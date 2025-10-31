Xuất hiện phim Việt mới, chiếu 4 ngày đã cán mốc 1 triệu view

Sau 4 ngày phát hành, tập 1 “ Trăng Điên ” đã đạt hơn một triệu lượt xem trên kênh YouTube Quách Ngọc Tuyên Official, khẳng định sức hút bền vững của dòng phim chiếu mạng chỉn chu và nhiều cảm xúc.

Tập 1 “Trăng Điên” lên sóng tối 24/10 và nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ sau 4 ngày, phim đạt mốc triệu view và hàng nghìn lượt bình luận tích cực. Khán giả khen ngợi “ Trăng Điên ” không chỉ ở kịch bản hấp dẫn, nhịp phim cuốn hút mà còn ở cách xây dựng tâm lý nhân vật và bối cảnh được đầu tư chỉn chu.

Một người xem bình luận: “Coi hồi hộp, không thể đoán trước được tình huống, ai cũng có thể trở thành người xấu, ngay cả anh Tuyên.” Người khác chia sẻ: “Phim cuốn, không dài dòng, không có miếng hài thừa. Cảm giác rất đã vì lâu lắm rồi mới thấy một phim mạng Việt làm nghiêm túc như vậy.”

Hàng loạt khán giả cũng bày tỏ sự mong chờ tập 2: “Trời ơi, phim anh này lúc nào cũng chỉn chu, coi xứng đáng thật sự”; “Em thích thể loại này quá, nó cuốn, có chút ma mị và rất Việt Nam”; “Hóng tập tiếp quá anh ơi”…

Hiện phần bình luận dưới video đã gần 1.000 lượt, phần lớn dành lời khen cho ê-kíp và đặc biệt là Quách Ngọc Tuyên – người đứng sau cả vai trò sản xuất lẫn diễn viên chính.

Chia sẻ về thành công này, Quách Ngọc Tuyên cho biết anh hạnh phúc vì tâm huyết của mình được đón nhận:

“Tôi rất vui vì sản phẩm trải qua nhiều khó khăn, thử thách lại được khán giả yêu thương. Tôi đọc từng bình luận và rảnh là trả lời. Khán giả đã thương mình mà mình thờ ơ thì không tốt. Tôi sống nhờ khán giả mà, nên rất trân trọng từng lời động viên.”

Nam diễn viên sinh năm 1984 cũng tiết lộ, ê-kíp đã sẵn sàng cho tập 2 “ Trăng Điên ” lên sóng vào 20h ngày 31/10/2025 trên kênh chính thức của anh.

Không dừng lại ở “ Trăng Điên ”, Quách Ngọc Tuyên cho biết anh đang trong quá trình chuẩn bị bấm máy phim Tết 2026:

“Tôi tự hứa với bản thân mỗi năm sẽ làm một phim Tết gửi tặng khán giả. Vì không phải ai cũng có điều kiện ra rạp, nên tôi muốn làm phim chiếu mạng để mọi người cùng xem, cùng vui.”

Anh cũng thẳng thắn cho biết, chính sự ủng hộ của khán giả với “ Trăng Điên ” sẽ giúp anh có thêm động lực và tài chính để tiếp tục đầu tư cho những dự án chất lượng hơn trong tương lai.

“ Trăng Điên ” quy tụ dàn diễn viên quen thuộc và thực lực gồm: NSND Việt Anh, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Lê Chi Na, Thùy Anh, Tân Trề, Lê Thúy, bé Dollar Phát, Xu Tít… – một lần nữa khẳng định dấu ấn riêng của “ông hoàng web drama” Quách Ngọc Tuyên trên nền tảng YouTube Việt.