Phim Việt giờ vàng trên VTV bôi nhọ ngành Y, coi thường pháp luật?

Tập mới nhất của phim Trạm cứu hộ trái tim với tình tiết An Nhiên (Lương Thu Trang) nhờ người làm giả hồ sơ mang thai, giả bệnh án sảy thai khiến khán giả không khỏi bức xúc.

Cụ thể, để níu kéo tình cảm của Nghĩa (Quang Sự), An Nhiên đã nhờ bác sĩ quen của mình nói dối việc cô mang thai, từ đó Nghĩa xúc động quyết định cầu hôn và đăng ký kết hôn với An Nhiên. Trong tập 33 của phim, An Nhiên tiếp tục nhờ bác sĩ làm giả thông tin về thai nhi chỉ với một cuộc điện thoại. Thậm chí, cô ta yêu cầu bác sĩ giúp mình lừa Nghĩa rằng cô đang mang thai con gái được 12 tuần.

Tình cờ, bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) nghe được câu chuyện này, An Nhiên không ngần ngại dàn dựng hiện trường xô đẩy với bà Xinh khiến cô ta bị sảy thai.

Màn "diễn sâu" sau khi dàn cảnh sảy thai của An Nhiên

Tại bệnh viện, An Nhiên tiếp tục diễn màn kịch đau đớn vì mất con dưới sự bao che của bác sĩ để tranh thủ lòng thương từ Nghĩa, khiến anh ta hoài nghi mẹ ruột của mình.



Vị bác sĩ xuất hiện trong phân cảnh này thậm chí còn động viên, chia sẻ với Nghĩa về "sự mất mát này" cho dù anh ta thừa biết An Nhiên không hề mang thai.

Sự việc khiến đông đảo khán giả tức giận vì cho rằng bộ phim đang đưa ra những thông tin cực kỳ sai lệch về ngành Y. Cụ thể, việc bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án, thay đổi thông tin của người bệnh để lừa dối người khác không chỉ là đánh mất y đức mà còn vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Thế nhưng trong phim, chỉ cần một cuộc điện thoại, bác sĩ sẵn sàng "diễn trò", dàn cảnh cùng cô chỉ để lừa gạt Nghĩa.

Khán giả bức xúc nhận định tình tiết An Nhiên và bác sĩ diễn cảnh sảy thai là bôi nhọ ngành Y.

Tình tiết phim bị nhiều giả đánh giá là không chỉ vô lý mà còn bị cho là bôi nhọ ngành Y, coi thường pháp luật. Đông đảo khán giả đã vào trang facebook của VFC để lại bình luận bày tỏ sự bức xúc với cách xây dựng kịch bản một cách bất chấp và vô lý của ê-kíp sản xuất phim Trạm cứu hộ trái tim.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên bộ phim có những tình tiết khiến khán giả có cái nhìn sai lệch về ngành Y, coi thường pháp luật. Những tình tiết này bị đánh giá là khiên cưỡng, quá dễ dãi, không thuyết phục khán giả.

Chẳng hạn, trước đó, Nghĩa cũng "nhờ" bác sĩ sản khoa làm giả hồ sơ bệnh án của Ngân Hà (Hồng Diễm) để lừa gạt rằng cô bị hiếm muộn, thậm chí khi làm IVF (thụ tinh ống nghiệm) cũng "phù phép" để ngăn cản không cho nữ chính mang thai.

Chúng ta đều biết, IVF là một thủ thuật y khoa rất phức tạp, và chỉ có một số bệnh viện hàng đầu mới có thể làm được điều này. Trong phim, vợ chồng Ngân Hà đều là những người giàu có, với khát vọng có con, chắc chắn họ sẽ tìm tới nơi thực sự có uy tín để làm. Vậy mà trong không có một chi tiết nào trong phim giúp khán giả biết chồng cô đã làm cách nào để có thể biến vị bác sĩ ở đây dễ dàng trở thành đồng phạm dối trá của mình, không chỉ ở một sự việc mà là trong cả quá trình tìm con kéo dài.

Hàng loạt tình tiết tiêu cực liên quan đến ngành y, coi thường pháp luật nhưng được thể hiện một cách hồn nhiên đến phi lý trong Trạm cứu hộ trái tim khiến khán giả bức xúc, kêu gọi tẩy chay bộ phim.

Tuy nhiên, cũng có một số khán giả lại cho rằng, những tình tiết đó có thể chấp nhận được để khắc họa rõ nét hơn tính cách của các nhân vật trong phim và mọi người nên kiên nhẫn để xem những người làm làm điều ác sẽ phải trả giả ở các tập sau.