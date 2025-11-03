Tháng 11 này, nếu bạn chỉ được chọn một bộ phim Hàn để cày thì The Manipulated chính là cái tên không thể bỏ lỡ. Không chỉ quy tụ hai “át chủ bài” là Ji Chang Wook và Do Kyung Soo (D.O. EXO), bộ phim còn được kỳ vọng sẽ trở thành cú hit lớn nhất cuối năm 2025 nhờ cốt truyện báo thù đầy kịch tính, twist chồng twist và không khí u ám đến rợn người.

Ra mắt ngày 5/11/2025 trên nền tảng Disney+, phim được ví là “cơn bão báo thù” mới của màn ảnh Hàn, khi sở hữu cả ba yếu tố hiếm hoi: Dàn diễn viên xịn, kịch bản gắt và phản ứng sôi sục của khán giả từ khi chưa phát sóng.

Dàn cast nghe tên đã thấy uy tín

Sáng ngày 3/ 11, buổi họp báo ra mắt bộ phim gốc Disney+ The Manipulated đã được tổ chức tại khách sạn Conrad Seoul, khu Yeouido, quận Yeongdeungpo (Seoul). Tại sự kiện, Ji Chang Wook xuất hiện cùng các bạn diễn Kim Jong Soo, Jo Yoon Soo, Do Kyung Soo (D.O., EXO) và Lee Kwang Soo, bên cạnh đạo diễn Park Shin Woo người cầm trịch dự án.

Tại buổi họp báo, Ji Chang Wook chia sẻ về lý do nhận vai: “Tôi nghĩ bộ phim này sẽ có rất nhiều điều đáng xem, và mối quan hệ giữa các nhân vật cũng vô cùng thú vị. Tôi thực sự có tham vọng muốn thể hiện thật tốt.”

Do Kyung Soo (D.O.) bày tỏ: “Vì đây là lần đầu tiên tôi thử sức với vai phản diện nên rất tò mò không biết cảm xúc và hình ảnh của mình khi lên phim sẽ ra sao.”

Đoàn làm phim The Manipulated tại buổi họp báo

Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ chứng kiến một tổ hợp dàn cast “không có xịn nhất, chỉ có xịn hơn”. Ji Chang Wook vào vai Park Tae Jung, người đàn ông có cuộc sống bình thường nhưng bị kéo vào vụ án giết người và kết án oan. Theo chân hành trình báo thù của Ji Chang Wook sẽ có vô số lớp lang được bóc tách đưa khán giả từ hồi hộp này đến sợ hãi khác.

Ji Chang Wook trong buổi họp báo ra mắt phim vào sáng 3/11

Sinh năm 1987, Ji Chang Wook sắp bước sang tuổi 38 nhưng ngoại hình vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng. Trong poster phim, anh xuất hiện với ánh mắt giận dữ, gương mặt dính máu và mái tóc ướt, tái hiện hình ảnh “người hùng rơi xuống vực sâu” nhưng vẫn đầy sức hút.

20 năm trôi qua mà Ji Chang Wook vẫn như bị đóng băng thời gian, không chỉ đẹp trai, mà còn đẹp kiểu không cần cố.

Tạo hình của Ji Chang Wook trong phim

Trang SBS Star nhận định: “Ji Chang Wook một lần nữa chứng minh rằng anh không chỉ là gương mặt lãng mạn. Ở The Manipulated, anh mang đến cảm xúc vừa tổn thương, vừa điên rồ một năng lượng mà hiếm diễn viên nào giữ được sau 20 năm hoạt động".

Do Kyung Soo

Doo Kyung Soo (D.O. EXO) đảm nhận vai An Yo Han, kẻ thao túng đứng sau mọi âm mưu, đồng thời là phản diện đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Đảm nhận vai Johan “người điêu khắc” đứng sau mọi âm mưu và cũng là vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Do Kyung Soo (D.O.) chia sẻ: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để nhân vật Johan trông thật rợn người. Tôi đặc biệt chú ý đến kiểu tóc và trang phục, đồng thời xem nhiều bộ phim và tài liệu để tưởng tượng, xây dựng hình tượng phù hợp.”

Nam diễn viên cho biết anh đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho vai diễn này, khiến khán giả càng thêm kỳ vọng vào “khuôn mặt mới” mà Do Kyung Soo sẽ mang đến trên màn ảnh.

