"Phốt căng" nhất MXH: Chồng "xúc tép nuôi cò", vợ bỏ nhà đi còn thú nhận cái thai 7 tháng trong bụng là của tình nhân cùng nhiều diễn biến "chóng mặt"

Nguyên văn bài đăng đang được lan truyền trên MXH:

Help me!!! Giúp mình tìm vợ và nhân tình của vợ.

Mọi người giúp mình share các nhóm với, chứ mình ít tham gia và cũng biết rất ít nhóm.

Yêu nhau 5 năm, vợ ngoại tình sau ngày cưới 1 tháng.

Chuyện chẳng có gì hay ho, khơi ra thì xấu chàng hổ ai, nhưng thực sự mình không còn cách nào khác để tìm ra địa chỉ của 2 con người này mục đích nhờ pháp luật can thiệp để giải quyết cho dứt điểm cuộc hôn nhân. 6 tháng qua không ngày nào mình được yên giấc. Nên mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho mình, mình cũng đắn đo dày vò lắm mới đi đến quyết định đăng lên như thế này.

Thời đại này ngoại tình là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng chuyện của mình thì có lẽ có 1 không 2.

Mình và vợ cùng quê từ Hà Tĩnh ra Hà Nội sinh sống học tập. Mình hơn cô ấy 9 tuổi, yêu nhau từ khi cô ấy đang học 12. Sau ra Hà Nội học Đại học, mình thì làm in ở Ninh Hiệp. Do nhiều tuổi hơn, đã đi làm nên luôn cố gắng lo cho cô ấy. Thương người yêu ở xa thiệt thòi nên những lúc rảnh, mình vẫn tranh thủ lên thăm, đưa người yêu đi ăn rồi hẹn hò. 4 năm học đại học thì 3 năm cuối gần như toàn bộ chi phí ăn học đại học, tiền đi thầy cô, làm khoá luận đều là do mình chu cấp. Ra trường, không muốn người yêu thua thiệt bạn bè, mình vẫn cố gắng mua con xe SH mode để người yêu có phương tiện đi lại.



Nhưng sau khi cưới, công việc làm ăn không được thuận lợi, kinh tế có sa sút. Đó cũng là lúc mình phải tập trung vào công việc, không thể thường xuyên đưa vợ đi chơi như trước. Xưởng thiếu nhân lực, đích thân mình phải kiêm luôn công việc tay chân của thợ. Hôm nào về đến nhà người cũng nhễ nhại mồ hôi, quần áo lem luốc. Thời gian này, cô ấy ở nhà nội trợ, thi thoảng xin mình qua bạn ở hà đông chơi. Bạn cô ấy buôn hải sản, lại biết vợ khoái đồ biển nên lần nào đi mình cũng đưa tiền cho vợ tẩm bổ, thích ăn gì mua.

Cuộc sống cứ như thế, kéo dài hơn 1 năm sau khi cưới dù đôi lúc vợ chồng cũng có chút mâu thuẫn. Bản thân vẫn gồng mình với công việc những mong mang lại cho vợ con sau này có cuộc sống an nhàn. Nhất là khi biết vợ có thai, mình rất lo cho sức khỏe của cô ấy, vì hồi mới cưới cô ấy đã hút 1 lần do thai có vấn đề. Quãng thời gian này mình đã rất hạnh phúc vì sắp được làm bố. Người thân luôn bảo mình nuông chiều vợ quá mức hay cho vợ sang bạn chơi. Khi vợ chồng giận nhau dù là chuyện rất nhỏ nhưng vợ luôn cố ý gây gổ, làm to lên rồi bỏ đến ở nhà bạn, mặc kệ chồng và chuyện làm ăn ở xưởng. Dù là vậy nhưng mình luôn có lòng tin, bởi tình yêu 5 năm vượt qua bao khó khăn mới đến được với nhau và cô ấy luôn bảo yêu thương mình. Hơn nữa mình luôn nhẫn nhịn vì sợ có bầu tâm lý nhạy cảm, sợ vợ suy nghĩ ảnh hưởng đến mẹ con.

