Không có Son Ye Jin - Han Ji Min, phim tình cảm của Jung Hae In rating thấp nhất lịch sử, bị nhà đài cắt bỏ 4 tập

Sau thành công với Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đóng cùng Son Ye Jin và Đêm xuân hợp tác với Han Ji Min, Jung Hae In lại tiếp tục lựa chọn cho mình một dự án thuộc thể loại tình cảm có tên A Piece of Your Mind - Một nửa của một nửa.

A Piece of Your Mind kể về câu chuyện tình yêu của một lập trình viên trí tuệ nhân tạo tên Ha Won (Jung Hae In thủ vai), người đã trải qua nhiều năm yêu đơn phương và đã cam chịu cuộc sống cô đơn. Sau đó, anh gặp chuyên gia thu âm cổ điển Seo Woo (do Chae Soo Bin thủ vai) - người bị cuốn hút bởi Ha Won khi cô theo dõi mối tình đơn phương của anh từ xa.

Tuy nhiên trái với dự tính, câu chuyện tình yêu của Jung Hae In và Soo Bin lại chẳng nhận được sự quan tâm của khán giả khi rating vô cùng thê thảm.

Trước tình hình không mấy khả quan, mới đây, nhà đài tvN bất ngờ đưa ra thông báo về việc bộ phim kết thúc sớm hơn dự kiến ban đầu khi cắt bỏ 4 tập: "Để thỏa mãn sự mong đợi của những khán giả yêu thích bộ phim, chúng tôi đã quyết định rút ngắn bộ phim xuống còn 12 tập để tăng nhịp độ cho câu chuyện. Khi Moon Ha Won (Jung Hae In) bắt đầu có sự chuyển đổi ngọt ngào với Han Seo Woo (Chae Soo Bin), mối tình lãng mạn của hai người sẽ bắt đầu tăng tốc".

Mặc dù không nói rõ nguyên về việc cắt giảm đến 4 tập phim, tuy nhiên theo như khán giả việc A Piece of Your Mind kết thúc sớm hơn dự kiến là do rating quá thấp khi hiện tại phim đã đi được gần một nửa chặng đường nhưng chỉ đạt 1,2%, con số thấp nhất trong lịch sử đài tvN.

Theo như nhiều khán giả, A Piece of Your Mind không chỉ có cốt truyện nhàm chán mà diễn biến cũng quá chậm. Ngoài ra, việc bộ phim chỉ có mỗi Jung Hae In "cân team" cũng là nguyên nhân khiến A Piece of Your Mind không nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Netizen chỉ ra nguyên nhân việc A Piece of Your Mind không nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trước đó, với sự giúp đỡ của “chị đẹp” Son Ye Jin và Han Ji Min, cả hai tác phẩm do anh đảm nhận vai chính đều được đông đảo công chúng đón nhận mang về tỷ suất người xem cao với nhiều phản hồi tích cực về diễn xuất chuyên nghiệp.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi mà Jung Hae In từng hợp tác với Son Ye Jin từng mang về rating 8.3 ở tập cuối.