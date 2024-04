Queen of Tears: Nhan sắc Kim Ji Won gánh còng lưng những giọt nước mắt thừa thãi của Kim Soo Hyun

Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã chính thức khép lại hành trình 16 tập phim gây sốt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Một hành trình không dài nhưng lại bị phân định rõ ràng thành hai giai đoạn rạch ròi về mặt cảm xúc của người xem. Nếu 12 tập đầu là một hành trình đẹp với câu chuyện thú vị, đầy xúc cảm thì từ tập 13 trở đi, không ít người xem phải hoài nghi nhân sinh, rằng liệu ekip có vừa đổi biên kịch hay không?

Biên kịch tự tay hủy đi một kịch bản từng xuất sắc

Park Ji Eun là vị nữ biên kịch tài ba và cực kỳ mát tay của màn ảnh Hàn. Những tác phẩm của cô không thành bom tấn rating thì cũng nổi đình đám ở thị trường quốc tế. Queen of Tears là một kịch bản đậm chất Park Ji Eun khi mang tới một câu chuyện với dàn nhân vật chính tự chủ, độc lập, không có cửa cho motif nữ chính Lọ Lem yếu đuối và mộng mơ.

Giai đoạn đầu phim, nhất là 10 tập đầu, Queen of Tears có gây tranh cãi về thiết lập nhân vật nam chính nhưng điều đó không đáng kể. Khán giả vẫn vô cùng hài lòng với một kịch bản đủ đầy về cảm xúc, một tác phẩm hoàn toàn không cố gắng để bi kịch hoá một vấn đề đau lòng: cái chết. Chính bởi vậy dù khai thác motif bệnh nan y như phim Hàn thập niên 2000 với “trào lưu máu trắng” nhưng Queen of Tears lúc này không hề tạo cảm giác cũ kỹ. Khán giả nhận ra, sinh lão bệnh tử và vấn đề muôn thuở của loài người và nó sẽ không hề cũ nếu biên kịch khai có những hướng khai thác mới.

Nhưng đó là câu chuyện của 10 tập đầu, tập 11 - 12 là lúc kịch bản nhen nhóm các vấn đề khác lạ và bắt đầu từ tập 13 là câu chuyện đã đi chệch hướng hẳn so với bản sắc ban đầu của chính nó. Rất nhiều vấn đề đặt ra với 4 tập cuối của Queen of Tears, hàng loạt motif “xưa như Diễm” được nhồi nhét của trong vài tiếng đồng hồ. Mất trí nhớ, nam phụ thế thân, gương vỡ lại lần, bất chấp tính mạng vì người yêu,… tất cả những yếu tố cũ mèm và dễ đoán này đã làm hỏng cả một công trình với phần nền móng vững chắc, bài bản và mới mẻ giai đoạn ban đầu.

Người xem đã trông chờ quá nhiều vào đoạn kết bùng nổ, mới mẻ và gây thương nhớ nhưng biên kịch lại phí phạm ngòi bút của chính mình vào việc dày công khắc hoạ nhân vật phản diện nửa mùa - Eun Sung. Ban đầu Eun Sung được khắc hoạ như một nhân vật tầm cỡ và đáng nể. Từ một đứa trẻ tứ cố vô thân, anh tự mình leo lên được vị trí hiện tại, là một tài phiệt xuất chúng mà ngay cả tập đoàn Queens danh giá cũng khao khát được Eun Sung chú ý. Một nhân vật có đầu óc kinh doanh siêu việt là vậy nhưng rốt cuộc lại chỉ là kẻ cuồng yêu, có những giai đoạn khiến khán giả không biết nên ghét hay không khi hắn ta đến việc ác cũng không làm được một cách triệt để. Sự xuất hiện một cách nửa mùa vô tình khiến Eun Sung trở thành nhân vật thừa thãi, dù không thể phủ nhận chuyện Park Sung Hoon có một màn trình diễn quá xuất sắc, biểu cảm còn biến thái và méo mó hơn chính kịch bản về nhân vật này của biên kịch Park.

