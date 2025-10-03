Phú bà chịu chơi nhất vịnh Bắc Bộ đây rồi: Mỗi ngày đưa cả gia đình đến 1 nước, đỉnh thế này chồng nào chán được!

Ở nhiều gia đình, bữa cơm chỉ đơn giản là nơi cả nhà ngồi quây quần sau một ngày dài. Nhưng ở trong căn biệt thự triệu đô nhà phú bà Ngô Thùy Linh, mỗi bữa cơm lại giống như một "chuyến du lịch" đặc biệt, khám phá ẩm thực khắp mọi miền, mọi quốc gia trên thế giới mà không cần hộ chiếu... chỉ cần chiếc bàn ăn và sự khéo léo thú vị của "đầu bếp" kiêm "diễn viên múa", kiêm "đạo diễn hình ảnh", kiêm cả phục trang đạo cụ... nói chung là kiêm đủ thứ của vị phú bà 8x này.

Phú bà Ngô Thùy Linh đưa cả nhà đi Nhật với món lẩu miso và mochi kem.

Đó cũng chính là điều khiến người xem không thể rời mắt khỏi kênh TikTok của vị phú bà 8x này. Ngô Thùy Linh thường xuyên tìm hiểu và khám phá các món ăn mới lạ từ khắp nơi và tự tay nấu nướng cho cả gia đình cùng thưởng thức.

Chưa kể, mỗi lần đứng bếp nấu một món ăn theo chủ đề nào đó, cô lại chuẩn bị trang phục hợp hoàn cảnh và trang hoàng nhà cửa, không gian bếp theo đúng phong cách vùng miền, phong cách quốc gia của món ăn đó.

Mới vài ngày trước, cả nhà mới "đặt chân" tới Nhật Bản qua set sushi cá hồi cuộn cơm cầu kỳ, cô mặc nguyên bộ kimono với họa tiết hoa anh đào, trang điểm và làm tóc y như một thiếu nữ đến từ đất nước mặt trời mọc, tự tay nấu nướng và bày biện, giới thiệu các món ăn để chồng và các con cùng thưởng thức. Thậm chí vị phú bà này còn rủ cả chồng, các con cùng tham gia góp vui, cùng vào bếp chuẩn bị các món ăn với cô.

Hôm sau cô đã lại đưa cả nhà sang Trung Quốc, với ẩm thực cung đình, và đương nhiên cả nhà lại được thưởng thức món ăn trong không khí cung đình xưa với màn trình diễn của "Tiểu Yến Tử" Ngô Thùy Linh. Một bàn toàn là các món yến tiệc cung đình, người xem vừa ngưỡng mộ tại nấu nướng của phú bà 8x vừa được "hưởng ké" không khí hoàng cung từ gia đình cô.

Hay như có hôm nổi hứng lên làm món Hàn Quốc, vị phú bà này cũng phải lên đồ từ A - Z với bộ hanbok truyền thống của đất nước củ sâm, kèm theo giao diện không thể "nàng Dae Jang-geum" hơn thế, để vào bếp chuẩn bị cơm cho chồng con thưởng thức.

Mỗi bữa cơm gia đình như một buổi tiệc linh đình với đủ món ngon được phú bà dày công chuẩn bị, cùng với đó là cả một màn trình diễn, những tiết mục giao lưu văn hóa đến từ khắp quốc gia trên thế giới, mỗi ngày lại là một điều thú vị mà cô dành riêng cho gia đình nhỏ của mình.

Thỉnh thoảng chồng và 2 con của cô thường đùa: "Ở nhà ăn cơm với mẹ là phải chuẩn bị tinh thần, vì hôm nay không biết mình sẽ đi đâu, gặp ai, ăn món gì." Nhưng có lẽ chính nhờ vậy, tổ ấm của họ lúc nào cũng rộn rã, không bao giờ thiếu tiếng cười.

Mỗi bữa ăn của gia đình đều được bài chí như một bữa tiệc tại nhà hàng 5 sao.

Đến mức, mỗi ngày xem clip của vị phú bà 8x này, dân tình cũng được "vui lây". Thậm chí có người còn đùa rằng: "gia đình 4 người mà làm như 40 quốc tịch","nhà này mỗi ngày đi một nước là có thật"...

Là một phú bà, nữ CEO điều hành một phòng khám về da liễu và răng hàm mặt tại Hà Nội, Ngô Thùy Linh bận rộn với công việc kinh doanh của mình, nhưng cô từng chia sẻ, cứ đúng 5 giờ chiều là cô tan làm và về nhà nấu cơm cho chồng con.

Nhiều khi bày biện công phu mất nhiều thời gian quá, 9h tối cả nhà mới được ăn cơm, nhưng mọi người trong gia đình đều rất vui vẻ vì mỗi bữa cơm lại là rất nhiều những điều thú vị đang chờ đón.

Nữ CEO Ngô Thùy Linh chẳng cần tìm bí quyết hạnh phúc ở đâu xa. Với cô, chỉ cần cả nhà ngồi lại bên nhau, ăn một bữa cơm đầy ắp tiếng cười là đã đủ trọn vẹn. Có thể hôm nay "đi Nhật", ngày mai "sang Pháp", nhưng cuối cùng thì hành trình tuyệt vời nhất vẫn là hành trình cả gia đình cùng đồng hành với nhau qua từng món ăn do tự tay cô vun vén, chuẩn bị.



