Quá khứ bất hảo Nguyễn Xuân Đường lần đầu được công bố

Chiều tối 25/4, bản thông cáo báo chí đầy đủ nhất của Ban Chỉ đạo 1593 do Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Thái Bình chỉ đạo thành lập để giám sát, theo dõi công tác xử lý vụ việc Nguyễn Xuân Đường – Nguyễn Thị Dương đã được phát đi.

Nội dung thông cáo nêu rõ, thời gian qua, quá trình đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động của ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cầm đầu đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của xã hội. Nhiều báo chính thống và một số kênh thông tin trong nước đã đưa tin chính xác, trung thực, kịp thời về vụ việc.

Tuy nhiên, cũng có một số báo và trang mạng xã hội đã đưa nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, suy diễn về vụ việc trên; thậm chí có những thông tin giật gân, xuyên tạc, bóp méo sự thật gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Thêm vào đó, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều thông tin vu khống, bôi nhọ mang tính chất phá hoại của các thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị, tạo ra dư luận không đúng, gây hiểu lầm, hoang mang trong xã hội.

Nguyễn Xuân Đường

Trong đó, có vụ việc dư luận cho rằng ông Nguyễn Văn Lẫm là Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết, ở Thành phố Thái Bình cùng vợ là bà Phạm Thị Quyết từ những người bị hại, bị Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ, đập phá công ty nhưng sau đó lại trở thành bị cáo. Theo kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, việc này là không chính xác.

Theo đó, ông Lẫm và bà Quyết bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong vụ án khác (về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Đỗ Văn Tới, trú tại phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình). Vụ án này hiện nay đang được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm do có kháng cáo của ông Lẫm và bà Quyết

Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh mở rộng điều tra đối với các hoạt động vi phạm pháp luật khác của Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm trên tinh thần xử lý vụ việc phải kiên quyết, khẩn trương, thận trọng, "thượng tôn pháp luật", đồng thời yêu cầu Công an tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả ban đầu và xin chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, của lãnh đạo Bộ Công an.

Quá khứ của vợ chồng Đường Dương

Theo thông cáo báo chí này: Nguyễn Xuân Đường (thường gọi là Đường "Nhuệ"), sinh năm 1971, quê quán xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

Cuối năm 2007, sau khi đi lao động tự do tại Liên bang Nga về địa phương, Đường thường xuyên có biểu hiện tụ tập một số đối tượng không có công ăn, việc làm, gây ra một số vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Năm 2008, Đường kết hôn với Nguyễn Thị Dương sinh năm 1980 quê quán ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Sau khi cưới, vợ chồng Dương, Đường bắt đầu hoạt động môi giới, buôn bán bất động sản. Qua rà soát từ năm 2010 đến nay, lực lượng Công an đã xử lý đối với 20 vụ, 12 đối tượng có mối quan hệ với Đường, Dương.

Trong các vụ việc này, chủ yếu là do đàn em của Đường thực hiện, Đường không trực tiếp ra mặt nên việc đấu tranh, xử lý đối với Đường gặp nhiều khó khăn.

Nguyễn Thị Dương sinh năm 1980, quê quán xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Từ cuối năm 2010 đến nay, Nguyễn Thị Dương 3 lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể, trong đó 2 lần ở Thành phố Thái Bình và 1 lần ở Tiền Hải. Tất cả các lần đăng ký và hoạt động kinh doanh đều báo cáo không phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế.

Ngày 06/02/2015, Dương thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường Dương (tên đề là Công ty bất động sản), trụ sở tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình; hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh doanh bất động sản; vốn điều lệ và vốn pháp định là 6 tỷ đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương chưa thay đổi đăng ký kinh doanh và chỉ nộp tiền thuế môn bài hàng năm, ngoài ra không phát sinh doanh thu và các khoản thuế khác. Vợ chồng Dương, Đường tham gia các cuộc đấu giá tài sản, chủ yếu là đấu giá đất và đều lấy tư cách cá nhân.

Hình ảnh vợ chồng Đường Dương.

