Những tập cuối của Queen of Tears - Nữ Hoàng Nước Mắt tràn ngập trong những tình huống khổ đau và gây sốc. Trong đó, kẻ "đầu têu" gây nên sự đau đớn cho cặp đôi chính lẫn khán giả không ai khác chính là nam phụ Eun Sung (Park Sung Hoon). Sau loạt hành vi đáng phẫn nộ trong phim, Park Sung Hoon trở thành cái tên bị ghét nhất Queen of Tears và thậm chí màn ảnh Hàn hiện tại.

Có lẽ nhận thức được điều đó nên Park Sung Hoon đã nhanh chóng lộ diện trước công chúng, có chia sẻ quan trọng gửi đến khán giả.

Xuất hiện trong một sự kiện, Park Sung Hoon trở thành tâm điểm khi vừa qua trở thành "kẻ quậy đục nước" các tập gần cuối của Queen of Tears. Sao nam sinh năm 1985 xuất hiện trong trang phục giản dị, song vẫn thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả và người đi đường. Trong sự kiện, anh đứng giữa phố với bộ dạng có phần "khúm núm", sau đó nói rằng "Xin hãy ghét Eun Sung chứ đừng ghét tôi". Sau đó anh cúi người cảm ơn mọi người.

Park Sung Hoon xuất hiện giữa lúc đang bị ghét nhất Queen of Tears

Đoạn video đã "gây sốt" MXH, khiến cư dân mạng vô cùng dở khóc dở cười. Phần đông khán giả tràn vào phần bình luận để "mắng chửi" Eun Sung, thế nhưng đồng tình rằng chỉ nên ghét nhân vật chứ đừng ghét lây diễn viên. Đã có nhiều trường hợp diễn viên diễn vai ác quá đạt nên bị khán giả ghét cả ngoài đời, nên nam diễn viên mới phải "nửa đùa nửa thật" nói trước như vậy.

Khán giả bình luận:

- Ổng diễn đạt tới độ tui muốn bay vào phim vả cho mấy cái.

- Nhiều diễn viên đóng vai phản diện diễn đỉnh quá đâm ra bị ghét ở ngoài đời, nên anh rào trước cho chắc.

- Nhiều người coi phim không phân biệt được phim ảnh và ngoài đời, kéo hẳn qua Instagram chửi ổng. Coi phim giải trí hay coi xong bị "sang chấn" vậy?

- Chả thấy buồn cười mà thấy thương ấy. Ổng bị người ta vô chửi dữ lắm. Không phân biệt được phim và ngoài đời hay gì trời.

- Tui không ghét nổi ổng ở ngoài đời á, mặc dù trong phim ghét. Coi TikTok của ổng dễ thương.

Instagram của Park Sung Hoon ngập bình luận mắng chửi

Trước đó, Park Sung Hoon đã nhận phải "bão" bình luận tiêu cực, toàn lời mắng mỏ trên Instragram cá nhân. Điều này đến từ việc Eun Sung có nhiều hành động gây sốc, đáng ghét trong Queen of Tears, đỉnh điểm là việc Eun Sung lừa Hae In mất trí nhớ rằng Hyun Woo chỉ là chồng cũ xấu xa, đã lừa dối cô. Đến tập 15, Eun Sung đã lái xe tông bất tỉnh Hyun Woo trước sự chứng kiến của Hae In, khiến người xem ức chế cực điểm.

Chính vì vậy, khán giả hi vọng Eun Sung sẽ phải trả giá vì những hành động của mình trong Queen of Tears tập cuối. Việc tập cuối dài 1 tiếng 50 phút chắc chắn sẽ khiến người xem đứng ngồi không yên, và hi vọng mang đến đoạn kết đẹp cho đôi chính sau hàng loạt tình huống "thót tim".