Cặp đôi phim Việt diễn quá hay ở cảnh bùng nổ cảm xúc, thoại câu nào netizen thấm thía câu đó

Sau nửa hành trình lên sóng, Mình Yêu Nhau, Bình Yên Thôi từ một tác phẩm không quá nổi tiếng, do lên sóng ở một khung giờ mới trên sóng VTV, đã dần khẳng định được vị thế của mình bởi nội dung không quá ôm đồm drama thêm diễn xuất hoàn hảo của cả dàn cast. Trên các nền tảng của nhà sản xuất và nhà đài, các trích đoạn về phim nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Cư dân mạng hết lời khen ngợi diễn xuất của cặp chính Việt Hoa - Thanh Sơn. Từ những cảnh yêu đương mật ngọt đến sự oán trách, giận hờn hay những phân đoạn nặng cảm xúc đều được hai người thể hiện rất tốt.



Tập 55 mới lên sóng tối ngày 17/5 một lần nữa giúp Thanh Sơn - Việt Hoa chứng minh được diễn xuất vô cùng hoàn hảo của mình. Trong tập này, sau một đêm Đức Anh (Thanh Sơn) không về nhà do bị người yêu cũ đưa vào khách sạn trong tình trạng say xỉn, anh và Hân (Việt Hoa) đã xảy ra tranh cãi nảy lửa. Trước đó, sau gần nửa năm ly thân nhưng vẫn sống chung nhà do mâu thuẫn cũng xuất phát từ người yêu cũ của Đức Anh, hai vợ chồng chỉ mới bắt đầu yêu lại. Vậy mà ngay trước thời điểm gương vỡ lại lành, mâu thuẫn giữa họ lại bị đẩy lên tới đỉnh điểm.

Hân chất vấn Đức Anh với thái độ vô cùng gay gắt và đầy sự kết án. Có lẽ cô cũng chẳng ngờ thay vì nhẹ giọng nài nỉ, giải thích và xin lỗi, Đức Anh lại đáp trả bằng thái độ gay gắt không kém. Anh liên tiếp nhận 3 cái tát từ Hân nhưng mặt mũi không hề biến sắc, thay vào đó, anh chất vấn ngược lại cô rằng tại sao khi thấy chồng say mềm, bị người yêu cũ dẫn vào khách sạn, Hân lại không ra ngăn cản. Hai người bùng nổ tranh cãi mà không thể tìm thấy tiếng nói chung, Hân không hề biết Đức Anh đã phản kháng người cũ tới cùng dù bản thân không còn tỉnh táo, cô cũng không cho anh cơ hội giải thích. Cuối cùng Hân yêu cầu ly dị, cô nói những lời lẽ cay nghiệt mà không biết rằng mẹ mình ở ngoài đã nghe thấy hết.

Không chỉ có phân cảnh cao trào cảm xúc này mà tập 55 còn trở thành chủ đề hot nhờ màn dằn mặt tiểu tam bằng loạt lợi thoại chua chát của Hân. Khi Linh chủ động hẹn Hân ra nói chuyện còn cố tình để lộ chiếc dây chuyền mà Đức Anh mua (vốn là mua cho Hân nhưng đã bị Linh lén lấy đi mất), Hân không hề nổi đóa mà giữ bình tĩnh để phán pháo.

"Em đau lòng khi anh Đức Anh bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc à? Thì sao? Em có cách gì? Em có giải pháp gì? Em nói đi, vì em không ngại mà. Nếu em ngại thì đâu dám hẹn chị ra đây rồi vênh váo thế kia? Em có giải pháp gì để giúp người yêu cũ của em khỏi bị mắc kẹt khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc?". hay "Em định thừa nước đục thả câu, định quá mù ra mưa, định văn học hóa sứ mệnh của mình à Linh? Sứ mệnh làm tiểu tam, làm con giáp thứ 13 muốn giúp đàn ông thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của họ à?", "Dây chuyền đẹp đấy nhưng chắc là hàng fake à? À không phải là hàng ăn cắp mới đúng",... hàng loạt những lời thoại đắt giá của Hân khiến Linh tiểu tam câm nín không phản kháng nổi một lời.

Xem xong tập 55, khán giả vừa ức chế với cả hai nhân vật chính vừa trầm trồ trước diễn xuất của hai diễn viên. Cảnh tát như thật, biểu cảm xuất sắc và những lời thoại quá hay khiến cho cảm xúc của người xem cũng bị đẩy lên tới đỉnh điểm cùng nhân vật.

Bình luận của khán giả: - Ôi tát đau thế... Mặt đỏ lên luôn kìa. - Diễn đỉnh quá, xem vừa tức Hân vừa trách Đức Anh luôn. - Đây mới là cãi nhau chứ, không như phim Trạm nào đó. - Ai nói Thanh Sơn chỉ diễn được cảnh đáng yêu thì nên xem tập hôm nay. Biểu cảm với thoại của ổng mà tui sợ theo luôn. - Diễn này mới đáng xem chứ, xem mà tức theo muốn xin đạo diễn vào phim để xử luôn tiểu tam. - Thoại đỉnh quá, khúc Đức Anh bị tát xong chất vấn Hân sao thấy chồng say, bị người yêu cũ dắt đi mà không biết nhảy vào đúng như tui nghĩ luôn.

