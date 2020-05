Quan hệ kỳ lạ của Song Joong Ki - Park Bo Gum: Như anh em ruột khóc vì nhau, dự cả đám cưới nhưng khác hẳn sau vụ ly dị?

Song Joong Ki và Park Bo Gum từng là anh em tốt vì từng cùng là nghệ sĩ trực thuộc công ty Blossom Entertainment. 2 cực phẩm nam thần là giấc mơ của biết bao người một thời dính nhau như keo sơn, khóc thút thít vì nhau tại lễ trao giải, người em còn đảm nhận vai trò đặc biệt trong hôn lễ của người anh... Bằng đấy đã đủ thấy được tình cảm không khác gì ruột thịt của cặp đôi bromance này.

Thế nhưng sau vụ ly hôn 2000 tỷ của Song Song, người hâm mộ cảm thấy có gì đó "sai sai", có gì đó là lạ, vì 2 nam tài tử thân thiết năm xưa chẳng còn xuất hiện bên nhau nữa. Mối quan hệ của Song Joong Ki - Park Bo Gum được coi là bí ẩn khó giải nhất nhì Kbiz ở thời điểm hiện tại.

Anh em keo sơn như ruột thịt

Song Joong Ki vốn có một hội bạn thân toàn tài tử cực phẩm, "máu mặt" tầm tuổi nhau của làng điện ảnh Hàn như Kim Woo Bin, Lee Kwang Soo, Jo In Sung, D.O. (EXO), Cha Tae Hyun và Park Bo Gum. Hội bạn thân này thỉnh thoảng cùng tụ tập uống rượu, du hí khắp nơi và cũng có lúc không hẹn mà gặp trong các sự kiện. Vì từng cùng chung công ty chủ quản, Song Joong Ki - Park Bo Gum càng trở nên thân thiết, gắn bó như keo sơn, đi đâu cũng có nhau, gần gũi với cả bạn thân của đối phương.

Còn có một khoảng thời gian, Song Joong Ki tích cực PR cho đàn em, cùng nhau đóng quảng cáo với tần suất dày đặc, đến ủng hộ nhau trong các sự kiện fanmeeting lớn. Hồi đó, fan còn "đẩy thuyền" mạnh cặp đôi này với nhau, chẳng thèm để ý đến Song Song đình đám.

Cặp đôi này đi đâu cũng có nhau, thân hết với bạn bè của nhau

2 anh em liên tục đóng quảng cáo cùng nhau, làm nên bộ đôi gương mặt đắt quảng cáo nhất xứ Hàn hồi trước

Trong chiến dịch quảng cáo này, Song Joong Ki và Park Bo Gum đã "gây nổ" truyền thông nhờ visual cực phẩm cả đôi, sự phong độ và tương tác đầy dễ thương

Đặc biệt, Park Bo Gum còn từng ca ngợi Song Joong Ki vô cùng nam tính, tử tế và chăm sóc tốt cho những người xung quanh. Anh bày tỏ: "Nếu tôi là con gái, tôi muốn hẹn hò với anh Song Joong Ki. Thật sự đấy, đây là những lời từ sâu thẳm trái tim tôi!". Tuy nhiên, Song Joong Ki lại hài hước từ chối của người em bằng cách đáp gọn: "Anh rất xin lỗi cậu, nhưng anh đã có Kwang Soo rồi!".

Song Joong Ki và Park Bo Gum đều đến fanmeeting ủng hộ nhau nhiệt tình như anh em

Khoảnh khắc khóc thút thít đầy ý nghĩa vì đối phương khiến cả châu Á xúc động

Park Bo Gum và Song Joong Ki từng làm nên khoảnh khắc thần thánh tại lễ trao giải danh giá KBS Drama Awards. Trên sân khấu nhận giải, Park Bo Gum đã rơi nước mắt khi cảm ơn đàn anh Song Joong Ki, khiến nam tài tử "Hậu duệ mặt trời" (lúc ấy đang ngồi cạnh Song Hye Kyo ở hàng ghế nghệ sĩ) phải bật khóc theo. Khung cảnh 2 nam thần xúc động, khóc vì nhau đã được máy quay ghi lại trọn vẹn, phát sóng toàn châu Á. Vào thời điểm đó, ai cũng cho rằng tình bạn của họ đã vượt qua tình cảm bình thường, họ chính là gia đình của nhau.

