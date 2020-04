Công an Thái Bình thông tin quá khứ bất hảo của cặp vợ chồng Đường Nhuệ: Liên quan 20 vụ bị xử lý vi phạm pháp luật, trốn thuế

12 đối tượng liên quan đến cặp vợ chồng đại gia bất động sản

Nguyễn Xuân Đường (thường gọi là Đường "Nhuệ"), sinh năm 1971, quê quán xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình. Cuối năm 2007, sau khi đi lao động tự do tại Liên bang Nga về địa phương, Đường thường xuyên có biểu hiện tụ tập một số đối tượng không có công ăn, việc làm, gây ra một số vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Năm 2008, Đường kết hôn với Nguyễn Thị Dương sinh năm 1980 quê quán ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Sau khi cưới, vợ chồng Dương, Đường bắt đầu hoạt động môi giới, buôn bán bất động sản.

Qua rà soát từ năm 2010 đến nay, lực lượng Công an đã xử lý đối với 20 vụ, 12 đối tượng có mối quan hệ với Đường, Dương.

Trong các vụ việc này, chủ yếu là do đàn em của Đường thực hiện, Đường không trực tiếp ra mặt nên việc đấu tranh, xử lý đối với Đường gặp nhiều khó khăn.

Nguyễn Thị Dương sinh năm 1980, quê quán xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Từ cuối năm 2010 đến nay, Nguyễn Thị Dương 3 lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể, trong đó 02 lần ở Thành phố Thái Bình và 01 lần ở Tiền Hải. Tất cả các lần đăng ký và hoạt động kinh doanh đều báo cáo không phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế.

Cặp vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - Nguyễn Thùy Dương

Ngày 06/02/2015, Dương thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường Dương (tên đề là Công ty bất động sản), trụ sở tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình; hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh doanh bất động sản; vốn điều lệ và vốn pháp định là 6 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương chưa thay đổi đăng ký kinh doanh và chỉ nộp tiền thuế môn bài hàng năm, ngoài ra không phát sinh doanh thu và các khoản thuế khác. Vợ chồng Dương, Đường tham gia các cuộc đấu giá tài sản, chủ yếu là đấu giá đất và đều lấy tư cách cá nhân.

Cuối năm 2017, vợ chồng Dương, Đường tự đứng ra thành lập "Hiệp hội tang lễ Thái Bình" và hoạt động có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, vợ chồng Dương, Đường có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế như xây dựng nhà cao tầng, mua sắm xe ô tô và các đồ gia dụng đắt tiền; sở hữu nhiều lô đất có giá trị ở các huyện, thành phố; hoạt động từ thiện, đóng phim đăng tải trên mạng Youtube, tổ chức các sự kiện mời rất nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng tham dự...

Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương từng vào "tầm ngắm"

Theo Công an tỉnh Thái Bình, trong những năm gần đây, qua tiếp nhận đơn thư phản ánh của một số tổ chức, cá nhân về các hoạt động có dấu hiệu tội phạm của vợ chồng Dương, Đường trên một số lĩnh vực; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu Công an tỉnh và các ngành chức năng tập trung đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, tại các hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, các hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm và hội nghị kiểm điểm công tác của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh cuối năm (nhất là tại hội nghị cuối năm 2017, năm 2019), lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là những vụ việc do vợ chồng Dương, Đường gây ra.

Mọi hoạt động của cặp vợ chồng này đều trong tầm ngắm

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, ngày 09/01/2020 Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh với Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ"), Nguyễn Thị Dương và các đối tượng có liên quan.

Ngày 02/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện, kịp thời xác minh và đến ngày 07/4/2020 đã khởi tố vụ án xảy ra ngày 30/3/2020 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình và lần lượt khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng:

(1) Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971;

(2) Nguyễn Thị Dương (vợ Đường), sinh năm 1980, tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình;

(3) Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình (là lái xe của Dương);

(4) Phạm Ngọc Quý, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư;

(5) Phạm Xuân Hòa, sinh năm 1976, trú tại khu Hùng Tiến, Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

(6) Đào Văn Bằng, sinh năm 1986, trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình để điều tra về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Ngôi nhà của cặp vợ chồng Đường Nhuệ (Ảnh Minh Ngọc)

Việc khởi tố, điều tra vụ án nêu trên là bước đột phá ban đầu để đấu tranh, triệt phá triệt để ổ, nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cầm đầu.

Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh mở rộng điều tra đối với các hoạt động vi phạm pháp luật khác của Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm trên tinh thần xử lý vụ việc phải kiên quyết, khẩn trương, thận trọng, "thượng tôn pháp luật", đồng thời yêu cầu Công an tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ về kết quả ban đầu và xin chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, của lãnh đạo Bộ Công an.