Lee Kang Soo

Lee Kwang Soo xuất hiện với vai trò nhân vật trung gian nửa chính, nửa tà góp phần đẩy cao xung đột và tạo thế cân bằng cho hai tuyến chính diện phản diện.

Sự kết hợp của ba diễn viên tài năng ở ba phong cách diễn xuất khác nhau hứa hẹn mang lại một “bữa tiệc điện ảnh” đúng nghĩa cho người xem.

Dù còn 2 ngày nữa phim mới ra mắt nhưng đã nhận được phản ứng vô cùng tích cực từ netizen:

- Dàn cast đúng là không thể tin nổi, nhìn qua đã thấy siêu phẩm rồi. - Không thể chờ thêm được nữa! - Sự kết hợp này quá hoàn hảo - Visual đỉnh cao, ai cũng đẹp đến choáng ngợp - Hồi hộp quá, chắc chắn đây là bộ phim mình mong đợi nhất mùa thu này.”

Cốt truyện twist chồng twist: Khi cả đời người là một màn dàn dựng

The Manipulated theo chân Park Tae Jung (Ji Chang Wook) người bị kết án oan sau một vụ án mạng khủng khiếp. Khi nhận ra mọi thứ từ camera giám sát, dữ liệu chứng cứ cho đến nhân chứng đều bị thao túng, Tae Jung bắt đầu hành trình trả thù.

Đối đầu anh là An Yo Han (Do Kyung Soo), thiên tài công nghệ điều khiển tất cả bằng thuật toán và dữ liệu. Một bên là nạn nhân bị điều khiển, một bên là kẻ nắm quyền lực vô hình.

Vai phản diện đầu tiên của Do Kyung Soo

Bộ phim do đạo diễn Park Shin Woo (It’s Okay to Not Be Okay, Love Alarm) thực hiện, với kịch bản của Oh Sang Ho (Taxi Driver) hứa hẹn mang đến một câu chuyện hồi hộp, u ám và nhiều lớp lang tâm lý.

Ngay từ khi trailer được ra mắt, The Manipulated đã được netizen bình chọn là bộ phim đáng được trông đợi nhất tháng 11 của màn ảnh Hàn.

Đạo diễn Park Shin Woo chia sẻ về quá trình hoàn thiện các cảnh hành động mãn nhãn và tràn đầy cảm xúc: "Nam diễn viên Ji Chang Wook đã không ngại vất vả, tự mình thực hiện rất nhiều phân cảnh, nhờ vậy mà các pha hành động trở nên chân thực hơn. Mỗi tập phim, khán giả sẽ được thấy những chuỗi hành động hoàn toàn mới".

Ông cho biết đội ngũ đã dồn toàn bộ tâm huyết và nỗ lực để tạo nên những trường đoạn kịch tính, tốc độ cao, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm hành động bùng nổ catharsis cho người xem.

Những cảnh quay đầy hứa hẹn của The Manipulated

Nam diễn viên Ji Chang Wook chia sẻ tại buổi họp báo: “Phim có rất nhiều cảnh hành động, mỗi cảnh đều mãn nhãn từ những pha đánh tay không trong tù đến các màn rượt đuổi bằng mô tô và xe hơi, khán giả sẽ được thưởng thức một bữa tiệc thị giác thực thụ.”

Trong khi đó, Do Kyung Soo (D.O.) bày tỏ sự hào hứng:“Kịch bản thật sự rất thú vị. Nhịp phim nhanh, xen lẫn những cảnh hành động và đua xe, khiến tôi vô cùng mong chờ xem khi tất cả được kết hợp trên màn ảnh sẽ ra sao.”

Nhờ sự kết hợp bùng nổ giữa Ji Chang Wook, Do Kyung Soo, Kim Jong Soo, Jo Yoon Soo và Lee Kwang Soo, những cái tên vốn nổi tiếng nhờ diễn xuất chắc tay The Manipulated hứa hẹn mang lại trải nghiệm nghẹt thở và đầy cảm xúc.

The Manipulated sẽ ra mắt 4 tập đầu tiên vào ngày 5/11, sau đó phát hành 2 tập mỗi tuần, tổng cộng 12 tập.