Khoảnh khắc xúc động của 2 anh em

Lúc Song Joong Ki khóc vì Park Bo Gum, Song Hye Kyo cũng ngồi ở bên. Được biết lúc này, Song Song đã chính thức hẹn hò nhưng giấu kín công chúng

Khoảnh khắc vỡ òa của 2 anh em trên sân khấu nhận giải

Hôn lễ của anh, em đảm nhận vai trò đặc biệt

Trong hôn lễ hoành tráng của Song Joong Ki và Song Hye Kyo vào ngày 31/10/2017 tại khách sạn Shilla, Seoul, Park Bo Gum là một trong những khách mời đặc biệt nhất bên cạnh Lee Kwang Soo, Jo In Sung, So Ji Sub, dàn sao "Hậu duệ mặt trời"... Trong buổi lễ, Park Bo Gum còn được giao nhiệm vụ đánh đàn dẫn dắt buổi lễ.

Park Bo Gum trở thành tâm điểm tại hôn lễ của Song Song vì quá soái, lại còn đảm nhận vị trí đặc biệt

Song Joong Ki liệu có để ý về mối quan hệ tình cảm trên màn ảnh của Park Bo Gum và Song Hye Kyo?

Thời điểm Song Hye Kyo và Park Bo Gum đóng vai người yêu trong "Encounter", Song Song vẫn còn chưa chia tay. Được hỏi liệu Song Joong Ki có để ý hay ghen tị hay không khi vợ và người em thân thiết đóng cảnh tình cảm trên màn ảnh, Park Bo Gum chia sẻ: "Tôi hoàn toàn không có chút tình cảm lãng mạn nào với chị dâu Song Hye Kyo, ngoài việc chị ấy là Cha Soo Hyun trong 'Encounter'. Còn với anh Song Joong Ki, dường như anh ấy quá bận với 'Arthdal Chronicles' nên chẳng cho tôi chút phản ứng nào hết cả". Đặc biệt lúc này, nam tài tử "Reply 1988" còn gọi Song Hye Kyo là chị đâu.

Động thái lạ 5 lần 7 lượt của Song Joong Ki sau khi nghe tin về vợ cũ và Park Bo Gum

Thời điểm, Song Song chính thức ly dị, Park Bo Gum bỗng trở thành người thứ 3 vì dính tin đồn xen vào mối quan hệ gia đình ấm êm đáng ngưỡng mộ của cặp đôi "Hậu duệ mặt trời". Sau đó, nguồn tin kín được cho là đại diện cho Song Joong Ki bỗng lên tiếng phủ nhận tin đồn ngoại tình của Song Hye Kyo và Park Bo Gum. Nhưng đáng nói, ngay sau đó, phía đại diện của Song Joong Ki lại phủ nhận tin tức này và khẳng định không hề đưa ra bất cứ thông tin phản hồi nào về vụ việc này.

Tháng 12/2019, Song Joong Ki bất ngờ tuyên bố trở thành ngôi sao hoạt động tự do sau khi xác nhận sẽ không ký tiếp một khi hợp đồng 7 năm với công ty Blossom Entertainment hết hạn. Đáng nói, 1 ngày trước đó, netizen vừa xôn xao đồn đoán Song Hye Kyo đăng ảnh buồn bã kèm story liên quan đến tình tin đồn Park Bo Gum. Sau đó phía truyền thông Trung Quốc còn rộ lên tin đồn Song Hye Kyo ngoại tình với Park Bo Gum, vì công ty Blossom bênh vực Park Bo Gum nên Song Joong Ki đã chọn ra đi vì uất ức. Nhưng tất nhiên, đây vẫn chỉ là thông tin đồn đoán, chưa được "chính chủ" xác nhận.

Mới đây khi Song Hye Kyo dính tin đồn tình ái, Song Joong Ki đã khoe hình ảnh rạng rỡ tại công ty mới. Không biết là trùng khớp hay cố ý, nhưng hành động của nam tài tử khiến công chúng đoán rằng mối quan hệ của họ có vấn đề gì đó. Kể từ khi Song Song ly hôn, Song Joong Ki và Park Bo Gum cũng không xuất hiện cùng nhau, khác hẳn thời dính như sam trước đây.