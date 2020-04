Mỏi mắt nhặt sạn loạt bom tấn Hoa - Hàn đình đám, cả siêu phẩm Crash Landing On You cũng có phần!

Đối với các fan cứng của điện ảnh Hoa - Hàn thì chắc hẳn sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi nội dung phim hấp dẫn, những cảnh quay “xịn xò” hay dàn cast toàn visual cực phẩm. Nhưng về phía các thánh soi thì lại khác, họ chỉ thích đi nhặt sạn mà thôi. Hãy cùng điểm qua vài ba lỗi vô lý trong những bộ phim nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ Hoa - Hàn dưới đây nhé.

1. Tưởng như Crash Landing On You (Hạ Cánh Nơi Anh) sẽ là một bộ phim hoàn hảo và không mắc lỗi. Tuy nhiên, trong phân cảnh đại úy Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) nằm truyền nước thì tổ sản xuất lại “quên” không mở van chai.

2. Ở một phân cảnh khác của Crash Landing On You, rõ ràng Lee Jung Hyuk bị thương bên trái nhưng sau đó anh lại nằm nghiêng sang trái, khiến người xem cảm thấy đau đớn thay anh đại úy điển trai.

3. Trong hai phân cảnh sơ cứu crush của đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) ở Hậu Huệ Mặt Trời (Descendants Of The Sun), anh đều đã thực hiện sai động tác. Theo đó, anh đã không dùng tay bịt mũi khi thổi hơi và đặt tay quá cao khi ép tim.

4. Một cảnh quay vô lý nữa ở Hậu Duệ Mặt Trời là khi đại úy Yoo đỡ bác sĩ Kang và ngã ra thảm cỏ, phút trước anh còn dùng cả hai tay để ôm lấy "crush" nhưng khi quay cận cảnh thì tay phải anh lại dùng để gối đầu.



5. Trong Vì Sao Đưa Anh Tới (My Love From The Star), ở phân cảnh cổ đại khi Seo Yi Hwa (Kim Hyun Soo) qua đời trên tay Do Min Joon (Kim Soo Hyun), vết máu trên miệng nữ diễn viên nhí cứ xuất hiện rồi lại biến mất liên tục.

6. Thêm một chi tiết về chiếc cổ áo bất thường của “cụ giáo” trong Vì Sao Đưa Anh Tới khiến khán giả giật mình khi nó tự dựng đứng chỉ sau vài giây.

7. Trong bộ phim Người Thừa Kế (The Heirs), tay áo của Cha Eun Sang (Park Shin Hye) cứ ngắn dài liên tục mỗi khi chuyển cảnh.

8. Ở một cảnh quay khác trong Người Thừa Kế, cuốn sách trên tay Cha Eun Sang lúc thì màu đỏ có lúc lại màu xanh.

9. Căn phòng được sử dụng làm bối cảnh trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (Moon Embracing The Sun) đã biến hình một cách chóng mặt với toàn bộ đồ đạc thay đổi chỉ trong vòng vài giây.

10. Bộ phim Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng mới đây cũng bị soi ra hạt sạn to đùng ở phân cảnh Tào Quý Tu (Đường Tằng) dùng súng uy hiếp ông chủ Khương. Lỗi là ở chiếc áo khoác của Tào công tử cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên người anh.

11. Ở một cảnh quay trong Cẩm Y Chi Hạ, Viên Kim Hạ (Đàm Tùng Vận) đi phá án ở thời cổ trang nhưng lại cầm theo chiếc nhíp kim loại vốn chỉ mua được ở thời hiện đại.

12. Cũng trong một phân cảnh khác của Cẩm Y Chi Hạ, khi Kim Hạ giơ bố cáo thì tờ giấy đã bị rách ở mép bên phải, nhưng khi quay cận cảnh nó lại phẳng phiu và không có bất cứ một vết rách nào cả.

13. Xem Chẩm Thượng Thư, có phân cảnh Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) ngỡ ngàng gọi tên Đông Hoa (Cao Vỹ Quang) ở Phạn Âm Cốc, nhưng khi lướt qua màn hình thì chẳng ai thấy chàng đâu cả.

14. Một hạt sạn to đùng trong Đông Cung đã được các thánh soi phát hiện ra ở phân cảnh Cố Tiểu Ngũ (Trần Tinh Húc) bịt mắt cưỡi ngựa, khi mới phút trước còn là anh nhưng phút sau đã để diễn viên đóng thế đi bên cạnh Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) rồi.

15. Trong một phân cảnh khác, Tiểu Phong mấy giây trước còn mặc trang phục ngập đồ trang sức, quay đi quay lại thì nàng đã kịp thay xiêm y nhanh ơi là nhanh.

16. Bộ phim Phù Dao Hoàng Hậu cũng từng khiến khán giả "đứng hình toàn tập" với phân cảnh nữ chính Dương Mịch bị tên đâm thẳng vào sau lưng, nhưng kỳ lạ là lúc bị đâm thì ở đuôi nó có lông vũ mà sau đó lại trống trơn.

17. Ở một phân cảnh của Cô Phương Bất Tự Thưởng, khán giả dễ dàng nhận thấy màu son của nữ chính Angela Baby đã thay đổi nhanh chóng chỉ trong vài tích tắc.