Cô gái An Giang làm dâu xứ chùa Vàng: Phú bà không dựa chồng và 5 thỏa thuận hôn nhân bất ngờ

Angela Chu, tên thật Minh Châu, từng nổi danh với biệt danh "Phạm Băng Băng Việt Nam" nhờ gương mặt có nhiều nét giống minh tinh Trung Quốc sau phẫu thuật thẩm mỹ. Ở tuổi 20, cô gái gốc An Giang đã tự lập, sở hữu nhà cửa, xe hơi và hàng hiệu. Đến tháng 9/2019, Angela Chu khiến cộng đồng mạng xôn xao khi kết hôn cùng doanh nhân Thái Lan hơn cô 15 tuổi, chính thức bước vào cuộc sống hào môn tại xứ chùa Vàng.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 32

Sau đám cưới, Angela Chu sống cùng gia đình chồng trong một biệt thự rộng lớn. Căn bếp riêng từng được cô chia sẻ có diện tích 76m², nội thất nhập khẩu, chi phí đầu tư khoảng 3,7 tỷ đồng. Không chỉ vậy, gia đình chồng cô sở hữu loạt tài sản lớn: bất động sản tại Thái Lan và Thụy Điển, nhà máy nhựa, xưởng đóng du thuyền, và bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Tính đến năm 2025, Angela Chu vẫn giữ được sức hút với nhan sắc trẻ trung, được chồng yêu chiều, thường xuyên xuất hiện trong những chuyến du lịch sang trọng. Trên trang cá nhân, cô cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh đời sống viên mãn cùng chồng và gia đình.

Tuy nhiên, khác với hình dung "làm dâu hào môn chỉ biết sống dựa", Angela Chu khẳng định bản thân vẫn tự chủ về kinh tế. Cô tiếp tục kinh doanh, livestream bán hàng và kiếm tiền riêng để lo cho 4 người em ăn học. Trước những lời chê bai như "lấy chồng đại gia mà còn bán hàng online", cô phản pháo:

"Chồng giàu là chuyện của chồng, còn phụ nữ không có quyền làm kinh tế riêng à? Châu livestream bán này, bán kia không bao giờ thấy xấu hổ. Ngược lại, Châu tự hào, hạnh phúc về công việc mình làm lắm. Vì nhờ có thu nhập riêng, Châu lo cho gia đình ở Việt Nam, lo cho 4 em học đại học. Nếu ở nhà chồng nuôi, người này người kia chỉ trích, coi thường thì sao?".

Cô còn thẳng thắn thừa nhận: "Không biết có phải do lúc trước nhà nghèo thiếu thốn, nên thành ra giờ Châu phải làm việc, phải có 'quỹ đen riêng' mới thấy an toàn".

Bí quyết giữ hôn nhân bền vững

Lấy chồng tỷ phú, Angela Chu gây chú ý với những "thỏa thuận hôn nhân" khá đặc biệt. Cô đặt ra "5 không" với chồng và chính mình: không mặc đồ hở hang khi livestream, không kinh doanh hàng hóa bất hợp pháp, không chia sẻ quan điểm tôn giáo – chính trị, không khoe tài sản không thuộc sở hữu và tuyệt đối không đăng tải hình ảnh Hoàng gia Thái Lan.

Khác với nhiều cặp vợ chồng luôn khuyến khích "chia sẻ mọi điều", vợ chồng Angela Chu thống nhất không bàn luận sâu về quan điểm riêng để tránh tranh cãi. Chính sự thẳng thắn ngay từ đầu đã giúp cuộc sống hôn nhân của họ giữ được cân bằng.

Dẫu vậy, việc làm dâu tại Thái Lan cũng có những thử thách văn hóa. Angela từng kể:

"Hồi Châu mới lấy chồng, bởi vì Thái Lan có truyền thống là quỳ sạp xuống và lạy người lớn tuổi, những người mình kính trọng. Nguyên hôm cưới bên Thái là chân tay tê bì, đầu óc quay cuồng vì lạy luôn. Nhưng nhập gia tùy tục, giờ Châu quen rồi nên đi chùa hay sinh nhật mẹ chồng đều có ảnh 2 vợ chồng quỳ xếp chân để chụp ảnh đó".

Với Angela Chu, hạnh phúc gia đình không nằm ở việc hy sinh tất cả cho chồng con, mà trước hết là biết yêu thương chính mình: "Không phải phụ nữ cứ hy sinh hết mình cho chồng cho con là gia đình hạnh phúc. Mình không yêu bản thân mình thì sao bắt người khác trân trọng, thương yêu mình được".

Từ một hot girl từng bị hoài nghi vì "dao kéo" đến người vợ tỷ phú sống giữa biệt thự và siêu xe, Angela Chu vẫn giữ được tinh thần tự lập, không để bản thân bị định nghĩa bởi danh xưng "vợ đại gia".

Ở tuổi 32, cô trở thành hình mẫu của phụ nữ hiện đại: đẹp để tự tin, độc lập để không bị xem thường, và thông minh để biết đặt ra ranh giới trong hôn nhân.

Cuộc sống của Angela Chu hôm nay cho thấy một thông điệp rõ ràng: Hôn nhân không phải là đích đến, mà là hành trình. Hành trình ấy chỉ thật sự bền vững khi mỗi người phụ nữ biết cách giữ phần riêng cho mình, dù sống trong "hành lang siêu xe" hay giữa một mái nhà bình dị.