Han So Hee khai gian chiều cao?

"Nữ hoàng rắc rối" Han So Hee lại tiếp tục gây ra một cuộc tranh luận gay gắt về số đo cơ thể của mình. Han So Hee hiện được coi là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của ngành giải trí, từ lâu đã là chủ đề thu hút sự chú ý của công chúng bởi nhan sắc, cả về đường nét khuôn mặt lẫn vóc dáng.

Gần đây, một vài bức ảnh mỹ nhân Nevertheless làm người mẫu cho thương hiệu Musinsa đã lan truyền trên mạng xã hội vì chúng ghi rõ số đo cơ thể của cô. Theo bức ảnh này, Han So Hee cao 166 cm và mặc size 27.

Những con số này đã gây ra phản ứng gay gắt từ cư dân mạng, khiến họ tranh luận về tính xác thực của chúng. Trong khi một số người bày tỏ nghi ngờ về việc Han So Hee gầy hơn size 27, những người khác lại cho rằng mỹ nhân ngoài đời thực thấp hơn nhiều so với con số được đăng trên poster.

“Tôi không nghĩ nó là 166, và tôi cũng nghi ngờ nó không phải là 27. Tôi cho rằng cả hai con số đó có lẽ còn nhỏ hơn nữa”, “Không thể nào cô ấy cao 166 cm được”, “Han So Hee có thể tiết lộ cả thư trúng tuyển đại học và tuổi thật của mình không?", "Vòng eo của cô ấy không hề thon gọn so với chiều cao", “Những người từng gặp cô ấy trực tiếp đều nói rằng cô ấy có chiều cao khá khiêm tốn”... cư dân mạng Hàn Quốc bình luận. Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán của cư dân mạng. Việc Han So Hee thực sự cao bao nhiêu là điều chỉ có có mới biết rõ.

Han So Hee là một trong những cái tên "nóng" nhất làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Cô được ví như một "đóa hồng gai" xinh đẹp, tài năng nhưng cũng đầy rẫy những thị phi bao quanh. Từ một nữ diễn viên đi lên bằng thực lực, Han So Hee dần trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận nảy lửa về lối sống và sự thành thật.

Sự nghiệp của Han So Hee là một bước tiến thần tốc, đi kèm với sự nỗ lực không ngừng để thoát khỏi cái mác "bản sao của Song Hye Kyo". Vai diễn "tiểu tam" Da Kyung trong Thế giới hôn nhân (2020) đã giúp cô trở thành cái tên bị ghét nhất nhưng cũng được săn đón nhất màn ảnh.

Sau đó, cô không ngần ngại rũ bỏ hình tượng sang chảnh để vào vai nữ cường lăn xả trong My Name hay nàng thơ mộng mơ trong Nevertheless . Gần đây nhất, dự án Sinh vật Gyeongseong tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hành động của cô. Ngoài ra, nhờ gương mặt xinh đẹp cùng khí chất khác biệt, cô là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu xa xỉ như.

Khác với vẻ ngoài hoàn hảo trên phim, đời tư của Han So Hee lại là một chuỗi những sự kiện khiến công chúng phải "đau đầu". Nữ diễn viên từng nhiều lần phải lên tiếng xin lỗi vì chuyện mẹ cô sử dụng danh nghĩa con gái để vay nợ và lừa đảo. Cô tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm cho những khoản nợ của mẹ để bảo vệ bản thân, một quyết định vừa gây tranh cãi vừa nhận được sự cảm thông.

Mỹ nhân này còn vướng phải ồn ào "khai gian" tuổi và du học. Năm ngoái, cô thừa nhận mình sinh năm 1993 thay vì 1994 như hồ sơ trước đó. Lý do được đưa ra là vì biến cố gia đình khiến việc học bị gián đoạn. Bên cạnh đó, câu chuyện cô từng được nhận vào một trường nghệ thuật ở Pháp nhưng không thể đi vì thiếu tiền (cần chứng minh tài chính 60 triệu won) cũng bị cư dân mạng nghi ngờ là nói dối.

Và đặc biệt không thể không nhắc đến drama "tình tay ba" và phản ứng bốc đồng. Mối tình ngắn ngủi với tài tử Ryu Jun Yeol đã đẩy cô vào tâm bão "transit love" (chưa chia tay người cũ đã mập mờ người mới). Đáng nói hơn cả là cách Han So Hee phản ứng trên mạng xã hội: từ việc đăng ảnh "chú chó cầm dao" đến những dòng trạng thái đối đầu trực diện với Hyeri và cư dân mạng. Sự thẳng thắn quá mức và có phần bốc đồng này đã khiến hình ảnh "nàng thơ" của cô bị tổn hại nghiêm trọng trong mắt công chúng.

Han So Hee là một cá tính hiếm có của Kbiz - không ngại phơi bày góc khuất, không ngại đối đầu. Dù những ồn ào về tính cách và sự thành thật vẫn còn đó, nhưng không thể phủ nhận sức hút khó cưỡng mà cô mang lại mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh.

Nguồn: Koreaboo