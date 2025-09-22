Xem phim Sex Education mãi mới biết đây là cảnh nóng đỉnh nhất 4 mùa, biết kết cục phía sau còn sốc hơn

Trong suốt 4 mùa, phim Sex Education nổi tiếng với những cảnh nóng vừa hài hước vừa chân thật. Nhưng theo bảng xếp hạng của TheCinemaholic, cảnh được đánh giá hay nhất chính là khoảnh khắc Maeve và Otis cuối cùng cũng đến với nhau trong tập 7 mùa 4. Đây không chỉ là một cảnh ân ái bùng nổ cảm xúc, mà còn trở thành bước ngoặt gây sốc bởi kết thúc đầy dang dở phía sau.

Phải đến mùa 4, khán giả của phim Sex Education mới được xem cảnh nóng của cặp chính

Ngay từ mùa đầu, phim Sex Education đã khéo léo xây dựng Maeve và Otis như một cặp đôi định mệnh. Khán giả tin rằng cả hai rồi sẽ về bên nhau. Nhưng biên kịch liên tục kéo giãn hành trình bằng đủ loại kịch bản quen thuộc: hiểu lầm, thời điểm sai lệch, hay cả chuyện tình tay ba. Ngay cả khi bước sang mùa 4, khi hai người thử hẹn hò, câu hỏi “liệu họ có thật sự đến được với nhau?” vẫn ám ảnh người xem. Maeve chuẩn bị sang Mỹ du học, Otis lại lo lắng về viễn cảnh bạn gái rung động với người khác ở xứ lạ. Sự mong chờ càng tăng khi họ nhiều lần thể hiện tình cảm qua tin nhắn kiểu "người lớn", qua điện thoại, nhưng chưa bao giờ thật sự bước qua ranh giới.

Maeve và Otis là cặp đôi được yêu thích nhất phim Sex Education

Mọi sự vỡ òa ở tập áp chót mùa 4. Lần đầu tiên Maeve và Otis có một đêm nồng cháy, kết tinh của bốn mùa phim đầy hồi hộp. Đây không chỉ là cảnh nóng được dàn dựng khéo léo, đầy chemistry, mà còn mang đến cho khán giả cảm giác như được “thưởng” sau quãng đường dài đồng hành cùng hai nhân vật. Với nhiều fan, khoảnh khắc này là đỉnh cao của phim Sex Education, nơi cảm xúc và sự gần gũi hòa quyện một cách tự nhiên.

Cảnh nóng của cặp chính phim Sex Education

Thế nhưng, cú sốc lớn lại nằm ở phía sau. Cảnh nóng tưởng sẽ mở ra một chương mới cho tình yêu Maeve - Otis, nhưng thực chất lại là lời chia tay. Maeve quyết định sang Mỹ. Cả hai thừa nhận tình cảm nhưng không có một mối quan hệ chính thức để níu giữ. Điều này biến cảnh nóng thành dấu chấm lửng thay vì lời mở đầu, để lại một sự nuối tiếc kéo dài ngay cả khi tập phim đã kết thúc. Chính nghịch lý ấy khiến cảnh Maeve - Otis được TheCinemaholic vinh danh là cảnh nóng hay nhất toàn bộ phim Sex Education.

Khán giả sau khi xem tập phim đã bùng nổ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng biên kịch thật sự “tàn nhẫn” khi để khoảnh khắc được chờ đợi suốt 4 mùa trở thành một cái kết buồn. Nhưng cũng chính vì vậy mà cảnh phim này trở thành biểu tượng của loạt phim Sex Education: vừa gợi cảm, vừa chân thực, vừa day dứt. Nó thể hiện trọn vẹn tinh thần của phim Sex Education - nói về tình dục không chỉ để cười cợt, mà còn để khắc họa tình yêu, sự mất mát và những lựa chọn khó khăn ở tuổi trẻ.