Quá nể phim Hàn mới ra mắt đã lãi gấp 37 lần, 157 quốc gia mòn mỏi đợi ngày chiếu là hiểu đẳng cấp

Sau những tuyệt tác đã khắc sâu dấu ấn trong lòng khán giả toàn cầu như Train to Busan hay Peninsula, đạo diễn Yeon Sang Ho chính thức trở lại với siêu phẩm mới The Ugly - tựa Việt: Nhân Diện. Tác phẩm thuộc thể loại giật gân - tâm lý, đánh dấu bước chuyển mình của vị đạo diễn khi đi sâu khai thác những góc khuất đen tối của xã hội, cũng như định kiến về “cái đẹp”.

Trailer phim Nhân Diện

Được chuyển thể từ truyện tranh mạng Face do chính Yeon Sang Ho sáng tác, Nhân Diện mở ra câu chuyện về Im Yeong Gyu - một nghệ nhân khiếm thị có tài khắc ấn, người cả đời sống trong bóng tối nhưng lại tạo nên những con dấu đẹp nhất thế giới. Vợ của Yeong Gyu - Young Hee mất tích từ lâu, cả hai có một người con trai tên Dong Hwan. Một ngày nọ, Young Hee được tìm thấy sau 40 năm, nhưng chỉ còn là bộ hài cốt. Nhận ra nhiều điều bất thường, Dong Hwan đã cùng nữ đạo diễn tài liệu Kim Su Jin đi tìm sự thật về mẹ, mang theo câu hỏi day dứt nhất: “Mẹ tôi trông như thế nào?”.

Ngay trước khi chính thức ra mắt tại Hàn Quốc, Nhân Diện đã có vinh dự được trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 50, hạng mục Special Presentations. Bộ phim nhận về nhiều lời khen sau buổi công chiếu, đặc biệt cho góc nhìn sâu sắc của Yeon Sang Ho và diễn xuất ấn tượng của nam chính Park Jeong Min khi đảm nhận cùng lúc hai vai cha con Yeong Gyu - Dong Hwan.

Trang ScreenDaily ca ngợi Nhân Diện là “một bộ phim giật gân được dàn dựng tinh tế”, kết hợp khéo léo vụ án bí ẩn với những chủ đề sâu sắc về cái đẹp và giá trị bản thân, đồng thời đánh giá cao sự chuyển hướng của đạo diễn - từ bức tranh vĩ mô đến sự gần gũi, tập trung vào chiều sâu cảm xúc.

Trang SPOTV News nhấn mạnh dự án mang “năng lượng lôi cuốn từ đầu đến cuối”, ví Yeon Sang Ho như một nhà giả kim, tạo nên tác phẩm chất lượng và giàu chiều sâu. Diễn xuất đối diễn giữa Park Jeong Min và Kwon Hae Hyo trong vai cha con được khen ngợi đặc biệt. Trong khi đó, K-VIBE gọi Nhân Diện là “viên ngọc quý giàu sức gợi”, dành nhiều lời khen cho Shin Hyun Bin khi cô chinh phục khán giả bằng một vai diễn “vô diện”, chỉ dựa vào giọng nói, cử chỉ và hình thể. Nhờ phản hồi tích cực, phim mở điểm 7,5/10 trên trang đánh giá IMDb.

Điểm số khá cao của bộ phim

Màn ra mắt thành công tại TIFF đã giúp Nhân Diện chiếm được tình cảm của khán giả khi chính thức khởi chiếu ở Hàn Quốc. Ngay ngày đầu tiên, phim leo thẳng lên vị trí số 1 phòng vé, vượt qua bom tấn Demon Slayer: Infinity Castle. Sau một tuần trụ vững ở top đầu, phim đạt gần 3,5 triệu USD doanh thu, thu hút hơn 467 nghìn lượt khán giả (theo số liệu của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc - KOFIC).

Sang tuần thứ hai, Nhân Diện tiếp tục dẫn đầu phòng vé với hơn 722 nghìn vé, doanh thu vượt mốc 5,3 triệu USD - gấp 37 lần chi phí sản xuất. Tính đến hết ngày 21/9, phim duy trì vị trí số 1 suốt 7 ngày liên tiếp, trở thành tác phẩm Hàn Quốc ăn khách và được đánh giá cao nhất thời điểm hiện tại. Thành công này chứng minh sức mạnh của những bộ phim “nhỏ nhưng mạnh mẽ”, bùng nổ nhờ hiệu ứng truyền miệng và sự tán dương từ giới phê bình.

Doanh thu top đầu phóng vé ngay từ khi vừa ra mắt đến giờ

Đáng nói hơn khi phim còn được tới 157 quốc gia mua bản quyền phát hành, bao gồm Mỹ, Pháp, Nga và Việt Nam. Đặc biệt, đơn vị phát hành tại Mỹ - vốn từng tin tưởng Yeon Sang Ho khi đưa Train to Busan đến Hollywood - tiếp tục đặt niềm tin vào ông. Tại Việt Nam, ngay khi những thông tin đầu tiên về phim được đưa ra, khán giả đã "lót dép hóng", mòn mỏi đợi ngày được thưởng thức nó ngoài rạp.