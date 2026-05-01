Lộ kết phim Bước Chân Vào Đời: Quỳnh Kool nên duyên với Mạnh Trường, 1 cặp đôi khiến netizen tức điên

Bộ phim Bước Chân Vào Đời do dàn diễn viên trẻ Quỳnh Kool, Ngọc Thủy, Sơn Tùng, Huỳnh Anh, Mạnh Trường đóng chính thu hút người xem với nội dung hấp dẫn dù còn nhiều tranh cãi. Bên cạnh hành trình trưởng thành của 3 chị em Thương, khán giả còn muốn biết cuối cùng nhân vật nào sẽ thành đôi với nhau.

Huỳnh Anh hết vai, Quỳnh Kool sẽ nên duyên với Mạnh Trường?

Thương (Quỳnh Kool) từng có mối tình sâu đậm với chàng thiếu gia hiền lành Quân (Huỳnh Anh). Tuy nhiên, cả hai bị bà Dung - mẹ của Quân - phản đối. Quân là người thiếu sự tự lập mạnh mẽ nên cuối cùng anh lựa chọn buông tay để đi du học. Thương đã khóc rất nhiều tiếc nuối cho mối tình sớm nở tối tàn.

Tuy nhiên, Quân vừa đi thì bên cạnh Thương lại có sự xuất hiện của Lâm (Mạnh Trường) là doanh nhân tài giỏi và là anh họ của Quân. Lâm là người tinh tế chu đáo, tự chủ và có khả năng chăm sóc cho Thương tốt hơn Quân. Không những vậy, mẹ của Lâm lại rất yêu mến Thương. Vì vậy, không ít khán giả ủng hộ Lâm và Thương đến với nhau ở cuối phim để cô gái quê có người chăm sóc bảo bọc khi trước đó cô đã phải gồng mình để gánh vác gia đình và lo cho các em.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hậu trường Quân về quê Thương để gặp bà ngoại, do đó, khán giả cho rằng rất có thể cả hai sẽ về bên nhau.

Kết phim được dự đoán trước khi Mạnh Trường và Quỳnh Kool cùng về quê

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Mạnh Trường úp mở việc cưới vợ ở quê và đính kèm tên Quỳnh Kool

Mặt khác, video nam diễn viên Trung Đức thể hiện vai Hưng trong phim Bước Chân Vào Đời đóng máy, đạo diễn đã gọi anh là "người yêu của Trang". Vì vậy, khán giả cho rằng hai nhân vật này cũng sẽ có kết thúc có hậu. Sau nhiều lần từ chối tình cảm của Hưng, Thủy nhận ra anh mới là người chân thành nhất luôn bảo vệ mình.

Video hậu trường tiết lộ Trang cũng có cái kết đẹp với Hưng

Trước đó, khi Trang bị đánh ghen Hưng sẵn sàng làm chỗ dựa, thậm chí nói thẳng: " Anh nguyện làm bao cát cho em đấm. Nếu em cần, anh sẽ bắt nó đến đây quỳ xin lỗi". Khi Trang bị Dũng lừa, anh cũng là người tìm mọi cách để đe dọa vợ chồng Dũng, nhằm đòi lại công bằng cho Trang.

Thậm chí, khi Trang tuyệt vọng, từ chối tình cảm của Hưng bằng câu nói phũ phàng: "Em có từng nhờ vả gì anh đâu. Em chỉ mong anh hãy làm một người anh trai cùng quê thôi", Hưng vẫn chấp nhận để Trang lợi dụng mình, anh chỉ mong Trang bình yên và vui vẻ, kể cả khi bị gọi là "lốp trưởng".

Hưng là nhân vật được yêu thích nhất phim

Tuy nhiên, cũng chính vì Hưng là nhân vật chân thành và tử tế như vậy, nên khán giả không mong Hưng và Trang thành một đôi. Người xem cho rằng Trang là người vô ơn, xấu tính, hám danh ích kỷ, không xứng đáng có được tình yêu và sự hy sinh của Hưng.

"Trang không xứng với Hưng", "Bỏ đi anh Hưng cute ơi", "Ghét Trang nhất phim, đối xử vô ơn láo toét với Hưng, còn trơ trẽn nói em chưa từng nhờ gì anh, không biết ngượng", "Nếu Trang về với Hưng thì vào chùa không biết vái Hưng hay vái Phật", "Đúng là vì yêu nên cứ đâm đầu, Hưng ơi", "Hưng sẵn sàng đổ vỏ", "Nếu về được với Hưng thì vẫn nhẹ nhàng với Trang quá", khán giả không muốn Trang nhận được kết quả tốt, có cuộc sống hạnh phúc bên Hưng.