Không nhịn đói, không ép cân, cô gái này vẫn giảm 7,5kg sau 1 tháng: Điều bất ngờ là ở làn da

Giảm cân có nhất thiết phải nhịn đói? Một phụ nữ chia sẻ trên Xiaohongshu rằng cô từng đến một cơ sở chăm sóc da vì da nhạy cảm và mắc bệnh rosacea (thường được gọi là chứng đỏ mặt, giãn mao mạch). Tại đây, chuyên viên tư vấn khuyên cô không chỉ chú trọng chăm sóc da mà còn cần đặc biệt lưu ý chế độ ăn uống, đồng thời cung cấp một danh sách thực phẩm cần hạn chế dành cho người bị rosacea do bệnh viện hướng dẫn.

Không ngờ sau một tháng áp dụng, tình trạng da của cô có dấu hiệu cải thiện, trong khi cân nặng giảm từ 60kg xuống còn 52,5kg, tức giảm 7,5kg. Đáng chú ý, sau đó cân nặng không tăng trở lại trong một thời gian, khiến cô chia sẻ trải nghiệm này lên mạng xã hội.

Người phụ nữ cho biết trong một tháng thực hiện chế độ ăn, đôi lúc cô vẫn cảm thấy việc hạn chế thực phẩm khá khó khăn. Tuy nhiên, so với những phương pháp giảm cân từng thử trước đây như nhịn ăn kiểu thanh lọc bằng chất lỏng hay chế độ giảm cân theo tên người nổi tiếng, cách ăn này không khiến cô phải chịu đói quá mức. Sau khi giảm cân, cân nặng cũng được duy trì khá ổn định nên cô cảm thấy phương pháp này phù hợp với mình.

Dù vậy, cô nhấn mạnh mỗi người có cơ địa và tình trạng da khác nhau. Danh sách thực phẩm trên chủ yếu nhằm hỗ trợ kiểm soát chế độ ăn ở người mắc rosacea, không phải thực đơn giảm cân được thiết kế riêng.

Người bị rosacea nên hạn chế những thực phẩm nào?

Theo danh sách được người phụ nữ chia sẻ, việc điều chỉnh chế độ ăn chủ yếu tập trung vào những thực phẩm có khả năng kích hoạt hoặc làm nặng thêm các triệu chứng rosacea. Một số nhóm đáng chú ý gồm:

1. Đồ uống có cồn

Bao gồm rượu mạnh, rượu vang, bia... Cồn có thể làm giãn mạch máu, vì vậy ở một số người bị rosacea, uống rượu bia có thể khiến da mặt đỏ bừng rõ hơn.

2. Thực phẩm và đồ uống quá nóng

Danh sách khuyến nghị chú ý đến nhiệt độ thực phẩm, hạn chế dùng món quá nóng, đồng thời thận trọng với cà phê, trà nóng. Đồ ăn, thức uống có nhiệt độ cao có thể kích thích tình trạng đỏ bừng ở một số người.

3. Thực phẩm cay, nhiều gia vị

Nhóm này gồm ớt, tiêu, mù tạt, cải ngựa, quế, đinh hương, thì là Ai Cập, cỏ cà ri và gừng cùng một số loại gia vị có tính kích thích khác.

4. Thực phẩm giàu histamine hoặc có khả năng thúc đẩy giải phóng histamine

Danh sách này khá rộng, gồm một số loại trái cây như bơ, chuối, đu đủ, dứa; các loại quả khô như mơ, chà là, nho khô, sung khô. Một số loại rau như cà chua, rau bina, cà tím cũng được liệt kê.

Ngoài ra còn có hạt điều, óc chó, đậu phộng, chocolate, sữa, thực phẩm lên men và một số loại hải sản như cá thu, cá ngừ, cá mòi, tôm, cua. Đặc biệt, cá không còn tươi có thể chứa lượng histamine cao hơn.

5. Thực phẩm giàu niacin (vitamin B3)

Ví dụ gồm gan, thịt gà, cá ngừ, cá hồi, cá cơm, thịt gà tây, thịt lợn, thịt bò, đậu phộng, gạo lứt và các loại nấm.

6. Thực phẩm chứa cinnamaldehyde

Có thể kể đến cà chua, chocolate và các loại trái cây họ cam quýt.

