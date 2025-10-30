Ra mà coi phim Việt "điên nhất 2025": Netizen khen nức nở, chê đúng 1 điểm quá đáng tiếc

Bộ phim Phá Đám Sinh Nhật Mẹ đã có những suất chiếu sớm đầu tiên nhanh chóng nhận về khá nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Bộ phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Thanh Bình khiến nhiều người bất ngờ vì nghe tên tưởng hài hước, ai ngờ lại chạm đến những góc sâu nhất của tình mẫu tử. Trên mạng xã hội, không ít người xem chia sẻ rằng họ "nghẹn ở cổ" hay "muốn chạy về ôm mẹ" sau khi rời rạp. Đặc biệt khá nhiều khán giả nhận xét đây là bộ phim "điên nhất năm", đúng chất hài đen. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về nội dung cảm động và diễn xuất xuất sắc của nghệ sĩ Ái Như cùng Trần Kim Hải, nhiều ý kiến cũng chỉ ra hạn chế của phim chính là nhịp diệu hơi nhanh. Nhiều đoạn cảm xúc chưa kịp lắng đã bị đẩy sang tình tiết mới, khiến người xem hơi khó thấm.

Phim xoay quanh nhân vật Đức - một người con trai thất bại, áp lực vì kỳ vọng của mẹ và nỗi sợ không đủ giỏi để làm trụ cột. Khi bị dồn đến bước đường cùng, Đức cùng bạn thân nghĩ ra kế hoạch “đi vào lòng đất”: giả đám tang mẹ để lấy tiền bảo hiểm, mà trớ trêu thay, đám tang đó lại rơi đúng vào ngày sinh nhật bà. Một câu chuyện tưởng phi lý nhưng lại chứa đựng cả một bài học đầy nhân văn về yêu thương, tổn thương và sự tha thứ giữa mẹ và con.

Một số bình luận về phim sau những ngày công chiếu:

Nhà báo Lê Hồng Lâm nhận định đây là một bộ phim khai thác sâu chủ đề “tổn thương tâm lý từ mẹ” qua mối quan hệ đầy bi kịch giữa bà Tâm và con trai Y Đức. Tác phẩm gây ấn tượng bởi ý tưởng táo bạo, cảm xúc chân thật nhưng vẫn còn vài điểm non trong cách khai thác tâm lý và dàn dựng. Dù vậy, phim vẫn cho thấy tiềm năng của Nguyễn Thanh Bình - một storyteller đầy đam mê, đáng kỳ vọng trong tương lai của điện ảnh Việt.

Nhà báo Nguyễn Phong Việt lại nhận định Phá Đám Sinh Nhật Mẹ là 90 phút phim đưa khán giả đi từ tiếng cười đến nước mắt, với điểm nhấn là khoảnh khắc Đức bật khóc khi đọc nhật ký của mẹ và nhận ra tình yêu hy sinh thầm lặng suốt 40 năm. Anh khen ngợi diễn xuất ấn tượng của Ái Như và Trần Kim Hải, cùng thông điệp sâu sắc về tình mẫu tử và sự tha thứ.

Khán giả này nhận định Phá Đám Sinh Nhật Mẹ tưởng là phim hài nhưng lại khiến người xem nghẹn ngào vì câu chuyện đầy cảm xúc về tình mẫu tử và sự thấu hiểu giữa mẹ con. Người này chỉ ra hạn chế là nhịp phim hơi nhanh tuy nhiên vẫn nhận định đây là tác phẩm chạm đến trái tim và xứng đáng là lựa chọn 9/10.

Một nhận định ngắn gọn cho rằng đây là bộ phim "điên rồ" nhất năm, hài đen đúng nghĩa.

Tiếp tục là một khán giả cho rằng Phá Đám Sinh Nhật Mẹ mạnh về cảm xúc, diễn xuất nhưng tiết tấu hơi nhanh, nhiều phân đoạn chưa kịp khóc đã bị kéo qua cảnh khác, hạn chế trong việc nuôi cảm xúc của khán giả.

Tiếp tục là một nhận định cho rằng Phá Đám Sinh Nhật Mẹ là bộ phim "điên nhất năm", rất độc đáo, vừa bi vừa hài. Người này khen phim có nhiều nút thắt, những twist điên rồ, kéo khán giả vào mê cung cảm xúc. Đặc biệt diễn xuất của dàn cast cũng được khán giả này khen ngợi.