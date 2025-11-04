Mới đây 1977 Vlog đã chính thức công bố dự án phim điện ảnh Cao Thủ Bi-A. Đây là bước chuyển mình táo bạo của nhóm sáng tạo nổi tiếng với phong cách hài - triết lý - châm biếm xã hội, đánh dấu lần đầu tiên họ bước chân vào địa hạt phim điện ảnh với một tác phẩm Dark Comedy (Hài đen) mang hơi thở hiện đại và chiều sâu nhân văn.

Cao Thủ Bi-A kể câu chuyện về một luật sư trẻ buộc phải rời bỏ công lý trên giấy tờ để đi tìm công lý thật sự trên bàn bi-a. Ở thế giới ngầm nơi những cơ thủ không chỉ chơi bằng kỹ năng mà bằng cả mưu trí, thể lực và niềm tin, mỗi cú cơ là một đòn đấu, mỗi cú lệch là một bài học về cuộc đời. Bộ phim mang đến góc nhìn châm biếm, sâu cay nhưng cũng đầy tính nhân văn về ranh giới mong manh giữa thiện - ác, và luật - đời.

Nhóm hài 1977 Vlog

Với thể loại Hài đen - Hành động - Viễn tưởng, bộ phim lấy cảm hứng từ phong cách Châu Tinh Trì kết hợp cùng chất hài duyên dáng, triết lý đặc trưng của 1977 Vlog, hứa hẹn mang đến cho khán giả một “món ăn tinh thần” mới mẻ của điện ảnh Việt. Những trận đấu bi-a được dàn dựng như một võ đài sinh tử, với kỹ xảo hình ảnh hiện đại và tiết tấu hành động dồn dập, đưa người xem đi từ tiếng cười đến suy ngẫm.

Bối cảnh phim được xây dựng đa dạng, trải dài từ nhà kho cũ kỹ, quán bia ven đường, khu chung cư cũ cho đến những phòng bi-a sang trọng, hội trường lộng lẫy. Từng khung hình mang đậm màu sắc đời thường, khói thuốc, tiếng cười, và cả những góc khuất của công lý - nơi người ta phải tự định nghĩa lại đúng sai bằng chính cú đánh của mình.

Bộ phim chỉ lấy thế giới Bi-a là cớ để châm biếm, giễu nhại từ đó đem lại bài học nhân sinh quan cho đại chúng khán giả trẻ về lối sống, tình yêu, tình cảm gia đình và cách giới trẻ Gen-Z ra quyết định khi đứng trước những chọn lựa trong cuộc sống, cũng như cách 1977 Vlog dùng các câu chuyện của Chị Dậu, Mị và A Phủ… để giễu nhại cuộc sống hiện đại. 19977 Vlog đã tự viết kịch bản trong 3 năm và sửa đi sửa lại nhiều lần để chuẩn bị chỉn chu nhất cho phim điện ảnh đầu tay của mình.

Dự án hiện đang trong giai đoạn tiền kỳ, bao gồm thiết kế mỹ thuật, khảo sát bối cảnh và tuyển chọn diễn viên. Trung Anh - Việt Anh cũng dành thời gian gặp gỡ đạo diễn Nguyễn Nhật Trung (phim Làm Giàu Với Ma 1&2), và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh để học hỏi, cũng như đang quy tụ những nhân sự có kinh nghiệm nhiều năm làm phim điện ảnh để đảm bảo chất lượng sản xuất cho bộ phim. Ekip sản xuất chia sẻ: “Chúng tôi muốn kể một câu chuyện hài nhưng thật, châm biếm nhưng ấm lòng - nơi công lý không phải lúc nào cũng nằm trong tòa án, mà đôi khi nằm trong những cú đánh thẳng thắn của con người nhỏ bé.

Cao Thủ Bi-A không chỉ là một bộ phim về bi-a, mà còn là ẩn dụ cho những ván đấu trong cuộc sống hiện đại - nơi mỗi người đều phải chọn cho mình cách đánh riêng, dù thắng hay thua, cũng là để hiểu hơn về bản thân và công lý của chính mình.

Để chuẩn bị cho quá trình sản xuất, 1977 Vlog chính thức phát động Casting Call toàn quốc, nhằm tìm kiếm những gương mặt mới đầy cá tính, sáng tạo và mang năng lượng chân thật của người Việt. Để tham gia Casting Call, các ứng viên cần quay video tự giới thiệu đầy đủ hình ảnh toàn/trung/cận và 1 clip về cách đánh bida cá tính nhất. Video này cần đáp ứng các yêu cầu sau: Hình ảnh và video không dùng app hoặc filter, đảm bảo video rõ nét, tập trung vào việc truyền tải cảm xúc và tính cách của chính bạn, thu âm nghe rõ chất giọng (Bắc/Trung/Nam).

Cao Thủ Bi-A dự kiến khởi quay vào tháng 12/2025 và dự kiến phát hành tại hệ thống rạp toàn quốc vào tháng 5/2026, hứa hẹn trở thành tác phẩm điện ảnh hài - tâm lý - hành động độc đáo, vừa mang tính giải trí, vừa phản ánh tinh tế những mặt tối và sáng của xã hội đương đại.