Nhưng rồi biến cố xảy ra khi vợ mang thai sang tháng thứ 7, một tối mình đi làm về, tranh thủ ghé mua cho vợ ít hoa quả tẩm bổ. Lúc về, nhà cửa lạnh tanh, đồ đạc của vợ biến mất. Cố liên lạc, sau 1 lúc nhận được tin nhắn của vợ làm mình gần như sụp đổ. Vợ đưa máy cho mình nói chuyện với nhân tình. Nó chỉ bảo sinh năm 92. Mình hỏi tên và quê ở đâu thì nó không nói. Vợ mình bảo ở Hà Nội rồi tắt máy luôn. Hóa ra đứa con trong bụng lâu nay mình chăm sóc không phải con của mình, mình bị cắm sừng từ lâu mà không hề hay biết. Những lần cô ta xin sang nhà bạn chơi 2-3 hôm hay 1 tuần, những lần gây sự bỏ sang bạn ở Hà Đông hóa ra đều là sang ăn ở với nhân tình. Không chút ăn năn, cô ta thừa nhận hoàn toàn vỡ mộng sau khi kết hôn. Những tưởng cưới nhau được sống an nhàn sung túc, chứ không phải cuộc sống như hiện tại, ngày ngày đối mặt với người chồng lam lũ, quần áo bao giờ cũng đầy mồ hôi và mực.Đôi lúc mình tự hỏi, nếu như công việc làm ăn suôn sẻ, kinh tế dư giả, có nhiều thời gian đi chơi hơn thì liệu cô ấy có phản bội không. Ban đầu mình đã tha thứ và thuyết phục nhưng cô ấy bảo cái thai không phải của mình, không chịu về. Còn thằng kia thì tìm cách giữ vợ mình lại ăn ở như vợ chồng. Dù bố mẹ vợ và các anh chị bên nhà vợ rất thương mình nhưng đều bó tay. Nhất là mẹ vợ khóc suốt mấy đêm liền vì thương mình và xấu hổ vì con gái. Mình là đứa con rể bà thương nhất trong 3 anh em rể. Cưới nhau hơn 1 năm rưỡi, dù công việc ở xưởng rất nhiều, lại thiếu công nhân nhưng mình không cho vợ phụ giúp vì thương cô ấy chân yếu tay mềm. Mình vẫn bảo với cô ấy aanh vất vả nhiều rồi anh không muốn để em vất vả nữa...

Trên phương diện pháp luật cô ấy đang là vợ của mình nhưng suốt mấy tháng nay cô ấy ăn ở với nhân tình như vợ chồng. Đến sáng mùng 1 Tết mình có thông tin cô ấy đã sinh con. Gần đây cô ta nhắn cho mình bảo mình làm giấy tờ để cho xe ôm sang lấy về làm thủ tục ly hôn. Dù có thể liên lạc được qua điện thoại nhưng địa chỉ cụ thể cô ấy ở đâu thì mình không hề được biết. Đến sáng nay mình vô tình lấy được mật khẩu zalo của vợ trong 1 cuốn sổ, vào xem được ảnh từ status nhân tình và những status để chế độ riêng tư của vợ.

Ngày liên hoan ra mặt vợ với bạn bè ở Hà Nội vợ mình còn chụp tự sướng rồi đăng ảnh chế độ riêng tư để đu đưa. "Thật không thể tin nổi" cô ấy làm điều như vậy trong ngày vui của 2 đứa. Cô ấy ăn ngủ với nhân tình sau ngày cưới đúng 1 tháng. Những status hẹn hò cùng các tấm ảnh tình tứ đã làm mình hiểu ngọn ngành câu chuyện. Thì ra những tháng ngày mình lam lũ với công việc là những ngày cô ấy hẹn hò vui chơi với nhân tình. Ngày vợ bảo đi cưới bạn, tự tay mình ngắm chọn cho vợ bộ quần áo mặc đẹp nhất chính là ngày cô ấy về quê ra mắt họ hàng bên nhà tình nhân. 6 tháng trôi qua mình quá shock trước sự phản bội phũ phàng của người vợ mình yêu thương và đặt lòng tin suốt 6 năm qua. Những cố gắng nỗ lực để xây dựng một gia đình hạnh phúc đã tan vỡ. 35 tuổi, không vợ không con, lại chịu nỗi đau bị phản bội, chịu sự bàn tán, dò xét của người đời. Thật sự bây giờ gây dựng lại một gia đình mới với mình quả là rất khó.

Mình dùng facebook thật bởi câu chuyện của bản thân là thật, hơn nữa bạn bè mình cũng có nhiều người biết chuyện không cần giấu. Và cũng mong muốn tìm được địa chỉ đôi gian phu dâm phụ này để làm đơn kiện đưa ra pháp luật. Một phần muốn mọi người biết được bộ mặt thật của hai con người này. Vì vậy, nhờ mọi người chia sẻ hộ, nhất là các bạn ở Hà Đông, Quảng Ninh, Hà Tĩnh ai có thông tin, biết hai con người này đang ở đâu xin inbox báo hộ mình.P.s: Toàn bộ ảnh ăn chơi, hú hí của vợ và nhân tình trong khi bọn mình vẫn là vợ chồng, trong khi mình lăn lộn kiếm tiền nuôi gia đình.