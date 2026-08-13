Nhật Bản từ lâu được biết đến là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao trên thế giới. Vì thế, chế độ ăn uống của người Nhật luôn nhận được sự quan tâm, đặc biệt từ những người muốn tìm hiểu về bí quyết sống khỏe và duy trì sức khỏe đường ruột.

Chuyên gia an toàn thực phẩm Wayne cho biết một nghiên cứu mới phát hiện vi khuẩn đường ruột của người Nhật có tỷ lệ mang gene mã hóa enzyme phân giải polysaccharide trong rong biển cao bất thường. Tỷ lệ này lên tới 90%, cao hơn rất nhiều so với mức 0-16,7% được ghi nhận ở người dân tại châu Âu và một số khu vực khác.

Điều đáng chú ý là gene đặc biệt này có thể không phải đặc điểm được con người thừa hưởng từ khi sinh ra. Các nhà nghiên cứu cho rằng nó có khả năng liên quan đến thói quen ăn rong biển kéo dài qua nhiều thế hệ của người Nhật, khiến hệ vi sinh đường ruột dần thích nghi và hình thành khả năng phân giải tốt hơn các thành phần đặc trưng trong rong biển.

Người Nhật có tỷ lệ vi khuẩn đường ruột mang gene phân giải rong biển rất cao

Theo chuyên gia Wayne, một nghiên cứu được công bố vào tháng 2/2026 trên Proceedings of the Japan Academy đã phân tích hệ gene của vi khuẩn đường ruột ở hơn 31.000 người đến từ 37 quốc gia.

Kết quả cho thấy các gene mã hóa enzyme có khả năng phân giải polysaccharide trong những loại rong biển phổ biến như wakame và nori xuất hiện ở khoảng 90% vi khuẩn đường ruột của người Nhật. Trong khi đó, tỷ lệ này ở người dân tại châu Âu và một số khu vực khác chỉ dao động từ 0 đến 16,7%.

Phát hiện này khiến các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm bởi khả năng phân giải polysaccharide từ rong biển có thể giúp hệ vi sinh đường ruột tận dụng tốt hơn những thành phần vốn rất đặc trưng trong chế độ ăn của người Nhật.

Hệ vi sinh đường ruột có thể đã thích nghi với việc ăn rong biển

Theo chuyên gia Wayne, đoạn gene nói trên ban đầu được tìm thấy ở vi khuẩn biển. Sau đó, thông qua một cơ chế được gọi là “chuyển gene ngang”, gene này có thể đã xâm nhập vào hệ vi sinh đường ruột của con người.

Trong quá trình người Nhật duy trì thói quen ăn các loại rong biển như wakame, nori và kombu suốt hàng nghìn năm, những vi khuẩn đường ruột sở hữu gene có lợi cho việc phân giải polysaccharide từ rong biển có thể dần được duy trì và phát triển.

Nói cách khác, chế độ ăn uống lâu đời có thể đã góp phần tạo nên sự khác biệt trong hệ vi sinh đường ruột của người Nhật.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chỉ cần ăn rong biển là hệ vi sinh đường ruột sẽ tự động thay đổi theo cách tương tự. Hệ vi sinh của mỗi người chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có chế độ ăn, môi trường sống và nhiều đặc điểm khác.

Rong biển có thể hỗ trợ đường ruột và giúp kiểm soát đường huyết sau ăn

Vậy những vi khuẩn mang gene đặc biệt này có thể mang lại lợi ích gì?

Theo chuyên gia Wayne, các vi khuẩn sở hữu enzyme phân giải polysaccharide có khả năng xử lý những cấu trúc đường phức tạp trong rong biển hiệu quả hơn. Quá trình này có thể tạo ra các chất mà những vi khuẩn có lợi trong đường ruột có thể sử dụng, từ đó góp phần duy trì môi trường đường ruột.

Bên cạnh đó, wakame còn chứa chất xơ hòa tan. Khi đi vào đường tiêu hóa, loại chất xơ này có thể tạo thành dạng gel, góp phần hỗ trợ nhu động ruột và quá trình đi tiêu. Chất xơ hòa tan cũng có thể làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, qua đó góp phần hạn chế tốc độ tăng đường huyết sau bữa ăn.

Đây cũng là một trong những lý do rong biển thường được nhắc đến khi nói về chế độ ăn giàu thực phẩm thực vật và chất xơ.

Từ phát hiện về hệ vi sinh đường ruột của người Nhật, các nhà khoa học có thêm một góc nhìn thú vị về mối liên hệ giữa thói quen ăn uống lâu dài và sự thích nghi của hệ vi sinh trong cơ thể. Tuy nhiên, sức khỏe đường ruột không phụ thuộc vào một loại thực phẩm hay một gene duy nhất mà là kết quả của tổng thể chế độ ăn uống và lối sống.