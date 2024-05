Trạm cứu hộ trái tim: An Nhiên uống cả thuốc hạ huyết áp, Nghĩa đã biết tất cả nên mới đuổi bà Xinh?

Tập 33 Trạm cứu hộ trái tim đã lên sóng VTV3 tối 22/5. Trong tập này, An Nhiên bị bà Xinh lật tẩy chiêu trò mang bầu giả. Thế nhưng cô ả quá cao tay khi lợi dụng chính những điều này làm lợi thế cho mình. An Nhiên tự ngã rồi đổ vấy cho bà Xinh tội đẩy mình, khiến bản thân sảy thai. Khi Nghĩa đến bệnh viện, An Nhiên vờ gào khóc vô cùng đau khổ vì đã để mất đứa bé. Thế nhưng cô ả vẫn tỏ vẻ cao thượng khi nói với Nghĩa rằng mình không trách bà Xinh, bà cũng không cố tình, chỉ là do không có tình cảm với con dâu nên mới thành ra như vậy...

Lúc Nghĩa trở về nhà, bà Xinh cũng nói cho con trai mọi chuyện, rằng An Nhiên không hề mang bầu. Cô ả đã thông đồng với bác sĩ để bịa ra chuyện cái thai. Lúc bà Xinh nói vậy với Nghĩa, An Nhiên còn xông vào phòng, tỏ vẻ đau khổ. Cô ả lu loa lên rằng bà Xinh có thể không yêu thương mình, nhưng cái thai trong bụng cô ta vẫn là cháu nội của bà.

Sau đó, An Nhiên còn ngất xỉu trong vòng tay Nghĩa. Nhưng thực tế thì do An Nhiên đã uống thuốc hạ huyết áp để tạo ra tình trạng mệt mỏi, ngất xỉu "như thật". Để đạt được mục đích, cô ả này thậm chí không ngại nguy hại tới bản thân. Chính bác sĩ của An Nhiên đã gọi điện cho ả để cảnh báo rằng không nên lạm dụng thuốc hạ huyết áp.

Trước tình trạng rối ren của gia đình, Nghĩa muốn bà Xinh về quê. Hắn nói rằng đã đặt vé máy bay cho mẹ. Bà Xinh đau đớn vì cho rằng con trai không tin mình, muốn đuổi mình đi.

Xem tập phim, khán giả chia ra nhiều luồng ý kiến. Số đông cảm thấy ức chế vì những chiêu trò qua mặt người khác của An Nhiên mãi không bị phát giác. Số khác lại cho rằng đây là "nghiệp" mà Nghĩa phải gánh chịu. Tuy nhiên có một bộ phận người xem lại cho rằng rất có thể Nghĩa đã phát hiện ra mọi chuyện nên mới cố tình đuổi mẹ về quê.

Nghĩa rất yêu thương bà Xinh. Hơn nữa, hắn cũng không phải người ngu ngơ, dễ mắc bẫy. Trước đó, Nghĩa đã nhiều lần tỏ thái độ dè chừng với An Nhiên. Không thể có chuyện Nghĩa chỉ nghe mọi việc từ một phía như vậy. Rất có thể, hắn đã biết, hoặc đặt ra nghi ngờ về những việc An Nhiên làm. Vì không muốn mẹ mình liên quan nên Nghĩa mới để bà Xinh về quê.

Một số bình luận của khán giả Trạm cứu hộ trái tim:

- Nghĩa đuổi mẹ để giải quyết cả vợ mới vợ cũ đấy, chứ nó cũng bất ngờ về quả thâm hiểm của vợ mới rồi! - Thương mẹ Xinh, chỉ vì con dâu mưu mô xảo quyệt, con trai thì không nghe lời. - Cho mẹ về quê để đánh lạc hướng An Nhiên thôi, rồi sẽ đến lúc hai con cáo cắn đuôi nhau! - Chuẩn bị trắng tay rồi Nghĩa ơi, mất vợ, mất mẹ, mất con, mất tất cả! - Xem mà tức quá, bà Xinh phải im lặng tìm bằng chứng, chứng minh cho con trai bộ mặt thật của con tiểu tam kia chứ! - Nghĩa đang suy nghĩ lại và nghi ngờ điều gì đó, nhưng không muốn mẹ khó xử hoặc nguy hiểm nên dứt khoát cho mẹ về quê. Nghĩa rất thương mẹ nên mới có thái độ đi nhanh ra cửa và nói đã mua vé máy bay rồi, nhằm để bà Xinh tức giận mà về luôn.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.