Nhà hào môn chọn dâu "bá đạo" thế này: Đại gia Sài thành chốt đơn sau khi xem tên, phú bà "đặt gạch" từ thời đi học

Trong xã hội hiện đại, chuyện làm dâu nhà giàu vẫn luôn là chủ đề được dư luận quan tâm. Không chỉ bởi những lễ cưới xa hoa, của hồi môn bạc tỷ, mà còn bởi cách các bậc phụ huynh "chấm" con dâu tương lai thường mang màu sắc rất riêng. Điển hình như câu chuyện của Vân Tiny – nàng dâu nhà "ông trùm" ngành điện tử TP.HCM hay Mai Tây – hot girl đời đầu 10X được mẹ chồng rước hẳn về nuôi từ khi còn đi học.

Chinh phục gia đình chồng bằng sự lễ phép và 3 "điều kiện" đặc biệt

Cặp đôi Fabo Nguyễn (Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1987) và Vân Tiny (Nguyễn Hải Vân, sinh năm 1992) từng gây bão mạng khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau gần 1 thập kỷ. Đặc biệt, chính bố mẹ Fabo – vợ chồng "ông trùm" điện tử TP.HCM đã tiết lộ câu chuyện chọn dâu, khiến nhiều người bất ngờ.

Trước khi cưới, bố Fabo từng nhờ bạn xem tên của con trai và Vân Tiny. Kết quả chỉ sau nửa tiếng, người này đã khẳng định: "Về phải cưới liền" . Về làm dâu, Vân Tiny được lòng cả nhà chồng bởi sự yêu thương, chu đáo với chồng con.

Trước khi cưới, bố Fabo từng nhờ bạn xem tên của con trai và Vân Tiny.

Mẹ chồng lại càng ưng nàng dâu từ chi tiết nhỏ: ngay buổi ra mắt đầu tiên, Vân Tiny đã cởi dép và đặt gọn gàng, khi ra về cũng cúi nhặt dép và đặt ngay ngắn. Hành động tưởng chừng nhỏ bé nhưng thể hiện sự lễ phép, quy củ mà bà vô cùng trân trọng.

Tuy vậy, để con trai được cưới vợ, "ông bà trùm" đưa ra ba điều kiện nghiêm khắc:

Fabo vẫn phải tiếp tục đi học.

Không được "liếc mắt" nhìn cô gái nào khác.

Cha mẹ ruột hay cha mẹ vợ đều phải đối xử như nhau.

Nếu không thực hiện được, cuộc hôn nhân này sẽ không được chấp nhận.

Gia đình hạnh phúc nhà Vân Tiny và Fabo Nguyễn

Trải qua bao năm, Vân Tiny và Fabo vẫn hạnh phúc bên nhau, đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Dù gia đình hào môn sung túc, cả hai vẫn trăn trở trước việc sinh thêm bé thứ hai vì lo gánh nặng tài chính. Như Vân Tiny chia sẻ: "Nuôi một đứa con rất tốn kém, nên Tiny bảo chồng phải học cách tiết kiệm lại thì mới đồng ý sinh tiếp".

Được mẹ chồng "chốt đơn" rồi rước về nuôi từ khi học cấp 3

Nếu như Vân Tiny ghi điểm bằng sự lễ phép thì câu chuyện của Mai Tây – hot girl sinh năm 2000 lại gây chú ý vì sự cưng chiều hiếm có từ phía gia đình chồng.

Mai Tây và thiếu gia Đình Khang quen nhau từ năm 2016, khi chàng trai giả vờ mua hàng để làm quen. Sau thời gian tìm hiểu, mối quan hệ của cả hai bước sang trang mới khi Mai Tây bị ốm nặng. Đình Khang và bà nội lập tức về tận Cần Thơ thăm nom, đồng thời đặt vấn đề đưa cô lên TP.HCM sống cùng gia đình. Khi ấy, Mai Tây vẫn chỉ là nữ sinh cấp 3.

Từ đó, nàng hot girl sống trong biệt thự trăm tỷ, được mẹ chồng – doanh nhân Mai Thủy xem như con gái ruột. Chính bà từng chia sẻ: "Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là 2 đứa thương nhau thật lòng. Có bỏ ra bao nhiêu mình cũng không tiếc".

Đám cưới của cặp đôi tổ chức vào tháng 3/2024 đã gây xôn xao vì màn trao hồi môn "khủng": từ vàng miếng, nhẫn mua từ 2014, 5.000 USD tiền mặt, đến bộ trang sức kim cương hàng chục tỷ đồng mà mẹ chồng chuẩn bị sẵn cho đôi trẻ.

Thế nhưng điều khiến Mai Tây được lòng mẹ chồng không phải vật chất, mà lại đến từ một đặc điểm giản dị: luôn cười. Mẹ chồng tâm sự: "Lúc nào cũng tươi hết, nói gì cũng cười, mở mắt ra là cười. Nói chung cô bé này là cô bé cười chứ không phải là Mai Tây nữa".

Mai Tây rất được lòng mẹ chồng

Không chỉ gần gũi với mẹ chồng, Mai Tây còn có mối quan hệ thân thiết như ruột thịt giữa hai bên thông gia. Cô tiết lộ: "Ba Việt (bố chồng) rất quý ba mình, ba mình cũng vậy. Hai mẹ cũng hay nói chuyện, tình cảm vẫn ở đó dù không gặp thường xuyên".

Hai câu chuyện, hai cách chọn dâu khác nhau nhưng đều phản ánh điểm chung: sự tinh tế, nhân cách và tình cảm chân thành mới là yếu tố chinh phục được gia đình chồng, chứ không phải xuất thân hay vật chất.

Ở Vân Tiny là sự lễ phép, quy củ; ở Mai Tây là năng lượng tích cực, nụ cười rạng rỡ. Họ đã chứng minh, để bước vào gia đình hào môn, điều cần nhất không phải mác "hot girl" hay nhan sắc lộng lẫy, mà chính là cách đối nhân xử thế, thái độ sống.