Dù đã lăm le vượt mặt Crash Landing on You từ lâu nhưng phải mãi đến tận tập cuối, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) mới có thể chính thức thiết lập một kỷ lục mới cho ông lớn tvN. Cụ thể, tập cuối của phim chứng kiến màn tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ với rating tăng vọt từ con số 21,056% lên thẳng mức 24,85%. Thành tích này cũng chính thức giúp phim vượt mặt Crash Landing on You, tác phẩm từng đứng top 1 tvN với rating cao nhất là 21,683%.

Không chỉ vượt mặt Crash Landing on You để đứng đầu tvN, Queen of Tears còn chính thức vượt cả Sky Castle của đài JTBC để giành vị trí top 3 trong danh sách các phim đài cáp có rating cao nhất lịch sử truyền hình Hàn. Trước đó, Crash Landing on You đứng số 4 và hiện đã bị đẩy xuống top 5.

Top 10 rating phim đài cáp: 1. The World of the Married (JTBC) 28,3% 2. Reborn Rich (JTBC) 26,9% 3. Queen of Tears (tvN) 24,85% 4. Sky Castle (JTBC) 23,7% 5. Crash Landing on you (tvN) 21,6% 6. Reply 1988(tvN) 18,8% 7. Goblin (tvN) 18,6% 8. Mr. Sunshine (tvN) 18,1% 9. Doctor Cha (JTBC) 17,9% 10. Extraordinary Attorney Woo (ENA) 17,5%

Queen of Tears vốn là bộ phim có chất lượng cao, từng được khen hết lời cả kịch bản lẫn diễn xuất hoàn hảo. Đáng tiếc khi những tập cuối của phim lại cho thấy sự sụt giảm phong độ đáng kể, khiến rating mãi không thể ghi nhận kỷ lục mới cho nhà đài. Việc ôm đồm drama kể từ tập 13 trở đi khiến Queen of Tears từ một kịch bản đầy sáng tạo đã dần trở nên cũ kỹ và dễ đoán trong mắt khán giả. Ngay ở cảnh kết phim ở tập 16, Queen of Tears cũng lại gây tranh cãi khi nhiều khán giả không muốn thấy cảnh Hae In ra đi, kể cả khi cái chết đó là do tuổi tác chứ không phải bệnh tật.

Lý do rating bùng nổ như thời điểm hiện tại, công sức lớn nhất vẫn là của cặp đôi cực phẩm Kim Soo Hyun - Kim Ji Won. Nếu Kim Soo Hyun có thêm một tác phẩm thành công vang dội về mặt danh tiếng thì Kim Ji Won có một bước tiến ngoạn mục, giúp sự nghiệp thăng hạng sau nhiều năm không quá bứt phá. Quan trọng hơn khi họ đã tìm được cho mình một bạn diễn hoà hợp với họ một cách tuyệt đối, cả về diễn xuất lẫn ngoại hình.

Nguồn ảnh: tvN