diễn viên chính cực kỳ chất lượng Dương Dương, Chương Nhược Nam và Phương Dật Luân. Sức hút của Dương Dương là không còn gì phải bàn cãi. Kể từ khi được công nhận là đỉnh lưu showbiz từ khoảng năm 2015-2016 sau thành công của những Thiếu Nữ Toàn Phong hay Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, đến nay Dương Dương vẫn là cái tên bảo chứng cho sức nóng của mọi tác phẩm anh tham gia.

Phương Dật Luân đóng vai Bạch Ngọc Đường.

Về phần Chương Nhược Nam, cô là gương mặt đình đám trong lứa tiểu hoa 95, được mệnh danh là "bạch nguyệt quang" của giới giải trí. Nhân vật Hoắc Linh Lung trong Vũ Lâm Linh mang một màu sắc khác biệt so với những vai diễn trước đây của cô nàng, và đó là lý do mà khán giả rất chờ đợi màn thể hiện đến từ mỹ nhân sinh năm 1996.

Phương Dật Luân cũng là cái tên đang lên sau những vai diễn trong các phim Nhất Niệm Quan Sơn hay gần đây là Thủy Long Ngâm. Với màn kết hợp của bộ ba này cùng sự tâm huyết đến từ ekip sản xuất, Vũ Lâm Linh hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt lớn khi ra mắt.