Đến nước mắt của Kim Soo Hyun cũng dần mất giá trị

Khỏi phải nói thì có lẽ ai cũng biết, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất khiến Queen of Tears được chú ý ngay từ đầu chính là sự xuất hiện của Kim Soo Hyun, người được biết đến với cái tên “ông hoàng cát-xê” của màn ảnh Hàn. Việc anh gật đầu đồng ý, lần thứ 3 đóng phim của Park Ji Eun khiến khán giả đặt niềm tin tuyệt đối vào kịch bản này. Và quả nhiên ở giai đoạn đầu, Kim Soo Hyun đã chứng minh cho khán giả thấy, niềm tin của họ đặt đúng chỗ. Mỹ nam họ Kim có vai diễn khóc nhiều nhất sự nghiệp, những giọt nước mắt đắt giá dù với mục đích gây cười hay xé nát tâm can khán giả thì cũng đều viral khắp nơi, trở thành chủ đề hot nhận về nhiều phản ứng tích cực.

Thế nhưng dần dần, những giọt nước mắt của Kim Soo Hyun đã trở nên mất giá trị, khi mà biên kịch phải đổ dồn mọi bi kịch lên đầu nhân vật Hyun Woo. Khán giả còn nói đùa rằng, Hyun Woo gánh nhà họ Hong đến độ không chỉ còng lưng mà còn gãy cả xương sườn (nhân vật bị tai nạn gãy xương ở tập cuối). Không đến mức là Mary Sue (kiểu nhân vật hoàn hảo kiểu mẫu, được lý tưởng hoá đến độ phi lý) nhưng biên kịch đang lạm dụng Hyun Woo và những giọt nước mắt của Kim Soo Hyun một cách quá đà. Ở 4 tập cuối, cách Kim Soo Hyun cứ phải khóc không ngừng bởi những drama vô lý và thái quá của biên kịch đã khiến những giọt nước mắt (dù Kim Soo Hyun diễn vẫn xuất sắc) trở nên vô bổ, thừa thãi và thật lãng phí. Khán giả muốn xem nhiều hơn thế ở Kim Soo Hyun, thay vì những cảnh khóc lóc, tâm sự cứ lặp đi lặp lại ở mỗi tập phim, nhiều tới độ khiến Queen of Tears trở nên lê thê và nhàm chán.

Có khán giả đã khẳng định Queen of Tears khiến những người có định kiến về phim Hàn lại càng thêm định kiến. Sau cùng, những thứ đọng lại ở bộ phim dĩ nhiên vẫn là những giọt nước mắt của Kim Soo Hyun, chemistry quá đỉnh của cả dàn diễn viên nhưng thứ cầm chân nhiều người đến tận hồi kết, có khi lại là… nhan sắc của Kim Ji Won. Một Kim Ji Won đúng chất "queen" trong cụm "queen of tears", từ diện mạo đến diễn xuất đều đã đạt đến ngưỡng chín muồi và hoàn hảo. Nếu 10 năm trước chúng ta có một tiểu thư Kim Ji Won kiêu kỳ ở The Heris thì hiện tại, nàng tiểu thư đó đã trở thành nữ tài phiệt sang chảnh và quyền lực. Mỗi khung hình mà cô xuất hiện, từ dáng vẻ kiêu kỳ, đầy quyết đoán khi điều hành công ty đến nét đẹp trong veo, tỏa nắng thuở mới chớm hẹn hò với Hyun Woo, tất cả đều khiến người xem xao động và lưu luyến. Để sau cùng, dù câu chuyện của nhân vật Hae In có khiến khán giả bội thực và quá tải, dù những giọt nước mắt của Hyun Woo đã không thực sự còn cần thiết, thì họ vẫn chọn cách ở lại, kiên trì và nhẫn nại với thứ nhan sắc khiến ai nấy đều nguyện chấp nhận trở thành người dễ tính.

