Ngọc nữ sinh con cho CEO công ty phim vỡ mộng hào môn: Người tình cờ bạc rỗng túi, giờ ê chề ôm đồ về nhà mẹ đẻ nương nhờ

Ngày 30/4, tờ 163 đưa tin Giang Sơ Ảnh đang trải qua tình cảnh bi đát. Theo các nguồn tin trong showbiz, ngọc nữ này ngỡ sẽ có được cuộc sống nhung lụa sau khi thành công "hất cẳng" chính thất Kim Xảo Xảo khỏi nhà hào môn rồi sinh con cho Vu Đồng - chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Bona Film Group, nhưng cuối cùng cô lại nhận gáo nước lạnh, gặp phải tình huống xấu hổ không dám nhìn ai.

Theo đó, trong 1 buổi tiệc tham dự cùng Vu Đồng, Giang Sơ Ảnh đã bị con trai cả của người tình lăng mạ là "tiểu tam" trước mặt nhiều quan khách. Quý tử nhà Vu Đồng dọa từ mặt cha nếu dám cưới Giang Sơ Ảnh. Động thái của con trai khiến CEO Bona Film Group từ bỏ ý định cho nhân tình minh tinh danh phận chính thức. Không chỉ vậy, cách đây không lâu, Vu Đồng đã bị sòng bạc Wynn Macau (Trung Quốc) kiện ra tòa vì nợ 4,73 triệu HKD (gần 16 tỷ đồng) nhưng không trả. Từ năm 2021, Bona Films Group đã rơi vào tình trạng thua lỗ triền miên. Vu Đồng thậm chí còn bị Tòa án quận Triều Dương cưỡng chế vì không trả khoản nợ 463.000 USD (12 tỷ đồng) đúng hẹn.

Vì người tình đại gia sa sút, dần lâm vào cảnh rỗng túi và nợ nần chồng chất, Giang Sơ Ảnh được cho biết đã ôm đồ, bế con về nhà ngoại nương nhờ. Từ tháng 3 năm nay, nữ diễn viên đã thay đổi hình ảnh, cắt tóc ngắn và quay lại showbiz làm việc kiếm tiền. Trong lần xuất hiện hiếm hoi, cô được nhận xét tăng cân thấy rõ với vòng 2 kém thon thả, thần sắc trông rất mệt mỏi, làn da khô sần và thường xuyên lấy tay che eo. So sánh với hình ảnh trước đây, Giang Sơ Ảnh ở thời điểm hiện tại kém rạng rỡ, không còn vẻ đẹp tươi trẻ.

Lùm xùm giật chồng của công chúa đẹp nhất "Tây du ký"

Tháng 8/2024, nguồn tin trong showbiz Trung Quốc cho biết Kim Xảo Xảo - mỹ nhân đẹp nhất nhì phim Tây du ký 1986, nổi tiếng với vai diễn công chúa Khổng Tước - và doanh nhân Vu Đồng đã ly hôn sau 11 năm chung sống. Cả 2 chia tay trong im lặng vào năm 2021. Hai con được mẹ nuôi dưỡng. Ngay khi thông tin Kim Xảo Xảo và Vu Đồng đường ai nấy đi, Giang Sơ Ảnh bị réo tên khắp cõi mạng. Nữ diễn viên này được cho biết đã chen chân phá vỡ cuộc hôn nhân của Kim Xảo Xảo và CEO tập đoàn Bona Film Group.

Người đẹp 30 Chưa Phải Là Hết công khai cặp kè với chồng của đàn chị, từng cùng Vu Đồng đến đảo Hải Nam (Trung Quốc) du lịch. Cô cũng nhận nhiều món quà đắt tiền có giá trị lên đến hàng trăm nghìn USD (hàng tỷ đồng) từ người tình chủ tịch. Về phía Vu Đồng, ông bỏ bê vợ con để chăm lo cho bồ nhí.

Dưới sự hậu thuẫn của chủ tịch tập đoàn Bona Film Group, Giang Sơ Ảnh dù là diễn viên thiếu sức hút trên màn ảnh nhưng vẫn nhận đều tay những dự án truyền hình lớn. Không chịu nổi cảnh chồng đổi tính đổi nết, không đoái hoài đến vợ con sau khi ngoại tình, Kim Xảo Xảo chấp nhận ly hôn. Ồn ào giật chồng đàn chị trong nghề khiến Giang Sơ Ảnh đánh mất thiện cảm trong lòng công chúng.

Đến tháng 12/2025, nguồn tin trong showbiz gây xôn xao khi tiết lộ Giang Sơ Ảnh đã có con gái đầu lòng. Cô bí mật ra nước ngoài sinh con và sống ở đây hơn 6 tháng để chờ con cứng cáp mới trở về Trung Quốc. Do sinh con ngoài giá thú là vấn đề nhạy cảm ở showbiz Trung Quốc, có thể ảnh hưởng lớn đến hình tượng lẫn sự nghiệp của các nữ nghệ sĩ nên Giang Sơ Ảnh không dám công bố tin vui với công chúng.

Giang Sơ Ảnh sinh năm 1986, sở hữu khí chất thanh lịch, dịu dàng, học thức khủng khi có bằng thạc sĩ truyền thông. Ưu thế ngoại hình giúp nữ diễn viên trở thành nữ thần trong lòng hàng triệu nam giới đất nước tỷ dân. Cô từng được ca ngợi là ngọc nữ, "mỹ nhân khí chất nhất showbiz Hoa ngữ".

Tên tuổi của Giang Sơ Ảnh được biết đến qua tác phẩm Anh Có Thích Nước Mỹ Không, Toàn Chức Cao Thủ, Ở Bắc Kinh Đợi Em, Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa, Thanh Bình Nhạc... Đặc biệt, năm 2020, cái tên Giang Sơ Ảnh bùng nổ khắp châu Á khi bộ phim truyền hình giờ vàng 30 Chưa Phải Là Hết mà cô góp mặt gây tiếng vang lớn. Thế nhưng, vai diễn Vương Mạn Ni trong 30 Chưa Phải Là Hết cũng là điểm nhấn hiếm hoi trong sự nghiệp của Giang Sơ Ảnh.

Vu Đồng là nhà sáng lập kiêm chủ tịch và giám đốc điều hành Bona Film Group - tập đoàn sản xuất, phân phối và quảng bá phim, kinh doanh rạp chiếu phim hàng đầu Trung Quốc. Bona Film Group từng đứng sau sản xuất nhiều dự án bom tấn của Trung Quốc như Hồ Trường Tân, Hành động Biển Đỏ, Phi Vụ Tiền Giả, Trùm Hương Cảng... Trước ly hôn Kim Xảo Xảo, Vu Đồng cũng từng trải qua 1 đời vợ.

