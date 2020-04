Công an Thái Bình thông tin về việc vợ chồng "Đường Nhuệ" thao túng, thông đồng trong đấu giá đất

Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm



Theo cơ quan điều tra, trong những năm qua, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đã đem lại cho ngân sách nhà nước nguồn lực đáng kể để phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh.

Nhìn chung, hoạt động này được diễn ra đúng quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, minh bạch, có tính cạnh tranh cao.

Nguyễn Xuân Đường và hồ sơ liên quan

Tuy nhiên, tại một số địa bàn, một số dự án cụ thể, dư luận và người dân đã có phản ứng về các hoạt động có dấu hiệu khống chế, thao túng, thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất do Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cầm đầu.

Trước tình hình đó, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh và một số sở, ngành có liên quan báo cáo giải trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quý III/2019, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng dân dân tỉnh khoá XVI và các cuộc họp của Uỷ ban nhân dân tỉnh về những vụ việc nêu trên. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chấn chỉnh (như: Ngày 28/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận về việc chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh...).

Trong những ngày gần đây, dư luận đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến các hành vi có dấu hiệu thao túng, khống chế, thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm.

Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Qua xác minh và mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can (Lệnh và các Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn), gồm:

(1) Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1984, trú tại tổ 36, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình; (2) Vũ Gia Thành, sinh năm 1977, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình;

(3) Trịnh Thị Minh Thúy, sinh năm 1970, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là Trưởng phòng Quản lý phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình;

(4) Hà Văn Dũng, sinh năm 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình là nhân viên Phòng Quản lý phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự (vì có sai phạm tại cuộc đấu giá 01 lô đất ở thuộc phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình).

Việc khởi tố vụ án và các bị can nêu trên thể hiện quan điểm nhất quán của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Công ty do vợ chồng nữ đại gia làm chủ

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục tập trung điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất khác trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 1593 của tỉnh đã yêu cầu cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng, đặc biệt đối với các cán bộ có liên quan, không bao che, bỏ lọt, bỏ sót tội phạm và người phạm tội, không làm oan sai cho người vô tội và tuyệt đối không có vùng cấm.