Trong khung giờ vàng vốn đã chật chội những cái tên đình đám, Có Anh, Nơi Ấy Bình Yên bất ngờ vươn lên như một luồng gió mới vừa gần gũi, vừa sâu sắc. Nhưng điều khiến khán giả thực sự “đứng hình” chính là màn hóa thân của Thu Quỳnh người được mệnh danh là “bảo chứng diễn xuất” của truyền hình Việt.

Thu Quỳnh diễn như lên đồng trong vai Thanh Vân

Trong phim, Thu Quỳnh vào vai Thanh Vân, chị gái của Huy (Tuấn Tú) cán bộ công an huyện được điều động về xã Tiên Phong. Thanh Vân là một giáo viên mẫu mực, có cuộc sống tưởng như viên mãn bên người chồng thành đạt Bằng (Vĩnh Xương) doanh nhân nổi tiếng làm từ thiện.

Nhưng đằng sau nụ cười hiền lành và căn nhà sang trọng, Thanh Vân lại là người sống trong bóng tối của sự thao túng, lừa dối. Bằng người chồng mẫu mực trước công chúng thực chất là kẻ đang ngấm ngầm thực hiện các hoạt động phi pháp, lợi dụng danh nghĩa thiện nguyện để che đậy tội lỗi.

Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từ sự mềm mỏng đến khoảnh khắc vỡ òa Thu Quỳnh khiến người xem nổi da gà vì độ nhập tâm, thể hiện trọn vẹn tâm lý người phụ nữ vừa yếu đuối, vừa kiên cường. Có người bình luận rằng: "Thu Quỳnh đóng phản diện hay chính diện đều hay hết", "Không ngờ 'My sói' cũng có khoảnh khắc thế này".

Phân cảnh đắt giá của phim và cũn chính Thu Quỳnh đó là khoảnh khắc Vân thuyết phục Bằng ra đầu thú. Dưới đoạn video cắt cảnh phim này, Thu Quỳnh nhận được vô số lời khen ngợi. Khán giả nhận xét: "Phải nói Thu Quỳnh vai Vân diễn rất đạt, rất giàu cảm xúc. Xứng đáng là diễn viên xuất sắc nhất của phim này. Kể từ khi đóng vai My sói trong phim Quỳnh búp bê, mọi người ai cũng ghét nhưng từ khi đóng phim khác và đặc biệt là bộ phim Có Anh, Nơi Ấy Bình Yên, My sói đã thay đổi hơn hẳn và mọi người đã bắt đầu yêu quý nhiều hơn".

Không cần phải là vai trung tâm, Thu Quỳnh vẫn chiếm trọn khung hình. Diễn xuất của cô không phô trương, không bi lụy, mà đằm, sâu và có sức lan tỏa đúng kiểu “nội lực thầm lặng” chỉ có ở những diễn viên dày nghề.

Phim giờ vàng “đời” đến mức chạm vào thực tế

Có Anh, Nơi Ấy Bình Yên khắc họa xã Tiên Phong một vùng quê tưởng yên ả nhưng đang chịu đủ vấn đề của xã hội hiện đại: Hàng giả, thực phẩm bẩn, cờ bạc, nghiện hút, lợi ích nhóm, hay mâu thuẫn âm ỉ trong các dòng họ làng quê.

Giữa tất cả, Huy (Tuấn Tú) cán bộ công an trở về quê là người đứng giữa hai lựa chọn: Tình cảm và trách nhiệm. Còn Thanh Vân (Thu Quỳnh) người chị hiền lành lại là điểm neo cảm xúc của phim, người phụ nữ bị tổn thương nhưng không đầu hàng số phận.

Phim mang đậm hơi thở đời sống, không chỉ kể chuyện công an tội phạm mà còn đặt ra câu hỏi về sự bình yên thật sự: Liệu có còn “bình yên” nào nguyên vẹn giữa những dối trá, toan tính và tha hóa?

Điều khiến nhiều khán giả tiếc nuối là một bộ phim hay đến vậy lại không được truyền thông xứng tầm. Có Anh, Nơi Ấy Bình Yên sở hữu kịch bản chắc tay, dàn diễn viên vững nghề và cách kể chuyện dung dị, gần gũi đúng kiểu phim Việt “đời mà hay”. Vậy mà giữa rừng phim chiếu giờ vàng, nó lại lặng lẽ xuất hiện lặng lẽ chinh phục những ai tình cờ xem.

Không có chiến dịch truyền thông rầm rộ, không clip viral TikTok, cũng chẳng cắt trailer “giật gân”, phim chỉ âm thầm lên sóng để rồi ai xem cũng ngỡ ngàng: “Ủa, sao giờ mới biết phim này hay vậy?”

Có lẽ chính vì không ồn ào, phim lại giữ được cái chất riêng: Mộc mạc, chân thành, không phô trương. Nhưng ở góc độ khán giả, điều này cũng đồng nghĩa với việc một tác phẩm tử tế lại đang bị bỏ lỡ giữa thị trường truyền thông ồn ào nơi những bộ phim drama, giật gân thường chiếm spotlight.

Có thể nói, Có Anh, Nơi Ấy Bình Yên là một viên ngọc lặng trong dòng phim Việt giờ vàng nơi mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng, nơi diễn viên không chạy theo spotlight mà diễn bằng trái tim. Và ở trung tâm, Thu Quỳnh một lần nữa chứng minh đẳng cấp “nữ hoàng phim Việt”, người có thể khiến khán giả yêu, ghét, thương chỉ trong một ánh nhìn.