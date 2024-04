Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập cuối mở đầu với cảnh Hyun Woo (Kim Soo Hyun) bị xe tông trúng và được đưa đi cấp cứu. Trong giờ phút sinh tử, anh vẫn nhớ tới những lời hứa với Hae In (Kim Ji Won). Ngay khi vừa tỉnh lại, Hyun Woo đã lén trốn khỏi bệnh viện, anh biết Hae In đang gặp nguy hiểm. Và quả nhiên, Hae In đã bị bắt nhốt, Eun Sung (Park Sung Hoon) vẫn cố gắng thao túng tâm lý cô còn Hae In thì nhanh trí nói dối về việc mình chỉ định đi xác nhận sự thật về cuốn nhật ký. Eun Sung đã tin lời và ngỏ lời cầu hôn, Hae In cũng đành miễn cưỡng đồng ý.

Hyun Woo nhờ đến sự giúp sức của bạn thân để đi tìm Hae In. Dù đang bị thương nặng nhưng Hyun Woo vẫn một mình đi vào "hang cọp". Cùng lúc này mẹ con Eun Sung đang "cấu xé" lẫn nhau vì số tiền và một tệp tin bí mật. Eun Sung cũng nhắc lại việc trong quá khứ, thời điểm hai anh em nhà họ Hong bị đuối nước mà chính bà Seul Hee là người chủ mưu, khiến con trai cả nhà họ Hong qua đời. Hae In đã nghe được hết câu chuyện, cũng vì vậy mà cô gặp nguy hiểm. Trong lúc Eun Sung đang ráo riết tìm Hae In, Hyun Woo đã bất ngờ xuất hiện và cứu cô. Hai người dìu nhau đi trong cơn bão tuyết và vì Hyun Woo đang bị thương nặng nên họ sớm bị Eun Sung đuổi kịp. Eun Sung đã chĩa súng về phía Hae In, Hyun Woo thay cô đỡ một nhát đạn. Cuối cùng, Eun Sung bị cảnh sát bắn chết ngay tại chỗ.

Hyun Woo lập tức được đưa đi cấp cứu trong lúc này, bà Seul Hee vẫn chưa biết tin con trai qua đời, bà ta còn đang bận lo cho số tiền khổng lồ mà mình cướp được từ gia đình họ Hong. Cho đến khi cảnh sát tới báo tin về sự ra đi của Eun Sung, bà mới bắt đầu có cảm giác hối hận nhưng bận vẫn quan tâm việc mình sẽ có được bao nhiêu cổ phần thừa kế, thậm chí còn đổ hết mọi tội lỗi cho người đã chết.

Cuối cùng Hyun Woo cũng qua cơn nguy kịch và nhanh chóng tỉnh lại khi nghe những lời thỉnh cầu, tâm sự của Hae In. Dù chưa nhớ được gì nhưng Hae In đã thật lòng yêu người đàn ông này.

Sau khi Hyun Woo đã hoàn toàn bình phục, anh lập tức lao vào cuộc chiến giúp họ Hong giành lại tập đoàn. Cùng lúc này, Da Hye - con dâu nhà họ Hong - đã quyết định đi tự thú để giúp Hyun Woo có thêm chứng cứ chống lại bà Seul Hee.

Hyun Woo trực tiếp làm luật sư bào chữa trong vụ kiện của gia đình họ Hong với bà Seul Hee. Tất cả mọi tội trạng, bao gồm cả việc bà Seul Hee đã giết hại ông nội và cháu cả nhà họ Hong đều bị vạch trần. Cuối cùng gia đình họ Hong có thể đường đường chính chính trở lại tập đoàn Queens.

Phim tiếp nối với khung cảnh Hyun Woo một lần nữa ngỏ lời cầu hôn, sau đó là mở ra bối cảnh vài năm sau và tua nhanh cái kết hạnh phúc của tất cả các nhân vật. Hae In và Hyun Woo lúc này cũng có với nhau một cô con gái đáng yêu. Cuối cùng, phim khép lại với khung cảnh năm 2074, khi Hyun Woo đã già và tới thăm mộ Hae In. Cô đã sống một cuộc đời trọn vẹn, chết vào năm 84 tuổi và chờ sẵn để được đoàn tụ với Hyun Woo ở một thế giới khác.



Nguồn ảnh: tvN