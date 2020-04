Bài phỏng vấn độc quyền của Song Hye Kyo trên tạp chí nổi tiếng: Phải chăng đang ẩn ý hé lộ nguyên nhân "yêu nhanh, cưới gấp, ly hôn vội vàng" với Song Joong Ki?

Mặc dù đã tuyên bố dành thời gian nghỉ ngơi không nhận thêm kịch bản phim nhưng Song Hye Kyo vẫn vô cùng chăm chỉ xuất hiện trên các tạp chí thời trang nổi tiếng. Điều này chứng tỏ nhân duyên của Song Hye Kyo cùng các nhãn hàng vô cùng suôn sẻ.

Điều này không có gì phải bàn cãi khi hiện tại Song Hye Kyo đang là người mẫu đại diện cho rất nhiều thương hiệu xa xỉ hàng đầu.

Mới đây, Song Hye Kyo lại trở thành người mẫu trang bìa của tạp chí nổi tiếng Elle Singapore. Không chỉ xuất hiện với bộ hình xinh đẹp mang phong cách mới lạ, Song Hye Kyo còn dành thời gian để chia sẻ về cuộc sống, về thế giới quan, nhân sinh quan cũng như quan điểm với nghề của mình.

"Không thể phủ nhận rằng, Song Hye Kyo luôn là cái tên gắn liền và tồn tại trong suốt nhiều thập niên qua kể từ khi nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc trở thành xu hướng. Với sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng to lớn của mình, Song Hye Kyo luôn là chủ đề cho các cuộc thảo luận mỗi ngày của công chúng và các phương tiện truyền thông. Ở thời điểm hiện tại, ngay cả những người không dành sự chú ý cũng phải thừa nhận rằng Song Hye Kyo đã trở thành biểu tượng cho nền điện ảnh Hàn quốc", tờ Elle Singapore đã mở đầu bài phỏng vấn của mình như vậy.

Theo Elle Singapore, Song Hye Kyo đã trải lòng mình về thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nhằm thoát khỏi vùng an toàn của mình.

Gây chú ý nhất trong bài phỏng vấn của Song Hye Kyo có lẽ chính là những chia sẻ về việc hóa thân vào nhân vật trong phim của mình.

Khi được hỏi làm thế nào để hóa thân vào những dạng nhân vật mà mình chưa từng trải qua, Song Hye Kyo đã tâm sự rằng: "Tôi luôn khởi đầu nhân vật của mình bằng vai "Song Hye Kyo", nhưng càng về cuối tôi lại càng nhập tâm và hòa làm một với nhân vật mình đóng.

Tôi luôn cố gắng tự thôi miên và thậm chí gây áp lực để mình trở thành nhân vật, nhưng sau khi sống trong một vai diễn nhiều tháng, tôi nghĩ mọi chuyện trở nên tự nhiên tới độ tôi còn chẳng nhận ra mình đã nhập tâm tới mức nào nữa. Thời gian sẽ bồi đắp nên tính cách nhân vật".

Tâm sự này của Song Hye Kyo khiến nhiều người không khỏi liên tưởng tới việc cô và Song Joong Ki đã nhanh chóng yêu nhau khi cùng gặp gỡ trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời và kết hôn chớp nhoáng ngay sau đó.

Trước đó, báo chí Trung Quốc từng đề cập, lý do cho việc ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki có lẽ là do cả hai "sống" quá sâu đối với thứ tình cảm mà cả hai nhân vật trong phim mang lại. Nói "tròn vành rõ chữ" hơn cho câu chuyện này đó chính là có thể Song Hye Kyo đã quá nhập tâm với vai diễn của mình để đến lúc bộ phim chấm dứt cô cũng không thoát ra khỏi được thứ tình cảm mà nhân vật trong phim có.

Và đó có thể cũng là lý do đến khi Song Hye Kyo bước vào cánh cửa hôn nhân, những cảm xúc mà nhân vật mang đến cũng bị chết dần trong cuộc sống thực tế như vậy.

Khi nhắc tới những tác phẩm khó quên nhất thì Song Hye Kyo hoàn toàn "lơ" đi Hậu duệ mặt trời mà chỉ nói về That Winter, The Wind Blows (Gió đông năm ấy) và Autumn in My Heart (Trái tim mùa Thu). Bởi dù có thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng "Hậu duệ mặt trời" là bộ phim được đánh giá là vô cùng thành công và là dấu mốc khó quên trong sự nghiệp của Song Hye Kyo.

