Ở tuổi U60, Lê Tư vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vóc dáng gọn gàng, vòng eo thon thả cùng làn da căng mịn gần như không dấu vết thời gian. Không chạy theo những phương pháp giảm cân cực đoan, nữ diễn viên nổi tiếng của Hong Kong lại duy trì những thói quen rất đơn giản nhưng đều đặn mỗi ngày. Trong đó, bí quyết buổi sáng của cô được nhiều phụ nữ quan tâm vì vừa giúp giảm phù nề, giữ cơ thể nhẹ nhàng, vừa hỗ trợ làn da tươi tắn, khỏe khoắn suốt cả ngày dài. Đó chính là uống nước lọc đầy đủ mỗi ngày.

Bí quyết đầu tiên sau khi thức dậy của Lê Tư: Uống nước ấm

Theo chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, việc đầu tiên Lê Tư làm sau khi thức dậy là uống nước ấm. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là thói quen được rất nhiều chuyên gia sức khỏe đánh giá cao.

Sau một đêm ngủ dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ do quá trình hô hấp và trao đổi chất liên tục diễn ra. Nếu không bổ sung nước kịp thời, cơ thể dễ xuất hiện tình trạng mệt mỏi, da xỉn màu, tuần hoàn chậm và dễ tích nước gây phù nề mặt hoặc tay chân.

Uống một cốc nước ấm vào buổi sáng giúp cơ thể "đánh thức" hệ tuần hoàn nhẹ nhàng hơn. Nước ấm còn hỗ trợ thúc đẩy trao đổi chất, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hỗ trợ đào thải bớt lượng muối dư thừa, một trong những nguyên nhân gây sưng phù sau khi ngủ dậy.

Nhiều phụ nữ thường thấy khuôn mặt sưng nhẹ vào buổi sáng, đặc biệt vùng mắt. Điều này có thể liên quan đến việc ăn mặn, ngủ muộn hoặc uống quá nhiều nước vào ban đêm. Việc bổ sung nước đúng thời điểm vào sáng sớm giúp cơ thể cân bằng dịch tốt hơn, từ đó giảm cảm giác nặng nề và uể oải.

Không chỉ hỗ trợ vóc dáng, thói quen này còn rất tốt cho làn da phụ nữ. Khi cơ thể đủ nước, da sẽ duy trì được độ ẩm tự nhiên, hạn chế tình trạng khô ráp, bong tróc và giúp da trông căng khỏe hơn.

Duy trì uống đủ nước cả ngày để cơ thể luôn nhẹ nhàng

Ngoài cốc nước ấm buổi sáng, Lê Tư còn duy trì thói quen uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày, mỗi ly khoảng 200-250ml.

Nhiều người nghĩ chỉ cần uống nước khi khát là đủ. Tuy nhiên, cảm giác khát thực tế xuất hiện khi cơ thể đã bắt đầu thiếu nước. Việc uống nước đều đặn trong ngày sẽ giúp duy trì hoạt động ổn định của cơ thể, hỗ trợ lưu thông máu, điều hòa thân nhiệt và giảm cảm giác mệt mỏi.

Để nhắc bản thân uống nước thường xuyên, nữ diễn viên có một mẹo rất đơn giản: luôn mang theo chai nước bên mình và đặt ở vị trí dễ nhìn thấy. Đây cũng là cách được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên áp dụng vì giúp hình thành phản xạ uống nước tự nhiên hơn.

Không dừng lại ở đó, cô còn đặt lời nhắc trên điện thoại cách khoảng 1-2 giờ để đảm bảo cơ thể luôn được cấp đủ nước. Với phụ nữ hiện đại thường xuyên bận rộn, đây là mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích vì rất nhiều người quên uống nước khi làm việc liên tục.

Khi cơ thể đủ nước, quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt hơn. Một số nghiên cứu còn cho thấy uống nước đầy đủ có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn không cần thiết, hạn chế việc ăn vặt vô thức trong ngày.

Bí quyết giúp giảm sưng mặt buổi sáng: Hạn chế uống nhiều nước vào ban đêm

Một thói quen đáng chú ý khác của Lê Tư là phân bổ lượng nước chủ yếu vào ban ngày và giảm dần vào buổi tối.

Cô hạn chế uống nhiều nước khoảng 3-4 giờ trước khi đi ngủ. Đây là bí quyết được nhiều người đẹp châu Á áp dụng để giảm tình trạng mặt sưng húp vào sáng hôm sau.

Khi uống quá nhiều nước sát giờ ngủ, cơ thể có xu hướng giữ nước nhiều hơn trong lúc nghỉ ngơi. Điều này dễ khiến vùng mắt hoặc khuôn mặt bị phù nhẹ sau khi thức dậy. Ngoài ra, uống nhiều nước buổi tối còn khiến nhiều người phải thức dậy đi vệ sinh giữa đêm, làm giấc ngủ bị gián đoạn.

Giấc ngủ kém chất lượng không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến làn da và tốc độ lão hóa. Vì vậy, việc điều chỉnh thời điểm uống nước hợp lý cũng là một phần quan trọng giúp giữ gìn vóc dáng và nhan sắc.

Thêm vài lát chanh để việc uống nước bớt nhàm chán

Một mẹo nhỏ khác được Lê Tư duy trì là thêm vài lát chanh vào nước uống.

Chanh giúp nước có hương vị dễ chịu hơn, tạo cảm giác sảng khoái và giúp nhiều người uống nước dễ dàng hơn thay vì cảm thấy "ngán nước lọc". Ngoài ra, chanh còn chứa vitamin C – dưỡng chất có vai trò hỗ trợ chống oxy hóa và góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý không nên lạm dụng nước chanh quá chua hoặc uống khi bụng quá đói nếu có vấn đề dạ dày.