Cuối năm 2017, vợ chồng Dương, Đường tự đứng ra thành lập cái gọi là "Hiệp hội tang lễ Thái Bình" và hoạt động có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Thời gian gần đây, vợ chồng Dương, Đường có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế như xây dựng nhà cao tầng, mua sắm xe ô tô và các đồ gia dụng đắt tiền; sở hữu nhiều lô đất có giá trị ở các huyện, thành phố; hoạt động từ thiện, đóng phim đăng tải trên mạng Youtube, tổ chức các sự kiện mời rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng tham dự...

Liên tiếp khởi tố đối tượng Nguyễn Xuân Đường

Trong những năm gần đây, qua tiếp nhận đơn thư phản ánh của một số tổ chức, cá nhân về các hoạt động có dấu hiệu phạm tội của vợ chồng Dương, Đường trên một số lĩnh vực; Tỉnh ủy, UBND đã chỉ đạo, yêu cầu Công an tỉnh và các ngành chức năng tập trung đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm minh.

Thực hiện sự chỉ đạo, ngày 9/1/2020 Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh với Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương và các đối tượng có liên quan.

Ngày 2/4/2020, cơ quan CSĐT công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện, kịp thời xác minh và đến ngày 7/4, công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án xảy ra ngày 30/3 tại nhà riêng của Đường và lần lượt khởi tố, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng trong đó có vợ chồng Đường Dương.

Từ khi vụ án “Cố ý gây thương tích” được CQĐT CA tỉnh Thái Bình khởi tố điều tra, bắt tạm giam vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, đã có 2 lệnh khởi tố được tống đạt đối với Nguyễn Xuân Đường tính từ thời điểm ngày 9/4 cho tới nay.

Cụ thể, CQĐT phục hồi điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình.

Vụ án xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Thanh Giang, trú tại Cổ Nhuế, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhờ Nguyễn Xuân Đường đòi giúp số tiền đã đưa cho bà Đinh Thị Lý, trú tại phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình để nhờ bà Lý xin việc cho người thân. Bà Lý cho là không liên quan gì đến Nguyễn Xuân Đường nên đã đưa vụ việc ra Công an phường Trần Lãm. Trong lúc ngồi chờ giải quyết tại phòng tiếp dân, bà và con trai là anh Mai Thế Duy đã bị Nguyễn Xuân Đường đánh gây thương tích. Trên cơ sở xác minh thấy có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích, ngày 05/01/2015, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, sau đó ngày 05/7/2015 lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án nêu trên.

Gần đây trong quá trình điều tra mở rộng các hành vi phạm tội của Đường, Dương và đồng phạm, trên cơ sở các tình tiết, chứng cứ mới thu thập được và thông tin do bà Lý cung cấp thêm, ngày 14/4/2020, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án nêu trên và ngày 21/4/2020 đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản từ “Hiệp hội tang lễ Thái Bình”

Về thông tin thao túng, khống chế, thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm, Ban chỉ đạo 1593 cho hay: tại một số địa bàn, một số dự án cụ thể, dư luận và người dân đã có phản ứng về các hoạt động có dấu hiệu khống chế, thao túng, thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất do Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cầm đầu. Qua xác minh và mở rộng điều tra, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can là cán bộ thuộc 2 Sở Tư pháp – TNMT của Thái Bình về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện CA tỉnh đang tiếp tục tập trung điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất khác trên địa bàn tỉnh.

Về hành vi cưỡng đoạt tài sản núp bóng dưới hình thức hoạt động của "Hiệp hội tang lễ Thái Bình", từ tháng 12/2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát - là công ty làm dịch vụ hỏa táng cho Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (tỉnh Nam Định), phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.

Tiếp đó Nguyễn Xuân Đường cùng Ninh Đức Lợi đã tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự tuyên bố là Chủ tịch cái gọi là "Hiệp hội tang lễ". Đường đã đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng (được gọi là hội phí và quỹ từ thiện), nhưng toàn bộ số tiền đó là do Đường thu và toàn quyền quyết định.

Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường đã buộc các công ty hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận các quy định của mình. Do lo sợ bị trả thù, các công ty này không dám tố cáo đến các cơ quan chức năng về hành vi của Nguyễn Xuân Đường.

Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Ninh Đức Lợi để điều tra.