7. Thực phẩm nhiều chất béo

Bao gồm thịt nhiều mỡ, đồ chiên rán, mỡ lợn... và được khuyến nghị nên hạn chế.

Vì sao người bị rosacea cần chú ý đến chế độ ăn?

Rosacea là một bệnh da mạn tính, thường tái đi tái lại với các biểu hiện như đỏ mặt, nóng bừng hoặc cảm giác khó chịu trên da. Ở một số người, thực phẩm có thể trở thành yếu tố kích hoạt triệu chứng.

Rượu có thể làm giãn mạch. Trong khi đó, đồ uống nóng và thực phẩm cay có thể kích thích kênh TRPV1 liên quan đến điều hòa thân nhiệt và phản ứng thần kinh, từ đó khiến một số người dễ xuất hiện tình trạng đỏ bừng trên mặt hơn.

Ngoài ra, thực phẩm chứa cinnamaldehyde có thể kích thích kênh TRPA1 và được cho là có liên quan đến việc kích hoạt các triệu chứng rosacea ở một số trường hợp.

Tuy nhiên, không phải ai mắc rosacea cũng phản ứng với cùng một loại thực phẩm. Vì vậy, chế độ ăn nên được điều chỉnh dựa trên triệu chứng thực tế của từng người và tư vấn của bác sĩ.

Riêng với niacin và nhóm thực phẩm nhiều chất béo được đề cập trong danh sách, bằng chứng về mối liên hệ trực tiếp với rosacea hiện chưa đủ mạnh. Do đó, thay vì tự ý loại bỏ hoàn toàn, mọi người có thể ưu tiên ăn ở mức vừa phải và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Không cần nhịn đói nhưng thực đơn có thể trở nên đơn điệu

Theo người phụ nữ, chế độ ăn cô áp dụng có nguyên tắc gần với kiểu ăn chống viêm. Ưu điểm lớn nhất là không phải cố tình nhịn đói. Tuy nhiên, khi loại bỏ hoặc hạn chế nhiều nhóm thực phẩm, số lượng món có thể lựa chọn giảm xuống, khiến bữa ăn dễ trở nên đơn điệu.

Nếu muốn áp dụng, cô cho rằng mỗi người nên điều chỉnh thực phẩm tùy tình trạng của bản thân. Cách chế biến cũng nên ưu tiên đơn giản như luộc, xào nhanh với ít dầu và hạn chế các loại gia vị kích thích như hành, gừng, tỏi, ớt.

Cô chia sẻ quan điểm rằng giảm cân và cải thiện ngoại hình đều là những mục tiêu tích cực, nhưng điều quan trọng là không nên biến quá trình này thành cuộc chiến với cơ thể. Thay vào đó, một chế độ ăn ngắn hạn nên hướng đến việc hình thành lối sống lành mạnh có thể duy trì lâu dài.

Giảm 7,5kg là trải nghiệm cá nhân, không phải công thức giảm cân

Cần lưu ý, việc người phụ nữ giảm từ 60kg xuống 52,5kg chỉ là một trường hợp cá nhân. Thay đổi cân nặng thực tế có thể chịu ảnh hưởng bởi tổng lượng năng lượng nạp vào, lựa chọn thực phẩm, mức độ vận động, giấc ngủ và nhiều yếu tố khác. Vì vậy, không thể kết luận rằng việc giảm 7,5kg là kết quả trực tiếp của danh sách thực phẩm dành cho người bị rosacea.

Đặc biệt, người mắc rosacea hoặc các bệnh da mạn tính khác không nên tự ý loại bỏ quá nhiều nhóm thực phẩm trong thời gian dài. Nếu nhận thấy một món ăn cụ thể thường đi kèm tình trạng đỏ mặt, nóng rát hoặc các triệu chứng bất thường khác, có thể ghi lại thực phẩm đã ăn cùng diễn biến của làn da, sau đó trao đổi với bác sĩ da liễu để tìm ra yếu tố kích hoạt phù hợp.

Giảm cân cũng không nhất thiết phải đi kèm với những chế độ ăn khắc nghiệt. Một chế độ ăn cân bằng, đủ chất và có thể duy trì lâu dài mới là nền tảng quan trọng hơn cả đối với sức khỏe.