Bài phỏng vấn của Song Hye Kyo trên Elle Singapore (Lược dịch) Tại sao bạn muốn trở thành diễn viên, và bạn muốn mang đến cho mọi người hình ảnh như thế nào thông qua các vai diễn của mình? Trở thành diễn viên chưa bao giờ là giấc mơ ban đầu của tôi. Tôi tình cờ tham gia cuộc thi tuyển chọn người mẫu cho trang phục học đường và may mắn giành giải nhất. Với cơ hội này, tôi bắt đầu tham gia diễn xuất. Với diễn xuất tôi không có bất cứ hình mẫu nào cụ thể, nhưng tôi nghĩ việc khiến người xem hòa mình vào nhân vật mà mình thể hiện thông qua diễn xuất là điều quan trọng nhất. Làm thế nào mà bạn có thể nhập tâm vào một nhân vật, đặc biệt là nhân vật mà bạn không có trải nghiệm chung, trước khi bắt đầu công đoạn quay phim bắt đầu? Tôi luôn khởi đầu nhân vật của mình bằng vai "Song Hye Kyo", nhưng càng về cuối tôi lại càng nhập tâm và hòa làm một với nhân vật mình đóng. Tôi luôn cố gắng tự thôi miên và thậm chí gây áp lực để mình trở thành nhân vật, nhưng sau khi sống trong một vai diễn nhiều tháng, tôi nghĩ mọi chuyện trở nên tự nhiên tới độ tôi còn chẳng nhận ra mình đã nhập tâm tới mức nào nữa. Thời gian sẽ bồi đắp nên tính cách nhân vật. Bạn nghĩ điều gì là bí quyết cho sự nghiệp lâu dài và thành công của mình? So với những người cùng độ tuổi, tôi đã được tiếp xúc với nghề từ rất sớm, và nhờ đó tôi đã có nhiều kinh nghiệm và kí ức đẹp. Tôi nghĩ tôi rất may mắn. Có thể được đóng trong những bộ phim tuyệt vời từ khi rất trẻ, cũng như nhận được sự đón nhận từ nhiều người, là lý do tôi đang có vị trí như ngày hôm nay và tôi thấy rất biết ơn vì điều đó. Bạn nghĩ thái độ làm việc đã góp phần như thế nào vào sự nghiệp lâu dài của mình? Tôi đã rất may mắn khi được tham gia vào nhiều dự án tuyệt vời. Tôi nghĩ đó là lí do tôi có thể có ngày hôm nay. Khi tôi tham gia vào một dự án chất lượng, tôi càng cảm thấy rằng nhiều người sẽ yêu thích nó. Tôi có thể tới được hôm nay là bởi những đồng nghiệp và người hâm mộ đã luôn hỗ trợ tôi trong nhiều năm qua, và tôi luôn cảm ơn họ mỗi ngày. Chúng ta thường là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với bản thân mình. Đâu là những điều thiếu sót trong quá khứ mà bạn cho rằng có thể giúp bản thân cải thiện trong tương lai? Tôi có những tác phẩm chất lượng, và những tác phẩm không được tốt cho lắm, nhưng tôi vẫn yêu thích tất cả và hài lòng với kết quả cuối cùng. Không phải tất cả các vai diễn của tôi đều khiến tôi hài lòng 100% theo tiêu chuẩn của bản thân, vậy nên tôi chắc chắn có lúc mong muốn mình đã diễn và thể hiện nhân vật tốt hơn. Tôi nghĩ các diễn viên khác cũng đều nghĩ vậy. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng hết sức và làm việc chăm chỉ cho các vai diễn của mình. Về khía cạnh này, tôi không có gì hối hận cả. Tôi yêu các bộ phim của mình như nhau, nhưng nếu phải chọn, trái tim tôi sẽ chọn Gió đông năm ấy. Tôi hoàn toàn bị nhập tâm và đánh mất chính mình trong giai đoạn quay phim cuối cùng, và điều đó thật đáng nhớ. Cũng không thể không nhắc tới Trái tim Mùa thu, bộ phim đã mang lại danh tiếng và cho tôi vị trí ngày hôm nay. Mặc dù không phải là bộ phim mà tôi diễn tốt nhất, nhưng là bộ phim mà tôi thấy biết ơn nhất. Bạn đang làm gì để nâng cao trình độ của mình? Tôi đã làm việc liên tục trong hơn 20 năm qua, và mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng. Khó khăn luôn tới. Mỗi lần tôi hoàn thành xong một dự án, tôi học được rất nhiều kể cả với vai trò là một diễn viên, là một người phụ nữ hay là một con người. Tôi khao khát rất nhiều điều, và đặc biệt là ngoại ngữ. Tôi ước rằng mình đã cố gắng nhiều hơn khi còn trẻ, nhưng tôi không nghĩ bây giờ là quá muộn. Tôi có nhiều bạn bè ở Trung Quốc bởi tôi đã từng làm việc với các đạo diễn và diễn viên Trung Quốc. Tôi cố gắng học tiếng Anh và tiếng Trung khi có thời gian, bởi tôi muốn nói chuyện với bạn bè và tất nhiên, vì công việc. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mặc cho những thách thức, để có những trải nghiệm mới trong cuộc đời.

Elle Singapore (05/2020)