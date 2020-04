Dispatch bất ngờ "đào" lại vụ Park Bo Gum bị nghi lộ ảnh hẹn hò nữ minh tinh U50 của "Reply 1988"

Tối nay, một tin tức gây sốc về tin đồn tình ái của nam tài tử vạn người mê Park Bo Gum bỗng leo lên top đầu hot nhất trang săn tin Dispatch. Vụ việc này xảy ra từ khá lâu trước đây khi nam thần màn ảnh Hàn bị bắt gặp đi du lịch cùng một cô gái với vóc dáng thanh mảnh, tóc dài buộc lên đầy nữ tính. Người hâm mộ còn thử tài viết truyện tiểu thuyết tình yêu khi cho rằng nam diễn viên tranh thủ dẫn bạn gái cùng đi nghỉ dưỡng.



Sau đó, dư luận lại càng chấn động hơn khi hay tin người con gái bên cạnh Park Bo Gum lại chính là... nữ diễn viên gạo cội sinh năm 1971 Lee Il Hwa. Bà chính là người đảm nhận vai mẹ Duk Sun trong "Reply 1988". Nhờ ngoại hình "hack tuổi" đỉnh cao mà nữ diễn viên U50 này bị nhầm là bạn gái của Park Bo Gum. Netizen còn nhận xét rằng trông cả 2 đi cạnh nhau thật sự rất đẹp đôi.

Tin tức về chuyện "hẹn hò" của "thánh bị đổ vỏ" Park Bo Gum và nữ diễn viên gạo cội Lee Il Hwa lại được Dispatch khui lại vào hôm nay, nhanh chóng lọt top tin tức hot nhất

Những bức hình khiến Park Bo Gum dính phải tin đồn hẹn hò bí mật

Thì ra nhân vật "bạn gái Park Bo Gum" trong ảnh lại là nữ minh tinh Lee Il Hwa

Chuyện chẳng là, sau khi hoàn thành bộ phim "Reply 1988", đoàn làm phim và dàn diễn viên của bộ phim đã có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Park Bo Gum cùng mẹ vợ màn ảnh Lee Il Hwa đã cùng nhau đi dạo và thế là tin đồn từ đó bị thổi phồng lên.

Lee Il Hwa là nữ diễn viên gạo cội nổi tiếng sinh năm 1971. Bà ra mắt từ năm 1992, được gọi là "bà mẹ quốc dân" và đến nay bỏ túi không ít tác phẩm đình đám như series phim "Reply", "Heartstrings", "Queen of Ambition", "Vì sao đưa anh tới", "Thực thần", "She Was Pretty"... Dù đã 50 tuổi nhưng bà vẫn có được làn da nhẵn mịn và vóc dáng nuột nà như mới U25, khiến bao đàn em và hậu bối ngưỡng mộ. Được biết hồi mới vào nghề, nữ diễn viên Lee Il Hwa đã được tôn vinh là một trong những mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh.

Lee Il Hwa hồi mới vào nghề đã vô cùng sành điệu, nhan sắc vượt trội...

... hiện giờ bà đã 50 tuổi và vẫn giữ được body quá đỉnh

Nhan sắc gây choáng của nữ minh tinh Lee Il Hwa khiến bao hậu bối toát mồ hôi

Bà được mệnh danh là "bà mẹ quốc dân" vì thủ loạt vai người mẹ đầy cảm động

Được biết, Lee Il Hwa đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Bà cưới nam ca sĩ Kang In Won vào năm 1996 và ly dị sau đó 1 năm. Năm 2011, bà tái hôn với một vị giáo sư đại học và vẫn hạnh phúc đến giờ.

Lee Il Hwa đã trải qua 2 đời chồng, bà đang hạnh phúc bên một vị giáo sư đại học

