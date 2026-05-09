Ảnh hậu gạo cội Hong Kong Diệp Đồng (62 tuổi) khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Milan mới đây đã khiến toàn bộ khán phòng kinh ngạc với tạo hình nguyên cây trắng khoe vòng eo thon gọn. Không chỉ có đường eo săn chắc, những múi cơ bụng ẩn hiện cùng trạng thái tinh thần đỉnh cao khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán: "Đây thực sự là 62 tuổi sao?".

Thực tế, Diệp Đồng từng chia sẻ rằng cô không hề ăn kiêng cực đoan. Thay vào đó, cô dựa vào việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt, duy trì thời gian biểu điều độ và ăn uống đơn giản để từ từ xây dựng cơ địa khó tăng cân. Thậm chí các bác sĩ cũng xác nhận rằng những phương pháp này thực sự giúp duy trì quá trình trao đổi chất và làm chậm lão hóa.

Sinh hoạt điều độ quan trọng hơn ăn kiêng

Diệp Đồng tiết lộ sau đại dịch, cô đã điều chỉnh lại nhịp sống của mình. Từ thói quen thức khuya, cô chuyển sang thức dậy lúc 7 giờ sáng và đi ngủ trước 10 giờ 30 phút tối hàng ngày. Cô nhận thấy không chỉ tinh thần tốt lên mà cơ thể cũng ít bị phù nề hơn, cân nặng thậm chí còn giảm đi một cách tự nhiên.

Nhiều bác sĩ chỉ ra rằng việc thức khuya lâu ngày dễ làm rối loạn hormone và kiểm soát cơn thèm ăn, khiến cơ thể dễ tích tụ mỡ thừa. Khi nhịp sinh hoạt ổn định, hiệu quả trao đổi chất và phục hồi của cơ thể sẽ tăng lên, rất có lợi cho việc giảm mỡ và chống lão hóa.

Giãn cơ buổi sáng cho cơ thể nhẹ nhàng

Ngoài giờ giấc cố định, Diệp Đồng còn có thói quen giãn cơ vào buổi sáng. Cô tin rằng vận động cơ thể nhẹ nhàng vào sáng sớm sẽ giúp cả ngày cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đặc biệt khi tuổi tác tăng dần, thay vì vận động cường độ cao, cô chú trọng hơn vào độ dẻo dai và lưu thông máu của cơ thể.

Thực tế, giãn cơ buổi sáng không chỉ giúp đánh thức cơ bắp mà còn cải thiện tình trạng cứng khớp và phù nề do ngồi lâu. Những động tác kéo giãn đơn giản, xoay vai gáy hay kích hoạt vùng lõi (core) đều có thể tăng cường sự linh hoạt, đặc biệt hiệu quả với những ai muốn giảm mỡ bụng và cải thiện vóc dáng.

Ăn sáng đúng cách giúp giảm cân dễ hơn

Nhiều người việc đầu tiên làm khi giảm cân là bỏ bữa sáng, nhưng Diệp Đồng lại rất coi trọng nội dung bữa sáng của mình. Cô từng chia sẻ bữa sáng thường ngày gồm cà phê kèm với trứng và bánh mì. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng nó cung cấp đồng thời protein, carbohydrate và một lượng chất béo vừa đủ.

Trứng giúp tăng cảm giác no, tránh việc ăn bù quá mức vào buổi trưa; lượng tinh bột vừa phải giúp ổn định đường huyết và tinh thần. Các bác sĩ cho rằng so với việc cắt giảm tinh bột cực đoan hoặc nhịn ăn hoàn toàn, một bữa sáng cân bằng thực tế giúp quá trình trao đổi chất vận hành bình thường hơn.

Ăn sáng giảm cân thế nào là phù hợp nhất? Bác sĩ đề xuất 3 trọng điểm

Muốn dựa vào bữa sáng để hỗ trợ giảm mỡ, chìa khóa không phải là ăn càng ít càng tốt mà là "ăn vừa đủ". Bác sĩ đưa ra lời khuyên:

- Ưu tiên Protein: Như trứng, sữa chua không đường hoặc sữa đậu nành.

- Kết hợp tinh bột tốt: Ví dụ bánh mì nguyên cám, khoai lang hoặc yến mạch.

- Bổ sung chất xơ: Thêm trái cây hoặc rau xanh.

Đặc biệt, nhiều bạn nữ chỉ uống cà phê vào bữa sáng, điều này dễ dẫn đến dao động đường huyết lớn, khiến bạn càng dễ thèm ăn vặt hơn. Nếu muốn duy trì vóc dáng săn chắc như Diệp Đồng, việc điều chỉnh bắt đầu từ bữa sáng mỗi ngày chính là thói quen "giảm cân chậm mà chắc" dễ thực hiện nhất.