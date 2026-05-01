NSƯT duy nhất đóng liên tiếp 8 phim top 1 phòng vé: Diễn xuất thần sầu, cả nước chẳng ai làm lại

Mở bát 2025, Hạnh Thuý góp mặt trong bộ phim 242 tỷ - Nhà Gia Tiên qua vai thím Hai, người phụ nữ cả đời sống trong khuôn phép gia đình và chịu nhiều thiệt thòi dưới định kiến trọng nam khinh nữ. Nữ nghệ sĩ chinh phục khán giả bằng lối diễn mộc mạc nhưng thấm thía, thể hiện rõ sự nhẫn nhịn, tủi thân và những tổn thương bị chôn giấu suốt nhiều năm. Từng ánh mắt lặng đi hay câu thoại nén cảm xúc của Hạnh Thúy đều khiến nhân vật trở nên chân thật, gần gũi. Chính thím Hai là một trong những mảnh ghép cảm xúc nhất, giúp câu chuyện gia đình trong phim chạm tới người xem.

Bỏ túi 126 tỷ đồng, Thiên Đường Máu là phim Việt đầu tiên chạm mốc 100 tỷ trong năm 2026. NSƯT Hạnh Thúy vào vai mẹ Thành (Quang Tuấn), người bị lừa bán sang khu tự trị bên Campuchia. Nhân vật đại diện cho nỗi đau của những gia đình ở quê nhà: thấp thỏm chờ tin con, bất lực trước bi kịch và day dứt vì không thể bảo vệ người thân. Hạnh Thúy truyền tải rõ sự khắc khoải của một người mẹ qua ánh mắt đỏ hoe, gương mặt héo mòn và cảm xúc dồn nén.

Tiếp đó, Hạnh Thuý lột tả những bi kịch của bà Phúc trong phim Tài. Bà Phúc là một người phụ nữ nghèo miền Tây làm thợ hồ, sống cơ cực và chịu nhiều tổn thương trong hôn nhân. Khi con trai trưởng thành rồi sa ngã trước cám dỗ tiền bạc, bà vẫn bao dung chờ con quay đầu. Trớ trêu hơn, đến lúc con muốn hoàn lương thì chính bà lại bị cuốn vào vòng xoáy tệ nạn cờ bạc, mang tâm lý muốn đổi đời. Tài là một hit lớn khi mới ra mắt nhưng sau đó tăng trưởng khá chậm. Bộ phim hiện thu về 113 tỷ đồng và vẫn đang công chiếu tại các phòng vé quốc tế.