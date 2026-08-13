Phụ nữ ngoài 40: Ngày nào cũng uống sữa mà xương vẫn yếu, dáng vẫn "xuống cấp", hóa ra do sai lầm rất nhiều người mắc

Ba thay đổi âm thầm mà nhiều chị em không để ý

01 CANXI CẦN NHIỀU HƠN, NHƯNG HẤP THU LẠI KÉM HƠN

Phụ nữ 50-69 tuổi cần khoảng 900mg canxi/ngày - cao hơn cả nam giới cùng độ tuổi (800mg/ngày) và cao hơn hẳn giai đoạn 20-49 tuổi. Trớ trêu là đúng lúc cơ thể cần nhiều canxi hơn thì khả năng hấp thu qua đường ruột lại giảm dần, đặc biệt rõ quanh và sau tuổi mãn kinh khi estrogen - hormone giúp giữ canxi ở lại trong xương - sụt giảm mạnh.

02 CƠ BẮP MẤT DẦN MÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG RÕ RÀNG

Ngay từ sau tuổi 30, cơ thể đã mất khối lượng cơ với tốc độ 1-2% mỗi năm; con số này tăng lên 1,5-3% mỗi năm sau tuổi 60. Một số nghiên cứu tại bệnh viện lớn ở Việt Nam ghi nhận tỷ lệ thiểu cơ ở người cao tuổi đến khám dao động 38-48% tùy nhóm. Giai đoạn đầu gần như không đau, không khó chịu - nhiều người chỉ nhận ra khi xách đồ thấy đuối hơn, hoặc dáng người "chảy" đi dù cân nặng không đổi nhiều.

Bổ sung đủ đạm và vận động đều đặn là hai yếu tố song hành giúp làm chậm tốc độ mất cơ sau tuổi 40.

03 ĐẦY BỤNG SAU KHI UỐNG SỮA - TƯỞNG "KHÔNG HỢP", THỰC RA LÀ CƠ ĐỊA

Enzyme lactase - chất giúp tiêu hóa đường lactose trong sữa - có xu hướng giảm dần theo tuổi, đặc biệt rõ ở người châu Á. Tỷ lệ không dung nạp lactose ở người châu Á trưởng thành có thể lên tới 70-90%, cao hơn nhiều so với người gốc Âu (5-25%). Đây là đặc điểm cơ địa mang tính di truyền của cả một nhóm dân cư, không phải "cơ thể có vấn đề" như nhiều người vẫn nghĩ - và cũng là lý do không ít chị em ngoài 40 bỗng dưng thấy đầy hơi, sôi bụng sau khi uống sữa.