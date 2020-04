Thế giới hôn nhân: Bố đẻ tiểu tam Da Kyung ra tay trừ khử "cái gai" giúp con gái, Sun Woo bị vu khống tội giết người?

Trong preview tập 11 Thế giới hôn nhân, nhà đài hé lộ thêm một số tình tiết gay cấn sẽ diễn ra. Theo đó, rất có thể Hyun Seo chưa chết, hoặc Hyun Seo không phải do In Gyu giết. Toàn bộ dữ liệu camera ở nhà ga đã bị xóa, chứng tỏ sự nhúng tay của một kẻ quyền lực.

Đặc biệt, Da Kyung đã nghe trộm bố mình nói với con rể Tae Oh rằng: “Chuyện này nhất định không được để cho Da Kyung biết. Tôi và anh phải giấu kín cho tới lúc chết”. Cùng với đó, Sun Woo bị nghi ngờ có liên quan tới vụ án mạng.

Da Kyung đã nghe trộm được bố mình và ông chồng Lee Tae Oh nói chuyện, biết được bí mật động trời "phải giữ kín đến lúc chết".

Có lẽ, ông bố nham hiểm của Da Kyung đã bất chấp các giới hạn đạo đức và chính thức ra tay với Sun Woo. Cô sẽ phải làm gì tiếp theo? Sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng hay từ bỏ, chấp nhận thua cuộc để bảo vệ chính mình và những người liên quan, thực sự đoạn tuyệt với quá khứ để làm lại từ đầu như lời khuyên của Ye Rim?



Cuối tập 11, bác sĩ Kim Yoon Ki đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa In Gyu và tên đê tiện Lee Tae Oh. Anh có bám theo Lee Tae Oh đến nhà ga hay không và có thể cứu được Sun Woo trong vụ việc này?

Người duy nhất có thể cứu được Sun Woo chính là bác sĩ Kim Yoon Ki.

Tập 11 Thế giới hôn nhân phát sóng vào thứ 6 tuần tới, ngày 1/5.