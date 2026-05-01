Từng tăng vọt 10kg! Cựu idol đình đám Hàn Quốc U50 vẫn giảm ngoạn mục 15kg sau 7 tháng nhờ bỏ đúng "1 loại thực phẩm"

Cựu thành viên nhóm nhạc nữ huyền thoại "Jewelry" - Seo In-young vốn luôn được người hâm mộ yêu mến nhờ hình ảnh "gái hư" thẳng thắn, cá tính, thậm chí cô còn được mệnh danh là "Cardi B phiên bản Hàn".

Sở hữu vóc dáng nóng bỏng là vậy, nhưng Seo In-young từng thú nhận có khoảng thời gian cô mất kiểm soát khiến cân nặng tăng vọt 10kg. Giờ đây ở tuổi 41, cô không chỉ lấy lại vóc dáng đỉnh cao mà còn thon gọn hơn cả trước kia.

Mới đây, nữ ca sĩ đã tiết lộ bí quyết cắt giảm cân nặng nhờ điều chỉnh chế độ ăn và bỏ hẳn "1 loại thực phẩm", giúp cô giảm thành công 15kg chỉ trong 7 tháng, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Từng béo đến mức không nhận ra chính mình! Hạ quyết tâm giảm cân sau khi xem ảnh báo chí chụp

Khi xuất hiện trên chương trình "You Quiz on the Block", Seo In-young thú nhận trước đây vì quá đam mê ẩm thực - "được ăn ngon là điều hạnh phúc nhất" nên cô hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của cơ thể.

Chỉ đến khi nhìn thấy những bức ảnh do báo chí chụp, cô mới bàng hoàng tự hỏi: "Sao mình lại trở nên thế này?". Ngay cả chính bản thân cũng thấy sốc, cô quyết định bắt đầu hành trình giảm cân nghiêm túc.





Bỏ cơm trắng suốt 7 tháng! Cắt đứt hoàn toàn thói quen ăn đêm

Ngày 29 tháng trước, trên kênh YouTube cá nhân, Seo In-young đã chia sẻ nhật ký giảm cân và tự tay vào bếp làm món Kimbap phiên bản ít đường cùng canh tương (Doenjang-jjigae) để công khai chế độ ăn của mình.

Cô chia sẻ thay đổi lớn nhất trong lần giảm cân này là loại bỏ tinh bột tinh chế và cơm trắng ra khỏi khẩu phần ăn suốt 7 tháng qua. Nữ ca sĩ thẳng thắn: "Cơm trắng thực sự rất dễ gây béo, lượng đường trong máu cũng tăng lên nhanh chóng". Vì vậy, hiện tại cô gần như không đụng đến cơm trắng mà chủ yếu theo chế độ ăn ít đường (low-sugar).

Động lực để cô bỏ cơm đến từ quan niệm sức khỏe của những người bạn xung quanh. Sau khi nghe bạn bè kể về việc giảm ăn cơm trắng để cải thiện sức khỏe gia đình, cô đã thử áp dụng và không ngờ trạng thái cơ thể lẫn cân nặng thực sự thay đổi rõ rệt.

Bên cạnh việc bỏ cơm, cô cũng từ bỏ thói quen ăn đêm lúc 2 giờ sáng. Dù trước đây luôn cảm thấy thèm ăn vào ban đêm, nhưng để giảm cân, cô đã nhẫn tâm điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt: "Đã hơn 7 tháng rồi tôi không ăn đêm và không chạm vào carbohydrate".

Kiểm soát cơn thèm ăn bằng "trứng nướng và thực phẩm thô"

Về thực đơn cụ thể, Seo In-young cho biết trong giai đoạn giảm cân, cô thường xuyên ăn trứng nướng và áp dụng liệu pháp thực phẩm tươi sống (ăn các nguyên liệu tự nhiên chưa qua chế biến nhiệt cao). Đặc biệt, cô có thói quen ăn trứng nướng vào bữa sáng. Cô cười nói ban đầu cứ ngỡ sẽ nhanh chán, nhưng không ngờ vị của nó lại khá ngọt và ngon.

Việc ăn trứng nướng buổi sáng giúp cô giảm cảm giác đói và tránh được tình trạng ăn quá mức vào các bữa sau. Cô cũng tiết lộ mình không hề bỏ lòng đỏ trứng vì tin rằng trong lúc giảm cân vẫn có thể ăn lòng đỏ nếu kiểm soát được lượng calo nạp vào.

Thành quả lớn nhất của Seo In-young lần này không chỉ là con số trên bàn cân, mà là lấy lại cảm giác kiểm soát chính mình. Gần đây, cô đã tái khởi động các hoạt động giải trí sau 10 năm và mở kênh YouTube riêng với tuyên ngôn: "Thẳng thắn chính là ưu điểm của tôi". Người hâm mộ đang rất mong chờ sự trở lại đầy tự tin và khỏe mạnh của cô!