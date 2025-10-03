Chồng đi họp lớp ôm ấp tình cũ còn lý do "anh say rồi", vợ nóng mắt có pha xử lý không thể chất hơn!

Câu nói “tình cũ không rủ cũng đến” từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít phụ nữ. Bởi một khi người đàn ông để “quá khứ” xen vào hiện tại, hạnh phúc gia đình rất dễ rơi vào sóng gió. Trên một diễn đàn mạng, mới đây tài khoản của chị T. (Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện thực tế của chính mình, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em.

Chuyến họp lớp nhiều “ẩn số”

Theo lời kể, tháng 4 năm ngoái, chồng chị T. tham gia buổi họp lớp đại học sau 15 năm ra trường. Sự kiện được tổ chức tại Đà Nẵng, mỗi thành viên góp 3 triệu đồng để chi phí ăn ở, vui chơi. Điều khiến chị T. lăn tăn là trong lớp có sự xuất hiện của người yêu cũ của chồng.

Ảnh minh họa

“Tôi nói ra thì chồng gạt đi ngay. Anh ấy bảo: ‘Em nghĩ linh tinh, bọn anh chỉ là bạn. Ai cũng có gia đình riêng rồi, sao phải tránh nhau. Đây là họp lớp chứ có phải hẹn hò riêng đâu’. Tôi nghe vậy nhưng trong lòng vẫn không yên. Người ta mới có câu ‘tình cũ không rủ cũng tới’ chứ đâu phải tự nhiên. Tuy vậy, tôi vẫn tôn trọng khoảng không riêng của chồng và đồng ý để anh đi”, chị T. chia sẻ.

Ngày đầu tiên, chồng chị vẫn gọi điện về báo lịch trình, thể hiện sự quan tâm. Nhưng sang ngày thứ hai, anh bắt đầu ít liên lạc, trả lời tin nhắn ngắn gọn: “Anh đang bận”, “Anh say rồi”… Trưa hôm ấy, chị T. bất ngờ khi thấy trên Facebook có hình ảnh chồng mình bị tag cùng tình cũ: cả hai ngồi sát nhau hát karaoke, tạo dáng khá tình tứ. Điều đáng nói là bức ảnh được để chế độ “chỉ mình tôi”, nhưng do vợ chồng chia sẻ mật khẩu nên chị T. vẫn nhìn thấy. “Thật sự tôi sốc, nhưng nghĩ mình nổi nóng lúc này cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi quyết định hành động theo cách khác”, chị kể.

Pha xử lý khiến chồng “tái mặt”

Chị T. nhanh chóng thu dọn quần áo của ba mẹ con, bỏ vào vali rồi chụp ảnh gửi cho chồng kèm tin nhắn: “Chìa khóa nhà em gửi hàng xóm, lúc nào về thì qua lấy”. Quả nhiên, chỉ chưa đầy một phút sau, chồng chị gọi dồn dập, hoang mang hỏi mẹ con chị đi đâu.

Không dừng lại ở đó, chị T. gửi thêm ảnh chồng ngồi cạnh tình cũ cùng lời nhắn: “Anh vui tình cũ thì mẹ con em cũng đi tìm niềm vui riêng. 50 triệu anh mới đưa, em đưa con đi du lịch”.

Chị lập tức tắt máy, đưa các con ra sân bay. Khi mở điện thoại trở lại, chị thấy gần 20 cuộc gọi nhỡ cùng hàng chục tin nhắn. Người chồng giải thích rằng do bạn bè trêu chọc, trong lúc say anh mới ngồi hát cùng tình cũ, chứ hoàn toàn không có tình ý.

Hôm trở về, anh mang theo nhiều quà, đồng thời liên tục xin lỗi vợ rối rít.

Câu chuyện của chị T. nhận được nhiều bình luận ủng hộ. Nhiều người cho rằng chị đã chọn cách xử lý khéo léo, vừa khiến chồng nhận ra sai lầm, vừa giữ được hình ảnh của bản thân.

“Quá khứ là chuyện đã qua, ai cũng có. Nhưng đã lập gia đình thì nên biết đâu là giới hạn. Đừng để quá khứ làm tổn thương người kề bên mình mỗi ngày”, chị T. viết ở cuối bài đăng.

Hạnh phúc thật sự nằm ở hiện tại và tương lai, chỉ khi biết trân trọng, người đàn ông mới giữ được gia đình bền vững.