Phương Oanh tái xuất phim Việt giờ vàng: Chưa bàn tới diễn xuất, nhưng nhìn khí chất phu nhân giám đốc sang chảnh tràn màn hình là muốn xem ngay

"Gió ngang khoảng trời xanh" đang là một trong những tựa phim giờ vàng được quan tâm. Đây là bộ phim remake từ phim Trung Quốc "30 chưa phải là hết" rất nổi tiếng vào năm 2020. "Gió ngang khoảng trời xanh" xoay quanh cuộc sống của 3 người phụ nữ là Mỹ Anh, Kim Ngân và Hoàng Lam. Mỗi người họ đều có tính cách, công việc và hoàn cảnh sống khác nhau. Họ đạt được những thành tựu nhất định, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn.

Bộ phim là hành trình tự gỡ rối, chữa lành và xây dựng cuộc sống ngày càng ổn hơn của 3 người phụ nữ. Cốt truyện của "Gió ngang khoảng trời xanh" tương đối gần gũi, dễ lấy sự đồng cảm của khán giả. Không chỉ thế, phim còn quy tụ dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp, đáng chú ý là đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Phương Oanh.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Sau một thời gian dài tập trung chăm sóc gia đình, Phương Oanh tái xuất với nhân vật nhẹ nhàng hơn nhiều so với Quỳnh (Quỳnh búp bê) hay Phương Nam (Hương vị tình thân) – những vai diễn làm nên tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1989. Thế nhưng không vì thế, vai diễn Mỹ Anh của Phương Oanh trong "Gió ngang khoảng trời xanh" trở nên kém hấp dẫn.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Ngay từ tập đầu tiên, Phương Oanh đã gây ấn tượng về cả khí chất, ngoại hình lẫn phong cách thời trang. Nhân vật của Phương Oanh là một người phụ nữ gần như lui về hậu trường để ưu tiên chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương vững chãi cho chồng doanh nhân. Ngay cả khi tất bật với việc bếp núc, chăm sóc con cái, hỗ trợ cho chồng, Mỹ Anh đều toát lên sự tháo vát, đảm đang và khí chất sang trọng.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Phân cảnh phu nhân giám đốc xuất hiện kịp thời để gỡ rối cho công ty của chồng cũng gây ấn tượng mạnh, cho thấy sự khéo léo, tinh tế trong cả công việc, lẫn cuộc sống thường ngày. Điểm nhấn trong những tập đầu của "Gió ngang khoảng trời xanh" còn là phân đoạn Mỹ Anh đối đáp với cô trợ lý – người đang có tình ý với chồng của cô. Không dành những câu nói nặng lời, Phương Oanh đơn giản là chỉ rõ cho trợ lý của chồng thấy rằng cô ta đang "quá phận".

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Từ nét diễn đằm thắm cho tới ngoại hình, Phương Oanh đều thể hiện tốt hình ảnh người phụ nữ giỏi giang, thông minh, khéo léo quán xuyến việc nhà. Thêm nữa, khác với phong cách thời trang khó hiểu, nhiều tranh cãi ở một số phim trước, style của Phương Oanh trong "Gió ngang khoảng trời xanh" nhận được nhiều lời khen vì độ thanh lịch, hợp mốt, chỉn chu và đẹp mắt. Kiểu tóc hay layout trang điểm của Phương Oanh trong phim cũng rất phù hợp, góp phần tôn lên nhan sắc xinh đẹp, mặn mà của nữ diễn viên.

Ảnh: VTV

Tên phim: Gió ngang khoảng trời xanh Đạo diễn: Lê Đỗ Ngọc Linh Thể loại: Tâm lý, tình cảm Thời lượng: 30 tập (dự kiến) Ngày phát hành: 11/8/2025 Lịch phát sóng: 20h các ngày thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên VTV3 Diễn viên tham gia: Phương Oanh, Quỳnh Kool, Việt Hoa, Doãn Quốc Đam… Nội dung chính: Câu chuyện tập trung vào hành trình đi tìm hạnh phúc của ba người phụ nữ – Mỹ Anh, Kim Ngân và Hoàng Lam. Không chỉ xoay quanh tình yêu hay hôn nhân, phim mở ra góc nhìn đa chiều và hiện đại, nơi những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ, và dám sống cho chính mình.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go